India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%

Newsweek.ro, 26 ianuarie 2026 09:00

Acum 5 minute
09:20
The Guardian: Dilema occidentalilor în haosul diplomatic impus de Trump: „Nu vrei să trăieşti în mintea lui” Newsweek.ro
Diplomaţii occidentali se confruntă cu o provocare fără precedent în relaţia cu Donald Trump: un lid...
Acum 30 minute
09:00
09:00
Veste bună și pentru români. Ungaria înlocuiește „drumul morții” cu o autostradă. Pe unde va trece? Newsweek.ro
Autostrada M0 este supraîncărcată de ani de zile, iar drumul principal 81 apare regulat în știri cu ...
09:00
Președinta interimară a Venezuelei acuză ingerințele SUA: „Gata cu ordinele Washingtonului!” Newsweek.ro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut Statelor Unite să înceteze orice ameste...
Acum o oră
08:40
Accident aviatic grav în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane s-a prăbușit la decolare Newsweek.ro
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, în timpul decolării, pe Aeropor...
08:30
Cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi în urma naufragiului unui feribot, în Filipine Newsweek.ro
Naufragiul unui feribot care transporta peste 350 de pasageri în sudul Filipinelor a dus la moartea ...
Acum 2 ore
08:20
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensie vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, vine cu prima veste bună pentru pensionari pentru anul 2026. El a a...
08:10
Iarnă extremă în SUA. 1 milion de clienţi nu au energie electrică. 10.000 de zboruri, anulate Newsweek.ro
Peste 1 milion de clienţi din SUA, până în vestul statului New Mexico, au rămas fără energie electri...
07:50
Când poate deveni UE independentă de armamentul american? prețul - 3.000.0000.000.000$ Newsweek.ro
Efortul Europei de a-și reconstrui industria militară va costa cel puțin un trilion de dolari, potri...
07:50
Ministrul muncii anunță sprijin între 600 și 1.000 lei la pensie. Care pensionari vor primi bani și când? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat cum vede el ajutorul pentru pensionari pe anul 2026. El a...
07:40
Cum să îngrijești corect planta care poate fi folosită în loc de medicament? Tratează arsurile și febra Newsweek.ro
Aloe vera este o plantă cunoscută pentru proprietățile sale terapeutice, fiind folosită adesea ca al...
07:30
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele la timp? În câte tranșe poți achita sumele Newsweek.ro
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele la timp? În câte tranșe poți achita sumele?...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 27 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi romantică Săgetătorilor și Balanțelor. Vărsătorii, schimbări Newsweek.ro
Horoscop 27 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi romantică Săgetătorilor și Balanțelor. Vărsătorii, sch...
07:10
Iancu Guda, economist: Guvernul Bolojan a mărit încasările din TVA peste ţinta calculată matematic Newsweek.ro
Iancu Guda, economist CFA (chartered financial analyst), spune pentru Newsweek România că Guvernul B...
07:00
Casa de Pensii, obligată să reducă vârsta standard de pensionare cu 20 ani pentru un pensionar. Ce a muncit? Newsweek.ro
Instanța a dat recent o decizie importantă: pensia pentru limită de vârstă poate fi obținută mai dev...
06:50
FOTOREPORTAJ În spatele liniilor de luptă ale Rusiei. A venit să își răzbune copilul ucis în război Newsweek.ro
Imagini exclusive realizate de-a lungul frontierei dintre Rusia și Ucraina oferă o primă privire în ...
Acum 12 ore
20:50
Loteria Română face un milionar azi! Numerele câștigătoare la toate jocurile LOTO Newsweek.ro
Duminică, 25 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi...
20:30
Jandarmii au luat măsuri dure: 38.000 de lei în amenzi și acte penale după mitingurile de Ziua Unirii Newsweek.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penal...
Acum 24 ore
20:20
Poliția Română trage un semnal de alarmă: imagine AI falsă, legată de crima din Timiș Newsweek.ro
Poliţia Română avertizează, duminică, asupra apariţiei unei forografii realizate cu intelinegna arti...
20:10
Schimb de putere. Cum au trădat democrații și au votat alături de republicanii lui Trump? Newsweek.ro
Pe măsură ce guvernatorii devin principalii mesageri ai democraților, tendința ca senatorii să devin...
19:50
Top accidente la schi: pe primele două le știe toată lumea, dar al treilea e neașteptat Newsweek.ro
Schiul este unul dintre cele mai populare sporturi de iarnă în rândul maghiarilor, deoarece aerul cr...
19:40
Un asteroid uriaș se apropie de Pământ: de două ori mai mare decât Turnul Eiffel Newsweek.ro
Deși anul 2025 s-a încheiat, acesta mai are un ultim cadou special rezervat astronomilor: un alt ast...
19:20
Studiile confirmă: înjuratul crește forța și toleranța la durere… însă nu e chiar o veste bună Newsweek.ro
Înjurăturile nu numai că oferă ușurare emoțională, dar au și beneficii fizice măsurabile. Cercetăril...
19:10
Critici dure la adresa guvernului. OMS consideră motivele retragerii SUA „neadevărate” Newsweek.ro
SUA și-a anunțat oficial retragerea din Organizația Mondială a Sănătății. Washingtonul acuză agenția...
18:50
Rațele pot sta pe gheață fără să înghețe – dar dacă ar avea labele calde, ar fi o problemă Newsweek.ro
Donald și Daisy nu par să aibă vreo problemă reală cu vremea. Fie că e vară, toamnă sau iarnă – rățu...
18:40
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensie fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€” Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole și premierul Bolojan au viziuni diferite față de sistemul de pensii c...
18:30
Stare de urgență din cauza gerului. Front de furtună de 3.200 km lungime – milioane de oameni amenințați Newsweek.ro
O furtună masivă cu gheață, zăpadă și ger extrem de scăzut până la -46 grade Celsius se confruntă cu...
18:20
Tot mai multe pisici fără adăpost – de ce populația este în plină expansiune. Care este explicația? Newsweek.ro
Zeci de mii de pisici vagaboande cutreieră Austria. Ca o consecință a încălzirii globale, acestea se...
18:10
Mamifere marine inteligente. Cum se adaptează balenele la mările calde Newsweek.ro
Noi obiceiuri alimentare, trucuri cu baloane de săpun și învățare comună - balenele găsesc modalităț...
17:40
Germania și-a extins capacitatea de producție a rachetelor Iris-T pentru apărare aeriană la 2000 pe an Newsweek.ro
Alte 2.000 de rachete Iris-T vor fi produse anual în Germania datorită extinderii capacităților Dieh...
17:10
Negocieri de pace Rusia-Ucraina, în stadiu final. Ce țări participă cu trupe pentru securitatea armistițiului Newsweek.ro
Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia în Emiratele Arabe Unite vor continua ...
16:50
Planta luxoasă pe care trebuie să o ai în casă pentru noroc și vitalitate. Trebuie pusă în “colțul bogăției”? Newsweek.ro
Bambusul norocos este planta de apartament care aduce stil, noroc și vitalitate în casă. În Feng Shu...
16:30
Bulgaria se alătură României. Cumpără rachete anti-navă ca să apere coastele Mării Negre. Lovesc la 185 km Newsweek.ro
Pe fondul activităților din ce în ce mai beligerante ale Rusiei în Marea Neagră, Bulgaria se alătură...
16:10
O tehnologie inovatoare ar putea ajuta persoanele paralizate să meargă din nou Newsweek.ro
Pentru majoritatea oamenilor, mersul este un act firesc, realizat instinctiv, fără a fi nevoie de co...
15:50
Barajele din Iași au „căzut” la testul contestațiilor. O mare acumulare a rămas fără finanțare Newsweek.ro
Una dintre acumulările de apă din județ a pierdut trenul PNRR. Cu acești bani, ar fi intrat într-un ...
15:50
Europa. Marile provocări din 2026. Care va fi viitorul NATO? Când se va termina războiul din Ucraina? Newsweek.ro
Anul acomodării cu Donald Trump s-a sfârșit. Europa se află acum în fața deciziilor majore. Iată pat...
15:40
Anamaria Prodan a rezistat doar 3 săptămâni în junglă.Antena 1 a scos Survivor din grilă din cauza audiențelor Newsweek.ro
Postul Antena 1 a decis să scoată din grila de programe emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, pr...
15:30
ApaVital a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”. Marele beneficiar: o întreprindere dintr-un sat Newsweek.ro
Principalul motiv invocat de societatea de apă pentru cheltuirea unor astfel de sume uriașe pe servi...
15:20
Lumea se schimbă brutal sub ochii noștri Newsweek.ro
Alegem deștept la vedere sau strâmb în negocieri în spatele ușilor închise?  2026 a venit ca o avala...
15:00
Groenlanda - un test aparte pentru aliați Newsweek.ro
Nu. Nu asistăm la o premieră în  comunitatea transatlantică. Intențiile de preluare militară a Groen...
14:40
Cristian Chivu va purta torța olimpică la JO de iarnă 2026. Ce alt fotbalist român a mai avut această onoare Newsweek.ro
Cristian Chivu, antrenorul român al echipei Inter Milano, va purta torța olimpică înaintea ceremonie...
14:40
Măsuri anti-digitalizare. Pentru reducerea de 50%, profesorii vor trebui să aducă lunar adeverințe Newsweek.ro
Măsura se aplică întregului personal didactic ieșean, compania motivând cererea lună de lună a adeve...
14:20
Proteste violente la Minneapolis după uciderea unui asistent medical de către agenți ICE Newsweek.ro
Moartea lui Alex Pretti, un asistent medical american în vârstă de 37 de ani, împușcat mortal de age...
14:10
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi? Newsweek.ro
O propunere legislativă vizează includerea unor perioade de muncă în rândul perioadelor contributive...
14:00
Volodimir Zelenski cere mai multe capacități de apărare antiaeriană. Rusia atacă neîncetat Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apă...
13:40
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut după ce i-a smuls geanta unei femei şi a fugit Newsweek.ro
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce i-a smuls geanta unei femei şi...
13:20
Protest antiguvernamental la Tirana. Mii de oameni au ieșit în stradă. 25 de arestări, 11 polițiști răniți Newsweek.ro
Cel puțin 25 de protestatari au fost arestați și 11 ofițeri de poliție au fost răniți sâmbătă, după ...
13:00
Ministrul Sănătăţii: Dezvoltarea cercetării genomice în România ajunge într-o etapă decisivă Newsweek.ro
Proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România, finanţat prin Programul Sănătate 2021-...
12:40
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită în apartament, împreună cu copilul în vârstă de un an, reţinut Newsweek.ro
Tânărul de 21 de ani care, sâmbătă, şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul de un an într-un apartam...
12:30
VIDEO Revelionul roboților și al inteligenței artificiale, la CES 2026. Umanoidul Atlas, vedeta show-ului Newsweek.ro
Ediţia 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, unul dintre cele mai mari evenimente de...
