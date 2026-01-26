Combinaţie paralizantă de zăpadă, gheaţă şi frig arctic, în mare parte din SUA. Pe 11.000 de zboruri ale marilor companii, anulate din cauza teribilei furtuni de iarnă

21:00

Până în 2030 ar trebui să scăpăm de biletele de trimitere, rețetele și dosarele pe care pacienții le plimbă de la un cabinet la altul, dar digitalizarea ar trebui să aducă mult mai mult decât atât. Termenul 2030 este prea îndepărtat, spune Vasile Barbu, reprezentantul Asociației Pacienților.