Putin trimite un general cunoscut pentru „misiuni speciale” la negocierile cu Ucraina din Abu Dhabi, semnal al tensiunii crescute la Kremlin
Adevarul.ro, 26 ianuarie 2026 08:30
Președintele rus Vladimir Putin a trimis la negocierile cu Ucraina din Abu Dhabi nu un diplomat, ci un general de rang înalt cunoscut pentru „misiuni speciale” în politica externă a Kremlinului.
Acum 5 minute
08:45
Un Antonov rusesc blocat în Canada: aproape un milion de euro taxe de parcare. Povestea incredibilă a avionului care a stat patru ani pe pistă # Adevarul.ro
Un Antonov An-124, avion uriaș de transport al Rusiei, stă blocat de aproape patru ani pe pista Aeroportului Pearson din Toronto, acumulând taxe de parcare de peste 945.000 de euro.
Acum 30 minute
08:30
Se circulă în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1, A2 şi A3. La fel se întâmplă în Capitală, dar și pe drumurile din 15 judeţe # Adevarul.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti, dar şi pe drumurile din 15 judeţe ale țării.
08:30
„Faceți războiul insuportabil”. Ministrul Apărării de la Kiev: „Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună” # Adevarul.ro
Noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a anunțat că unul dintre principalele obiective strategice ale Kievului este să provoace forțelor ruse pierderi de până la 50.000 de soldați eliminați pe lună.
08:30
Acum o oră
08:15
Sezonul rece aduce cu el, din păcate, și un val inevitabil de viroze respiratorii. Frigul, umiditatea crescută și aglomerația din mijloacele de transport, dar și colectivitatea din școli și grădinițe favorizează răspândirea virusurilor, în special a celor gripali.
08:15
Republica se poticnește, imperiul este convocat: între 2025 și 2026, „cele două Americi” devin din ce în ce mai deconectate. China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat de The Paper, care constă într-o analiză minuțioasă a doi cercetători și observatori.
08:00
Accident grav pe Valea Oltului. Șoseaua blocată pe ambele sensuri. Șoferul este în stare critica # Adevarul.ro
Un accident rutier s-a produs pe DN 7, în Valea Oltului, la kilometrul 191, în localitatea Seaca, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un autocamion, informează autoritățile.
Acum 2 ore
07:45
În ianuarie 2026, România se trezește în mijlocul unui joc geopolitic periculos. Invitată să facă parte din controversatul „Consiliu pentru Pace” propus de Donald Trump, conducerea de la București ezită.
07:45
Fără ordine venite de la Washington: Președinta interimară a Venezuelei cere Statelor Unite să nu influențeze politica internă a țării # Adevarul.ro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a lansat duminică un apel către Statele Unite să nu se implice în afacerile politice interne ale țării, respingând afirmațiile potrivit cărora Washingtonul încearcă să dicteze deciziile de la Caracas, potrivit relatărilor din presa internațională.
07:45
Se știe prima finalistă de la Super Bowl. New England Patriots s-a descotorosit de Denver # Adevarul.ro
Finala NFL se va desfășura la Santa Clara, pe 8 februarie.
07:15
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit la decolare pe un aeroport din Maine # Adevarul.ro
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, în flăcări, la decolarea de pe Aeroportul Internațional Bangor, din statul american Maine, a anunțat Administrația Federală pentru Aviație (FAA), notează CNN.
07:00
Venezuela eliberează cel puțin 80 de deținuți politici sub presiunea comunității internaționale # Adevarul.ro
Cel puțin 80 de deținuți politici au fost eliberați duminică în Venezuela, în cadrul unui proces de eliberare care avansează lent, sub presiunea Statelor Unite și a organizațiilor pentru drepturile omului.
07:00
Apărarea flancului estic al NATO. Aliații pregătesc o zonă robotizată, fără trupe, la granița cu Rusia și Belarus # Adevarul.ro
NATO intenționează să implementeze, în următorii doi ani, un amplu proces de reînarmare pe flancul estic al Alianței, la frontierele cu Rusia și Belarus, care va include suplimentarea semnificativă a stocurilor de armament și crearea unei zone de apărare automatizate, în mare parte fără prezență uma
Acum 4 ore
06:45
Europa se teme că Rusia ar putea recurge la arme chimice în cazul unui război de durată # Adevarul.ro
În capitalele europene crește îngrijorarea că prelungirea războiului din Ucraina ar putea împinge Federația Rusă către utilizarea unor arme mult mai periculoase pe câmpul de luptă.
06:45
Israel amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea cadavrului unui ostatic # Adevarul.ro
Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt doar după finalizarea operațiunii de localizare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă, a anunțat duminică seara biroul premierului Benjamin Netanyahu, notează Reuters.
06:30
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă a lumii, a schimbat și echipa, și iubitul. Noul partener a fost la „Insula Iubirii” # Adevarul.ro
Fotbalista Alisha Lehmann pleacă de la Como, formație din Italia.
06:30
Cel puțin 15 persoane au murit după ce un feribot care transporta peste 350 de pasageri s-a scufundat în sudul Filipinelor, a anunțat paza de coastă a arhipelagului.
06:15
Sportivii din SUA au ieșit în stradă după moartea asistentului medical Alex Pretti, împușcat de agenți ai Patrulei de Frontieră # Adevarul.ro
Pe 24 ianuarie 2026, Alex Pretti, un asistent medical american în vârstă de 37 de ani, specializat în terapie intensivă, a fost împușcat mortal de agenți ai Patrulei de Frontieră în orașul Minneapolis, statul Minnesota, Statele Unite ale Americii.
05:45
Fiul ultimului șah al Iranului se teme că Trump nu se va ține de promisiunea de a ajuta protestatarii # Adevarul.ro
Aflat în exil în Statele Unite, prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi și-a exprimat nedumerirea față de promisiunile neîndeplinite ale președintelui american Donald Trump privind sprijinul pentru protestatarii din Iran, în contextul în care mii de oameni și-au pierdut viața în ultimele săptămâni.
05:15
Documentul „Project 2025” (Proiect 2025), elaborat de un think tank conservator american, care propune o reformă a politicilor SUA sub un președinte republican, evidențiază „potențialul în creștere” al Groenlandei și recomandă consolidarea legăturilor economice între Statele Unite și acest teritoriu
Acum 6 ore
04:45
Revista germană Der Spiegel susține că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă reprezintă pentru Europa atât un șoc strategic, cât și un moment de răscruce.
03:30
Războinicul faimos în toată Europa căruia România i-a dedicat anul 2026. Cât de român sau cât de ungur era Iancu de Hunedoara și ce merite a avut # Adevarul.ro
Anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Iancu de Hunedoara” în România. Iancu de Hunedoara este un personaj emblematic al Evului Mediu central și este european, o personalitate revendicată de două țări, reușind să creeze o legătură între România și Ungaria.
03:15
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre ele a ajuns în topul mondial # Adevarul.ro
Specialiștii în nutriție spun că supele și ciorbele sunt miraculoase pentru menținerea sănătății și o dietă echilibrată. Avantajul românilor e cǎ aceste preparate fac parte de sute de ani din tradiția poporului nostru.
Acum 8 ore
02:15
Ecosistemul criptomonedelor se confruntă în continuare cu provocări de securitate în evoluție. Printre acestea, atacurile de intoxicare / otrăvire a adreselor (address poisoning) au devenit o amenințare serioasă, având ca scop păcălirea utilizatorilor să trimită fonduri către adrese incorecte.
01:15
Aurul a intrat într-o nouă etapă de creștere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate. Combinația dintre incertitudini geopolitice și tensiuni legate de independența Rezervei Federale readuce metalele prețioase în prim plan.
Acum 12 ore
00:45
Când e momentul potrivit să trimiți primul mesaj după o întâlnire. Explicațiile specialiștilor # Adevarul.ro
Există un moment potrivit pentru a trimite un mesaj după o primă întâlnire, iar acesta nu are legătură cu celebra regulă a „celor trei zile”, pe care probabil ai auzit-o de nenumărate ori.
00:15
Ce tip de exerciții fizice te ajută să trăiești mai mult. Datele unui studiu efectuat pe 111.000 de oameni # Adevarul.ro
Cercetătorii au descoperit că varietatea exercițiilor fizice ar putea conta mai mult pentru longevitate decât numărul de ore petrecute la sală, arată un material publicat recent în Women’s Health.
00:15
Pe data de 26 ianuarie era sărbătorită ziua de naștere a dictatorului Nicolae Ceaușescu. În aceeași zi, dar în anul 2020, a murit legendarul baschetbalist american Kobe Bryant, într-un tragic accident de elicopter.
25 ianuarie 2026
23:45
România rămâne sub presiunea inflației și a dezechilibrelor fiscale, în timp ce Europa Centrală și de Est se redresează inegal # Adevarul.ro
Europa Centrală și de Est va înregistra o accelerare ușoară a creșterii economice în 2026, cu perspective mai favorabile în 2027, însă România rămâne, în continuare, sub presiunea inflației și a dezechilibrelor fiscale.
23:15
Reclasificarea spitalelor face primele victime. Spitalul Colțea: „Va avea ca efect implicit un deficit de alocare a fondurilor” # Adevarul.ro
Hotărârea de guvern prin care se propun criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică, lansată în transparență, a determinat primele reacții în sistem. Spitalul Clinic Colțea nu se califică, potrivit actualei forme a actului normativ.
22:45
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican # Adevarul.ro
O amplă anchetă realizată de cotidianul francez Le Figaro scoate la lumină trecutul tulbure al lui Jacques Moretti, proprietarul clubului Constellation din Elveția, mistuit de un incendiu devastator care a curmat viețile a 40 de persoane.
22:30
Cascadorii râsului. FCSB, distrusă de CFR Cluj în derby-ul suferinței, spune practic adio play-off-ului # Adevarul.ro
Campioana a adunat trei înfrângeri în acest an.
22:30
Limitarea mandatelor aleșilor, o soluție pentru îmbunătățirea clasei politice? Analist: „Avem tot felul de personaje care s-au obișnuit cu funcția” # Adevarul.ro
Între promisiunile neîndeplinite ale politicienilor sau chiar scandalurile cu privire la plagiate sau CV-urile aleșilor, o propunerea recentă a doi foști miniștri, membri USR, ridică semne de întrebare cu privire la mandatele aleșilor.
22:15
Zelenski anunță că documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis că documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat.
22:00
Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile ruseşti, transmite primarul orașului # Adevarul.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat duminică, 25 ianuarie, că peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone din această săptămână.
22:00
PSD, avertisment pentru Bolojan. Adrian Câciu: „Discutăm despre o singură persoană care împiedică dialogul și stabilitatea politică” # Adevarul.ro
Adrian Câciu, fostul ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene, conturează, într-un interviu pentru „Adevărul”, imaginea în care ne regăsim pe plan economic și politic, în contextul scandalurilor care macină coaliția de guvernare, cu ecou până în Parlamentul European.
22:00
Primarul Ciucu are vești proaste pentru bucureștenii care circulă cu autobuzul. STB riscă să fie executată silit: „Poate o să o opereze ANAF-ul” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că datoriile Primăriei către ANAF pentru STB și Termoenergetica se ridică la miliarde de lei și ar putea atrage executarea silită a companiilor municipale.
21:45
O tânără a fost aproape să fie luată de valuri în timp ce făcea un selfie pe dig, în timpul furtunii Ingrid # Adevarul.ro
O tânără aproape că a fost luată de ape în timp ce încerca să facă un selfie pe un dig din port din Marea Britanie, în timpul furtunii Ingrid. În loc să părăsească zona, a încercat de mai multe ori să realizeze fotografia.
21:00
Ce ar trebui să aducă digitalizarea în sănătate. „E nevoie de informatizare. La noi se aruncă bani aiurea” # Adevarul.ro
Până în 2030 ar trebui să scăpăm de biletele de trimitere, rețetele și dosarele pe care pacienții le plimbă de la un cabinet la altul, dar digitalizarea ar trebui să aducă mult mai mult decât atât. Termenul 2030 este prea îndepărtat, spune Vasile Barbu, reprezentantul Asociației Pacienților.
20:45
Ministrul Apărării Radu Miruță consideră că Ceaușescu a fost oarecum „patriot” , în timp ce USR cere sancționarea propagandei comuniste prin lege # Adevarul.ro
Declarațiile lui Radu Miruță despre Nicolae Ceaușescu au generat reacții dure, după ce ministrul a adus în discuție argumente legate de „patriotismul” fostului lider comunist, deși a evitat să dea un răspuns clar pe această temă.
20:30
Liderul PSD Arad, după publicarea sondajului CURS: „Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcţie greșită, te pregătești de plecare” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă duminică, 25 ianuarie, că, atunci când 76% dintre români spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, Guvernul ar trebui să plece, nu să se pregătească de „încă o asumare”.
Acum 24 ore
19:45
Președintele Elveției, după eliberarea proprietarului barului unde au murit 40 de persoane: „Putem înțelege furia” # Adevarul.ro
Preşedintele elveţian Guy Parmelin a adoptat un ton conciliatoriu faţă de criticile din partea guvernului italian în privinţa eliberării din arest a proprietarului barului din Crans-Montana, unde zeci de persoane au murit în urma unui incendiu în timpul petrecerii de Revelion.
19:00
Dosar penal și amenzi de peste 28.000 de lei în urma evenimentelor de Ziua Unirii de la Iaşi. Cea mai mare sancţiune – 11.000 de lei # Adevarul.ro
După manifestările organizate la Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, autoritățile au aplicat amenzi importante și au deschis un dosar penal.
18:45
Inteligența artificială, benefică sau nocivă pentru elevi? Profesoară: ,,A devenit un fel de 'asistent personal' permanent" # Adevarul.ro
ChatGPT sau Gemini sunt AI-uri tot mai folosite în viața de zi cu zi, iar pentru elevi instrumente de învățat sau chiar de făcut teme. Un studiu realizat de Universitatea MIT arată că cei care folosesc inteligența artificială devin ușor dependenți și le este greu să se descurce apoi neasistați.
18:45
Mariana Stan, Directorul Anului 2025, spune care este secretul succesului în educație: În loc de „nu se poate”, am spus „cred că se poate așa” # Adevarul.ro
Cu o carieră de 45 de ani, traversând toate etapele sistemului de învățământ românesc, Mariana Stan a fost desemnată Directorul Anului 2025, pentru transformarea profundă a școlii din comuna Dor Mărunt, din județul Călărași, și pentru modelul de conducere construit cu empatie și responsabilitate.
18:45
Poliția Română avertizează asupra unei fotografii generate cu AI care circulă online după crima din Timiș. „Vă rugăm să dați dovadă de respect și empatie” # Adevarul.ro
Poliția Română a avertizat duminică, 25 ianuarie, cu privire la existența unei fotografii care circulă în mediul online, apărută în urma crimei din Timiș. Potrivit instituției, este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.
18:30
Accident între două mașini în Sibiu. O persoană se află în stop cardio-respirator. Planul Roșu de Intervenție, activat # Adevarul.ro
Un accident rutier între două autoturisme a avut loc duminică seară, 25 ianuarie, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
18:15
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dezvăluit că primește alerte aeriene aproape în fiecare noapte. De ce unele drone nu sunt detectate de radarele românești # Adevarul.ro
Radu Miruță spune că, de când a devenit ministru al Apărării, primește alerte aeriene aproape în fiecare noapte, pe telefonul de serviciu, deși ținta nu este România.
18:00
Revoltă într-o comună din Timiș după ce localnicii au aflat că acolo s-ar fi mutat suspectul de 13 ani al crimei din Cenei. Primarul a intervenit: „Să plece de aici” # Adevarul.ro
În comuna Sânmihaiu Român din Timiș, localnicii protestează după ce au aflat că minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde a fost mutat la ei în comună. Aceștia au înconjurat casa unde se află copilul, cerând autorităților să ia măsuri.
18:00
Zeci de persoane arestate la Londra, după ce au pătruns în curtea unei închisori, în spijinul unui activist pro-Palestina. De ce a fost arestat Muhammad Umer Khalid # Adevarul.ro
Peste 80 de persoane au fost arestate la Londra, după ce un grup de manifestanți a pătruns în curtea închisorii HMP Wormwood Scrubs pentru a protestat în sprijinul unui activist pro‑Palestina.
