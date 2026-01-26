Coaliția se reunește azi în ședință: reforma administrativă, pe masa liderilor de la guvernare. Ce alte subiecte mai sunt pe agendă
Digi24.ro, 26 ianuarie 2026 10:20
Liderii Coaliției se întâlnesc luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta atât reformele, cât și temele restante rămase pe agenda Executivului. Este o săptămână decisivă pentru reforma administrației locale și centrale, pe care Guvernul vrea ca Parlamentul să-și asume răspunderea până în luna februarie. Acesta vine la pachet cu măsuri de relansare economică.
• • •
Acum 10 minute
10:50
Când răspund penal minorii din alte state europene: 10 ani în Marea Britanie, 12 ani în Olanda. Țările cu același prag ca România # Digi24.ro
Revoltele din satele din Timiș au explodat după ce copilul de 13 ani care l-a ucis pe Mario a fost lăsat liber. Motivul este că acesta nu răspunde penal pentru fapta sa. În restul statelor europene, legea variază destul de mult: în Marea Britanie, răspunderea penală la minori pornește de la 10 ani, în timp ce în alte țări pragul este la fel ca în România: 14 ani.
Acum 30 minute
10:40
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
10:30
Gerul se retrage, vin ploile. ANM anunță vreme de primăvară la câmpie, dar viscol la munte. Record de temperaturi minime pe 26 ianuarie # Digi24.ro
După valul puternic de ger, vin ploile, iar vremea se încalzeste, anunță meteorologii. Așadar, urmează 24 de ore sub cod galben de ploi în mai multe județe, mai ales din centrul țării. La altitudini de peste 1.700 de metri va continua să ningă viscolit și se va depune strat consistent de zăpadă, 6 județe aflându-se sub cod portocaliu. În schimb, în zonele de câmpie vor fi temperaturi de primăvară în următoarea perioadă. Există însă și pericol de inundații, odată cu topirea zăpezilor. Ziua în curs a adus și un record: 43 de stații meteorologice au înregistrat astăzi cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 26 ianuarie de când se fac măsurători meteorologice în România, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.
10:30
Ministrul Mediului anunță controale aleatorii la inspecțiile deja făcute în cazul tăierilor ilegale de arbori din Băile Felix # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni, că tăierile de arbori din Băile Felix sesizate ca fiind ilegale vor fi verificate de inspectorii Gărzii Forestiere din Oradea, în urma controalelor deja efectuate, pentru a verifica dacă acestea au fost efectuate corect.
10:30
Summit în Germania privind zona Mării Nordului și cooperarea energetică: reuniunea este marcată de Groenlanda şi ameninţarea rusă # Digi24.ro
Lideri europeni vor discuta, luni, în Germania, despre cooperarea lor în domeniul energetic şi al securităţii în zona Mării Nordului şi ar urma să abordeze problema ameninţării ruse şi a ambiţiilor americane în Groenlanda, relatează AFP.
Acum o oră
10:20
10:20
Un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents. Noi detalii din ancheta autorităților din Olanda # Digi24.ro
A trecut un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, Olanda, iar Coiful de la Coțofenești și brățările de aur sunt încă de negăsit. Jaful s-a petrecut în doar câteva minute și a scos la iveală o serie de erori: de la absența pazei umane până la probleme din sistemul de securitate. Recent, guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro.
10:10
Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink, spune un expert ucrainean. „Vom lucra proactiv” # Digi24.ro
Serhii „Flash” Beskrestnov, un expert ucrainean în tehnologie radio militară, numit consilier al ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, a relatat că forțele ruse au folosit probabil drone Shahed operate prin internetul prin satelit Starlink, în apropiere de Kropîvnîțkîi, potrivit Ukrainska Pravda.
Acum 2 ore
09:40
Un tânăr a murit luni dimineaţă după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc cu nouă etaje din Oradea
09:40
Zeci de adăposturi de apărare civilă, nefuncționale sau parțial funcționale. Județul unde ISU a descoperit nereguli grave # Digi24.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău a aplicat peste 30 de sancţiuni după ce, în urma unor verificări, au fost descoperite adăposturi de protecţie civilă fără instalaţii dotate cu filtre pentru substanţe toxice sau altele în care lipseau uşile etanşe de protecţie.
09:40
Kremlinul răstălmăcește rezultatele summitului Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska pentru a dezinforma lumea (ISW) # Digi24.ro
Kremlinul continuă să profite de lipsa de claritate cu privire la rezultatele summitului din Alaska din august 2025 pentru a induce în eroare lumea, în încercarea de a crea iluzia unei „înțelegeri comune americano-ruse” privind încheierea războiului din Ucraina, „în ciuda absenței unui rezultat comun clar sau a unui comunicat”, conform unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), relatează UNN.
09:30
Venezuela reia livrările de țiței către SUA: un tanc petrolier cu 1 milion de barili se îndreaptă către Louisiana # Digi24.ro
Un tanc petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de ţiţei greu Merey a plecat duminică din portul Jose, Venezuela, cu destinaţia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), arată datele LSEG. Este primul transport trimis direct în Statele Unite în cadrul acordului de 50 milioane de barili convenit luna aceasta între Caracas şi Washington, relatează Reuters.
09:20
Vortex polar în SUA: 7 morți și 800.000 de persoane fără electricitate în urma viscolului puternic. „Avem un asediu arctic” # Digi24.ro
Viscolul a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a sute de mii de locuințe. Școlile și drumurile din întreaga țară au fost închise, iar zborurile au fost anulate, deoarece valul de frig, vânt și ninsori s-a extins de la Texas până în New England, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), citat de BBC. Cel puțin două persoane au murit din cauza hipotermiei în Louisiana, iar alte decese legate de furtuna de iarnă au fost raportate în Texas, Tennessee și Kansas. Duminică după-amiază, peste 800.000 de gospodării erau fără energie electrică, potrivit poweroutage.us. În același timp, peste 11.000 de zboruri au fost anulate, a raportat FlightAware.
09:20
Accident pe Valea Oltului: un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR, la Călimănești. Patru oameni sunt răniți # Digi24.ro
Un acccident grav a avut loc luni dimineață pe Valea Oltului, la Călimănești, în județul Vâlcea.
09:10
Rusia: Atac cu drone din Ucraina în regiunea Krasnodar. Un incendiu ar fi izbucnit la o rafinărie # Digi24.ro
Fragmente de dronă au căzut peste două întreprinderi din oraşul Slaviansk-na-Kubani, din regiunea Krasnodar a Rusiei, provocând incendii şi rănind o persoană, a anunţat luni centrul regional pentru situaţii de urgenţă.
09:00
Un minor a murit luni dimineaţă după ce a căzut dintr-un bloc din Oradea.
09:00
Cod galben de vânt puternic și polei în mai multe regiuni. Infotrafic avertizează șoferii: Este ceață densă pe drumuri din 15 județe # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic, valabil în patru judeţe din Transilvania, respectiv de ceaţă, burniţă şi gheţuş în alte nouă judeţe din Moldova, Muntenia şi Dobrogea.
09:00
Durerile puternice în zona toracică, slăbiciunea apărută treptat la nivelul picioarelor și senzația de amorțeală sau furnicături sunt manifestări clinice care pot indica o afecțiune gravă, ce poate afecta serios calitatea vieții și chiar o poate pune în pericol.
Acum 4 ore
08:40
Taiwanul monitorizează „schimbări anormale” în conducerea militară a Chinei, după anchetarea unui general apropiat de Xi Jinping # Digi24.ro
Taiwanul monitorizează ceea ce a numit schimbări „anormale” în conducerea militară a Chinei, în urma unei decizii a Beijingului de a-l ancheta pe cel mai înalt general al armatei sale. Măsura a stârnit reacții aprinse la Taipei, autoritățile locale anunțând că vor folosi diverse metode pentru a descifra intențiile Chinei, a declarat luni ministrul Apărării, Wellington Koo, anunță Reuters.
08:40
„Cine seamănă vânt va culege furtună”. Iranul avertizează Statele Unite să nu intervină în țară printr-un panou amplasat în Teheran # Digi24.ro
Autoritățile iraniene au dezvelit duminică un nou panou publicitar într-o piață centrală din Teheran, aparent cu scopul de a avertiza Statele Unite împotriva unei intervenții. Gestul vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA trimit nave de război în regiune „pentru orice eventualitate”, în cazul în care va dori să ia măsuri, relatează Euronews.
08:40
„Gata cu ordinele Washingtonului!” Președinta interimară a Venezuelei cere SUA să nu se amestece în politica țării # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut duminică Statelor Unite să nu se amestece în politica ţării sale, pe care preşedintele Donald Trump a declarat că doreşte să o dicteze, relatează AFP.
08:40
Cum poţi să ţii evidenţa şi apoi să înţelegi un preşedinte care, într-un singur an, a postat peste 6.000 de mesaje pe reţelele sociale, a organizat peste 433 de evenimente publice şi a ţinut conferinţe de presă libere, care au durat în medie aproape două ore, se întreabă, într-o analiză, Patrick Wintour, editor diplomatic al ziarului The Guardian.
08:30
Cel puţin 80 de deţinuţi politici au fost eliberaţi duminică în Venezuela, unde un proces de eliberare a deţinuţilor avansează încet sub presiunea Washingtonului, a anunţat ONG-ul Foro Penal.
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 ianuarie.
07:40
Scandal în Rusia după o petrecere corporatistă de lux în Alpii francezi la care au participat și vedete moscovite # Digi24.ro
O excursie promoţională organizată de un lanţ de magazine de îmbrăcăminte în celebra staţiune de schi franceză Courchevel a stârnit o polemică aprinsă în Rusia, în contextul restricţiilor legate de războiul din Ucraina, relatează Le Figaro, potrivit News.ro
07:10
Prețuri mai mari la pâine, din cauza scumpirilor în lanț. Franzela albă rămâne preferata românilor: „Nu-mi ajung banii” # Digi24.ro
Pâinea s-a scumpit cu peste 8 procente, în ultimul an. Sortimentele cu semințe și maia sunt cele mai scumpe, motiv pentru care franzela rămâne prima variantă a românilor. De cealaltă parte, brutarii vorbesc despre costuri tot mai greu de suportat la făină, curent și gaze. O franzelă albă costă între doi lei și doi lei cincizeci, iar sortimentele cu semințe și maia se vând și cu peste 10 lei.
07:10
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în Arctica, „mai slabă acum decât în orice moment” # Digi24.ro
Submarinul rus din proiectul 955A, Vladimir cel Mare, înarmat cu 16 rachete balistice, se ascunde sub gheața polară după ce a părăsit Murmansk, înainte de a încerca să se strecoare prin strâmtoarea maritimă dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie, conform unei analize The Times.
07:10
Armata SUA prezintă noul tanc de luptă, care va înlocui M1A1 Abrams. Acesta iese pe piață cu 5 ani mai devreme # Digi24.ro
Pasionații de mașini care se vor aduna la Salonul Auto de la Detroit în această săptămână vor putea vedea pentru prima dată noul tanc de luptă al Armatei, care se pregătește să lanseze înlocuitorul modelului M1A1 Abrams cu cinci ani înainte de termenul inițial.
07:10
Avertismentul bancherilor: Europa, în fața unui nou val inflaționist. Ce arată indicatorii economici pentru 2026 # Digi24.ro
Activitatea economică a sectorului privat din zona euro a crescut în ianuarie pentru a opta lună consecutiv, dar evoluţia ascendentă a inflaţiei în sectorul serviciilor ar putea complica politica monetară a Băncii Centrale Europene anul acesta, informează Euronews.
07:10
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina # Digi24.ro
În timp ce Moscova și Washingtonul continuă negocierile privind o încetare a focului în Ucraina fără să ajungă la un rezultat concret, soarta bătăliilor pe câmpul de luptă, unde dronele au devenit cele mai eficiente arme, este determinată din ce în ce mai mult în săli de expoziție și hoteluri din China sau în conversații de grup pe aplicații chinezești de mesagerie precum WeChat. Cu toate că Beijingul își menține oficial neutralitatea în acest conflict, clienții din Rusia par să fie favorizați de furnizorii chinezi de echipamente și tehnologii cruciale pentru fabricarea dronelor.
07:10
Jonathan Ross, agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Good, a primit donații în valoare de peste 1 milion de dolari # Digi24.ro
Donatorii au contribuit cu aproximativ 2,5 milioane de dolari după împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good de către un agent ICE în Minneapolis, pe 7 ianuarie – 1,5 milioane de dolari fiind destinați familiei lui Good și peste 1 milion de dolari agentului.
07:10
De ce este compania BlackRock în centrul viziunii lui Trump pentru reconstrucția Ucrainei. SUA ar privi pacea ca pe o afacere # Digi24.ro
La mijlocul lunii decembrie, pe măsură ce negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina prindeau viteză, un grup de oficiali ucraineni s-a întâlnit într-o sală de conferințe din New York cu directori executivi de la BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume. Veniseră să discute un element crucial al unui plan de pace elaborat de Kiev și Washington: redresarea postbelică a Ucrainei, scrie New York Times.
07:10
Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus Antonov An-124 e blocat de patru ani pe pista Aeroportului Pearson, Toronto # Digi24.ro
În ceea ce ar putea fi cea mai scumpă amendă de parcare din lume, un avion Antonov An-124 înregistrat în Rusia a rămas blocat pe pista înghețată a Aeroportului Pearson din Toronto.
07:10
Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil” # Digi24.ro
Noul obiectiv al Ministerului Apărării este de a provoca lunar până la 50.000 de victime armatei Kremlinului – fără a lua în calcul răniții. Declarația îi aparține lui Mihailo Fedorov, numit recent în funcția de ministru al Apărării.
07:10
Un veteran de război din Gorj a împlinit 104 ani. Povestea românului chinuit ani de zile de ruși, în lagăr: „Am trecut prin multe” # Digi24.ro
Un veteran de război din Gorj a împlinit, zilele acestea, 104 ani și a fost sărbătorit. Deși a fost chinuit ani de zile de ruși, în lagăr, bătrânul nu regretă nicio clipă sacrificiul făcut pentru țară. „Să iubiți țara românească!”, este mesajul pe care îl transmite compatrioților lui.
07:10
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane # Digi24.ro
Scrisoarea președintelui Donald Trump către prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre privind achiziționarea Groenlandei a stârnit reacții negative din partea criticilor săi, atrăgând din nou atenția asupra celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA și asupra modului în care un președinte ar putea fi destituit fără procedura de punere sub acuzare (impeachment), scrie Newsweek, care a discutat cu experți despre acest amendament și despre probabilitatea ca prevederea să fie utilizată.
Acum 6 ore
05:00
Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA # Digi24.ro
Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.
Acum 12 ore
00:30
Scrisul de mână, în era tehnologiei. Experiment Digi24: câți dintre români mai știu literele caligrafice # Digi24.ro
Scrisul de mână a devenit o raritate. S-a mutat pe laptop, calculator sau pe telefon. Nu doar adulții neglijează scrisul de mână, ci și copiii. Doar temele mai sunt scrise cu pixul pe hârtie. Profesorii atrag atenția că scrisul caligrafic ajută la dezvoltarea concentrării și creativității. De Ziua internațională a scrisului de mână, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment, pentru a vedea dacă românii mai știu să facă literele așa cum se învață la școală.
00:20
Cercetătorii au descoperit „supercelulele” care grăbesc evoluția cancerului: au „o capacitate excepţională de a-şi schimba identitatea” # Digi24.ro
Un studiu experimental sugerează că evoluţia cancerului nu este determinată uniform de toate celulele tumorale, ci de un grup restrâns, capabil să se adapteze rapid şi să supravieţuiască tratamentelor. Aceste celule par să joace un rol central în transformarea leziunilor iniţiale în tumori agresive.
00:20
Costuri de zeci de mii de lei pentru încălzirea solariilor, legume mai scumpe în piețe. Cât ar putea costa primele roșii pe tarabe # Digi24.ro
Primele legume ale anului vor fi mai scumpe, din cauza frigului din luna ianuarie. Pentru că încălzirea solariilor costă mai mult, producătorii vor crește prețurile pentru salată, ceapă, ridichi și roșii. Pentru un solar de 3.000 de metri pătrați, legumicultorii plătesc chiar și 60.000 de lei/lună. Alții, în schimb, au redus suprafața plantată, astfel încât costurile să fie diminuate.
00:20
Românii fug de iarna din țară și aleg concedii pe plajă, la soare. Care sunt principalele destinații de vacanță, pe început de an # Digi24.ro
România și Irlanda sunt singurele țări din Uniunea European care au pierdut turiști anul trecut. În timp ce media comunitară a crescut cu 2%, la noi în țară s-a redus numărul vizitatorilor. Turismul intern, în special pe timp de iarnă, pierde de la an la an, întrucât tot mai mulți dintre români preferă concedii în țările calde în loc de zăpadă și ger.
00:10
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a revenit cu explicații după valul de reacții stârnit în urma declarației sale de la Digi24, unde a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot. După ce răspunsul său, mai degrabă argumentativ decât tranșant, a fost criticat pe rețelele sociale, Miruță a clarificat, într-o postare pe Facebook, că sacrificarea libertății, demnității și bunăstării oamenilor pentru un proiect personal de putere „nu poate fi vreodată patriotism”.
25 ianuarie 2026
23:20
A fi părinte și a gestiona situații de criză cu ostatici par, la prima vedere, două lucruri fără legătură. Totuși, Nicky Perfect, fost ofițer al Poliției Metropolitane din Londra și negociatoare în cazuri de luare de ostatici timp de un deceniu, spune că tehnicile învățate în situații extreme pot fi utile și acasă.
23:20
Astronomii au descoperit o structură cosmică misterioasă care ar putea dezvălui noi indicii despre soarta Pământului # Digi24.ro
Oamenii de știință au descoperit o structură cosmică necunoscută formată din atomi de fier, în interiorul unei nebuloase aflate la peste 2.000 de ani-lumină, care ar putea să ne ofere noi indicii despre soarta Pământului.
23:20
Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa # Digi24.ro
O nouă generație de case cu „facturi zero”, care vin la pachet cu panouri solare, pompe de căldură și baterii, a ajuns și în Marea Britanie, după ce compania de energie care le dezvoltă a extins această inițiativă în țări precum Germania, Franța și Noua Zeelandă.
23:20
Este orb, trăiește 500 de ani și vine din apele Groenlandei. Controversele din jurul uneia dintre cele mai enigmatice specii din lume # Digi24.ro
Rechinul boreal, numit și rechinul de Groenlanda, seamănă mai mult cu o șosetă purtată decât cu un prădător de temut. Se mișcă mai încet decât o scară rulantă și arată ca și când ar fi orb sau aproape „mort”, după cum l-a descris chiar un cercetător care a studiat această specie misterioasă. Dar ce se cunoaște cu adevărat despre cea mai longevivă vertebrată de pe planetă?
23:10
Cel puțin 30 de oameni au fost răniți în Brazilia la un miting pro-Bolsonaro, loviți de fulger. 8 victime sunt în stare gravă # Digi24.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează AFP.
22:50
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune # Digi24.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization şi susţine că acesta ar putea investi în România. De asemenea, Eric Trump ar urma să facă o vizită privată în România.
22:50
Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA # Digi24.ro
Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.
22:10
Minneapolis: Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate” şi le cere compatrioţilor săi să se trezească # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” şi a lansat un apel la trezire către toţi americanii în faţa „atacurilor” comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relateazî AFP.
