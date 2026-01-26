„Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski acuză Belarusul că este stat vasal al Rusiei: „Dependența nu scade”

10:30

După valul puternic de ger, vin ploile, iar vremea se încalzeste, anunță meteorologii. Așadar, urmează 24 de ore sub cod galben de ploi în mai multe județe, mai ales din centrul țării. La altitudini de peste 1.700 de metri va continua să ningă viscolit și se va depune strat consistent de zăpadă, 6 județe aflându-se sub cod portocaliu. În schimb, în zonele de câmpie vor fi temperaturi de primăvară în următoarea perioadă. Există însă și pericol de inundații, odată cu topirea zăpezilor. Ziua în curs a adus și un record: 43 de stații meteorologice au înregistrat astăzi cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 26 ianuarie de când se fac măsurători meteorologice în România, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.