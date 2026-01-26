Medicii veterinari protestează, astăzi, în Piaţa Victoriei, faţă de reducerea finanţării serviciilor sanitar-veterinare

09:20

Viscolul a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și întreruperea alimentării cu energie electrică a sute de mii de locuințe. Școlile și drumurile din întreaga țară au fost închise, iar zborurile au fost anulate, deoarece valul de frig, vânt și ninsori s-a extins de la Texas până în New England, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), citat de BBC. Cel puțin două persoane au murit din cauza hipotermiei în Louisiana, iar alte decese legate de furtuna de iarnă au fost raportate în Texas, Tennessee și Kansas. Duminică după-amiază, peste 800.000 de gospodării erau fără energie electrică, potrivit poweroutage.us. În același timp, peste 11.000 de zboruri au fost anulate, a raportat FlightAware.