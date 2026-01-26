FAKE NEWS: Medicilor cu opinii medicale incomode li se va interzice să profeseze

21:40

Fostul procuror special Jack Smith le-a spus membrilor Congresului că își menține deciziile pe care le-a luat în calitate de procuror special și că echipa sa are „dovezi” că Trump știa că acuzațiile sale despre alegeri erau false, că el a provocat gloata din 6 ianuarie 2021 și că a „exploatat” violențele care au avut loc.