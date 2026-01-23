Zeci de arestări în Kosovo pentru fals electoral

Veridica.ro, 23 ianuarie 2026 22:40

Cazul a determinat renumărarea voturilor dar n-ar modifica clasamentul stabilit de alegerile parlamentare din decembrie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 30 minute
22:40
Zeci de arestări în Kosovo pentru fals electoral Veridica.ro
Cazul a determinat renumărarea voturilor dar n-ar modifica clasamentul stabilit de alegerile parlamentare din decembrie.
Acum 2 ore
21:50
Prima întâlnire trilaterală ucraineano-ruso-americană de la începutul războiului Veridica.ro
Problema teritorială se anunță cea mai spinoasă și așteptările sunt limitate în privința unui acord.
Acum 4 ore
20:00
Rezoluția împotriva trupelor SUA în Venezuela a fost respinsă Veridica.ro
Camera Reprezentanților din Congresul SUA a respins o rezoluție care l-ar fi împiedicat pe Donald Trump să trimită forțe militare americane în Venezuela, după ce votul asupra legii nu a întrunit majoritatea necesară pentru adoptare. 
19:40
Veteranii NATO indignați de declarațiile lui Donald Trump Veridica.ro
Marea Britanie a declarat vineri că Donald Trump „a greșit diminuând” rolul trupelor NATO în Afganistan, în contextul în care afirmația președintelui american că acestea nu au luptat pe linia frontului a stârnit indignare.
19:10
Casa Albă confundă Belgia cu Belarus Veridica.ro
Într-o mare eroare, Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre țările care participă la „Consiliul pentru Pace ” al președintelui american Donald Trump.
19:00
Bulgaria are prima femeie președinte Veridica.ro
Curtea Constituțională a Bulgariei a acceptat oficial demisia președintelui Rumen Radev , funcția fiind preluată vineri de vicepreședinta Iliana Yotova. 
Acum 6 ore
18:40
SUA vizează „flota din umbră” a Iranului Veridica.ro
Statele Unite au impus vineri sancțiuni asupra a nouă nave din ceea ce este cunoscută sub numele de flotă din umbră și a opt firme afiliate, a anunțat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat, în contextul în care Washingtonul încearcă să intensifice presiunile asupra Iranului din cauza recentei ucideri a protestatarilor.
Acum 12 ore
11:40
George Simion, &#34;apărător al ortodoxiei&#34;, alături de un pastor evanghelic la o conferinţă despre diplomaţia spirituală Veridica.ro
Evenimentul a fost organizat, la Washington, de un controversat pastor evanghelic american, "consilier spiritual" al lui Donald Trump.
11:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: O pace cu actuala conducere de la Kiev ar amenința Rusia Veridica.ro
Menținerea actualei conduceri de la Kiev este inacceptabilă pentru Moscova, iar un armistițiu care ar permite reînarmarea Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa Rusiei, potrivit presei pro-Kremlin.
Acum 24 ore
06:00
Întâlnire trilaterală Rusia - SUA - Ucraina, astăzi la Abu Dhabi Veridica.ro
Moscova se declară interesată de o soluție diplomatică, dar nu renunţă la pretenţiile sale teritoriale.
05:30
Nicuşor Dan: România este solidară cu Groenlanda Veridica.ro
Preşedintele a subliniat însă că SUA rămâne un partener strategic esențial pentru securitatea României.
22 ianuarie 2026
23:10
Zelenski spune că a obținut la Davos noi sisteme de apărare aeriană Veridica.ro
Președintele ucrainean s-a aflat la Davos pentru o întâlnire cu Trump
Ieri
21:40
Procurorul care l-a anchetat pe Donald Trump audiat de Congres Veridica.ro
Fostul procuror special Jack Smith le-a spus membrilor Congresului că își menține deciziile pe care le-a luat în calitate de procuror special și că echipa sa are „dovezi” că Trump știa că acuzațiile sale despre alegeri erau false, că el a provocat gloata din 6 ianuarie 2021 și că a „exploatat” violențele care au avut loc.
21:20
Strategii militari NATO așteaptă acordul cadru cu Groenlanda Veridica.ro
Până în prezent, nu s-au aflat prea multe despre acord, deși se pare că l-a mulțumit suficient pe Donald Trump încât acesta să-și retragă amenințarea cu taxe vamale împotriva a opt țări europene.
21:00
Liderii europeni discută relația volatilă cu SUA Veridica.ro
Când a sosit la summitul informal de la Bruxelles Emmanuel Macron a declarat că întâlnirea demonstrează unitatea în sprijinul Danemarcei.
20:30
Ucraina va analiza invitația la Consiliul pentru pace după război Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi la Davos că va putea lua în considerare aderarea la „Consiliul pentru Pace” creat de președintele SUA doar după încheierea războiului, deoarece nu consideră posibil să stea la aceeași masă cu Rusia și Belarus.
17:30
Trump spune că a avut o întâlnire „bună” cu Zelenski Veridica.ro
Liderul ucrainean a caracterizat convorbirea drept „productivă și substanțială”.
14:30
FAKE NEWS: Integrarea europeană va duce la dispariția Moldovei Veridica.ro
Apropierea Moldovei de UE înseamnă, de fapt, absorbția acesteia, potrivit unei narațiuni false lansate de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și preluate de numeroase instituții media din Rusia și Moldova. Lavrov a reluat și falsurile despre limba „moldovenească” și românizarea Republicii Moldova.
13:20
Trump şi-a lansat Consiliul Păcii în absenţa multor lideri mondiali Veridica.ro
Multe ţări ezită sau au refuzat să se alăture Consiliului din cauza temerii că ar submina rolul ONU
12:10
Rachete Oreșnik în Belarus: multe vorbe și nicio dovadă concretă Veridica.ro
Alexander Lukașenko și aliații săi de la Moscova spun că în Belarus au fost desfășurate rachete rusești Oreșenik, descrise ca extrem de puternice și imposibil de interceptat. S-ar putea să fie doar o minciună a propagandei.
12:00
Vremea severă omoară doi oameni în Grecia Veridica.ro
Premierul Mitsotakis şi-a anulat plecarea la Forumul de la Davos.
11:10
Cum n-o dai! (19) - Abator! Veridica.ro
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
09:30
Ambasada Ucrainei la București aduce clarificări despre legea privind cetățenia ucraineană Veridica.ro
Legea nu se aplică persoanelor care au deja cetățenia ucraineană, cum este cazul etnicilor români ce trăiesc pe teritoriul Ucrainei.
09:00
Trump anunţă o întâlnire cu Zelenski la forumul de la Davos Veridica.ro
Emisarii preşedintelui american discută în paralel la Moscova cu Vladimir Putin
08:00
Trump îşi retrage brusc ameninţările şi anunţă un acord-cadru în privinţa Groenlandei Veridica.ro
Pretenţiile teritoriale ale preşedintelui american au tensionat şi mai mult relaţia cu aliaţii europeni
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Diplomații occidentali avertizați înainte de alegerile din Ungaria Veridica.ro
Militant experimentat în domeniul interferențelor electorale în alte țări europene și chiar în Statele Unite, unde susține deschis campaniile aliaților săi de extremă dreapta, premierul naționalist maghiar, Viktor Orbán, nu tolerează nicio interferență externă în propriile alegeri.
19:50
UE oprește aprobarea acordului comercial cu SUA Veridica.ro
Parlamentul european a oprit miercuri lucrările privind aprobarea formală și implementarea acordului comercial încheiat vara trecută cu președintele Donald Trump.
19:30
Itaia și Norvegia au respins invitația la Consiliul pentru pace Veridica.ro
Guvernul Norvegiei a anunțat miercuri că nu se va alătura Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, care și-a exprimat frustrarea față de țara nordică după ce a fost respins pentru Premiul Nobel pentru Pace.
19:00
Donald Trump nu va folosi forța pentru a obține Groenlanda Veridica.ro
Președintele american a anunțat de la tribuna Forumului economic de la Davos că nu va recurge la forță pentru a obține Gronlanda, dar dorește negocieri imediate pentru cumpărarea insulei.
16:50
George Simion, de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA Veridica.ro
Prezent la Washington, liderul AUR a participat la o festivitate unde a tăiat un tort în forma Groenlandei decorat cu steagul american.
14:40
Parlamentul European îngheață acordul Mercosur Veridica.ro
Parlamentul European a votat miercuri pentru trimiterea acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE, o mișcare care întârzie semnificativ acordul și ar putea deraia aprobarea sa finală.
10:00
Franţa propune un exerciţiu NATO în Groenlanda Veridica.ro
Acesta ar permite Washingtonului să se implice în securitatea arctică și ar demonstra şi că, la rândul lor, europenii iau în serios subiectul.
07:00
Air Force One, întors din drum, la câteva minute de la decolare Veridica.ro
Aeronava prezidenţială americană transporta delegaţia SUA condusă de Donald Trump către Forumul Economic Mondial de la Davos.
05:40
Nicuşor Dan anunţă că va analiza invitaţia în Consiliul pentru Pace Veridica.ro
România a fost invitată oficial să devină membru al Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump.
20 ianuarie 2026
22:00
Donald Trump laudă „365 de victorii în 365 de zile” Veridica.ro
Înainte să plece la Forumul economic de la Davos, președintele american le-a vorbit ziariștilor acreditați la Casa Albă, la aniversarea unui an din al doilea mandat.
21:10
Revoltă în extrema dreaptă olandeză Veridica.ro
7 parlamentari au părăsit formațiunea lui Gert Wilders, Partidul pentru Libertate, ceea ce înseamnă că acesta nu mai este cea mai mare forță de opoziție din Olanda.
20:10
Polonia are mai mult aur decât Banca Centrală Europeană Veridica.ro
Banca Națională a Poloniei și-a majorat rezervele de lingouri la aproximativ 550 de tone, evaluate la peste 63 de miliarde de euro.
20:00
Guvernatorul Californiei participă la Forumul economic de la Davos Veridica.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-a îndemnat marți pe europeni să nu se mai poarte frumos cu președintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda, să „aibă coloană vertebrală” și să „îl lovească în față”.
19:40
Parlamentul European va îngheța ratificarea acordului comercial UE-SUA Veridica.ro
Parlamentul European urma să voteze în următoarele săptămâni introducerea unor tarife de 0% pentru bunurile industriale americane , o parte esențială a acordului semnat între Ursula von der Leyen și Donald Trump pe terenul său de golf Turnberry din Scoția, vara trecută.
18:50
Discursul lui Macron la Davos, presărat cu ironii la adresa lui Trump Veridica.ro
Președintele francez a pledat pentru o Europă independentă, despre care a spus că astăzi este prea „naivă”.
15:10
2025 – Anul minciunilor: de la „Hitler a fost comunist&#34; la prezervative pentru Hamas Veridica.ro
De la imagini contrafăcute răspândite pe reţelele de socializare la propagandă şi neadevăruri grosolane rostite de diverşi oficiali, anul 2025 a avut de toate în materie de dezinformare. În acelaşi timp, multitudinea şi impactul falsurilor împrăştiate în spaţiul public planetar justifică descrierea anului abia încheiat ca fiind „Anul minciunilor”.
14:00
Radev a demisionat pentru a obține mai multă putere: se pregătește o nouă forță politică Veridica.ro
După luni de speculații, Rumen Radev, perceput mult timp drept un politician apropiat Kremlinului, și-a dat demisia din funcția de președinte, iar toată lumea se așteaptă să-și formeze propriul partid politic. Demersul ar putea fie să unească forțele politice pro-ruse din Bulgaria, fie să le fractureze în mod iremediabil.
13:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE și Ucraina, dictaturi care obligă Rusia să continue războiul Veridica.ro
Statele membre UE și Ucraina sunt dictaturi lipsite de legitimitate, iar Rusia este constrânsă să continue războiul pentru a se apăra, potrivit presei pro-Kremlin. Aceasta citează un jurnalist irlandez pro-rus reținut în 2025 de polițiștii de frontieră din România.
10:00
Trump pune la îndoială capacitatea europenilor de a împiedica anexarea Groenlandei Veridica.ro
Președintele american amenință Franța cu tarife vamale de 200%.
09:20
Sute de fermieri români, la protestele de astăzi de la Strasbourg Veridica.ro
Agricultorii europeni protestează față de Acordul comercial UE - Mercosur.
19 ianuarie 2026
22:50
Un mort și patru răniți într-un atac armat la o primărie din Cehia Veridica.ro
O persoană a fost ucisă și cel puțin șase au fost rănite într-un atac armat la o primărie din nordul Republicii Cehe, a anunțat poliția într-un comunicat luni.
22:40
Tragedie pe calea ferată din Spania Veridica.ro
În accidentul care a avut loc în sudul Spaniei au murit 39 de oameni și zeci de persoane au fost rănite, printre care și doi români răniți ușor.
20:20
Președintele Bulgariei a demisionat Veridica.ro
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs susținut luni, alimentând speculațiile pe scară largă că își va forma propriul partid politic, după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută.
20:00
Donald Trump e supărat pe Norvegia Veridica.ro
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a confirmat luni că a primit în weekend un mesaj de la președintele american Donald Trump, în care acesta spunea că nu mai este interesat „pur și simplu” de pace, din cauza faptului că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. 
19:20
Putin a fost invitat să se alăture Consiliului pentru pace Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, menit să rezolve conflictele la nivel global și să supravegheze guvernarea și reconstrucția din Gaza, a anunțat luni Kremlinul.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.