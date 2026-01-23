Prima întâlnire trilaterală ucraineano-ruso-americană de la începutul războiului
Veridica.ro, 23 ianuarie 2026 21:50
Problema teritorială se anunță cea mai spinoasă și așteptările sunt limitate în privința unui acord.
• • •
Camera Reprezentanților din Congresul SUA a respins o rezoluție care l-ar fi împiedicat pe Donald Trump să trimită forțe militare americane în Venezuela, după ce votul asupra legii nu a întrunit majoritatea necesară pentru adoptare.
Marea Britanie a declarat vineri că Donald Trump „a greșit diminuând” rolul trupelor NATO în Afganistan, în contextul în care afirmația președintelui american că acestea nu au luptat pe linia frontului a stârnit indignare.
Într-o mare eroare, Casa Albă a inclus în mod eronat Belgia printre țările care participă la „Consiliul pentru Pace ” al președintelui american Donald Trump.
Curtea Constituțională a Bulgariei a acceptat oficial demisia președintelui Rumen Radev , funcția fiind preluată vineri de vicepreședinta Iliana Yotova.
Statele Unite au impus vineri sancțiuni asupra a nouă nave din ceea ce este cunoscută sub numele de flotă din umbră și a opt firme afiliate, a anunțat Departamentul Trezoreriei SUA într-un comunicat, în contextul în care Washingtonul încearcă să intensifice presiunile asupra Iranului din cauza recentei ucideri a protestatarilor.
George Simion, "apărător al ortodoxiei", alături de un pastor evanghelic la o conferinţă despre diplomaţia spirituală # Veridica.ro
Evenimentul a fost organizat, la Washington, de un controversat pastor evanghelic american, "consilier spiritual" al lui Donald Trump.
Menținerea actualei conduceri de la Kiev este inacceptabilă pentru Moscova, iar un armistițiu care ar permite reînarmarea Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa Rusiei, potrivit presei pro-Kremlin.
Moscova se declară interesată de o soluție diplomatică, dar nu renunţă la pretenţiile sale teritoriale.
Preşedintele a subliniat însă că SUA rămâne un partener strategic esențial pentru securitatea României.
Președintele ucrainean s-a aflat la Davos pentru o întâlnire cu Trump
Fostul procuror special Jack Smith le-a spus membrilor Congresului că își menține deciziile pe care le-a luat în calitate de procuror special și că echipa sa are „dovezi” că Trump știa că acuzațiile sale despre alegeri erau false, că el a provocat gloata din 6 ianuarie 2021 și că a „exploatat” violențele care au avut loc.
Până în prezent, nu s-au aflat prea multe despre acord, deși se pare că l-a mulțumit suficient pe Donald Trump încât acesta să-și retragă amenințarea cu taxe vamale împotriva a opt țări europene.
Când a sosit la summitul informal de la Bruxelles Emmanuel Macron a declarat că întâlnirea demonstrează unitatea în sprijinul Danemarcei.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi la Davos că va putea lua în considerare aderarea la „Consiliul pentru Pace” creat de președintele SUA doar după încheierea războiului, deoarece nu consideră posibil să stea la aceeași masă cu Rusia și Belarus.
Liderul ucrainean a caracterizat convorbirea drept „productivă și substanțială”.
Apropierea Moldovei de UE înseamnă, de fapt, absorbția acesteia, potrivit unei narațiuni false lansate de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și preluate de numeroase instituții media din Rusia și Moldova. Lavrov a reluat și falsurile despre limba „moldovenească” și românizarea Republicii Moldova.
Multe ţări ezită sau au refuzat să se alăture Consiliului din cauza temerii că ar submina rolul ONU
Alexander Lukașenko și aliații săi de la Moscova spun că în Belarus au fost desfășurate rachete rusești Oreșenik, descrise ca extrem de puternice și imposibil de interceptat. S-ar putea să fie doar o minciună a propagandei.
Premierul Mitsotakis şi-a anulat plecarea la Forumul de la Davos.
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
Ambasada Ucrainei la București aduce clarificări despre legea privind cetățenia ucraineană # Veridica.ro
Legea nu se aplică persoanelor care au deja cetățenia ucraineană, cum este cazul etnicilor români ce trăiesc pe teritoriul Ucrainei.
Emisarii preşedintelui american discută în paralel la Moscova cu Vladimir Putin
Pretenţiile teritoriale ale preşedintelui american au tensionat şi mai mult relaţia cu aliaţii europeni
Militant experimentat în domeniul interferențelor electorale în alte țări europene și chiar în Statele Unite, unde susține deschis campaniile aliaților săi de extremă dreapta, premierul naționalist maghiar, Viktor Orbán, nu tolerează nicio interferență externă în propriile alegeri.
Parlamentul european a oprit miercuri lucrările privind aprobarea formală și implementarea acordului comercial încheiat vara trecută cu președintele Donald Trump.
Guvernul Norvegiei a anunțat miercuri că nu se va alătura Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, care și-a exprimat frustrarea față de țara nordică după ce a fost respins pentru Premiul Nobel pentru Pace.
Președintele american a anunțat de la tribuna Forumului economic de la Davos că nu va recurge la forță pentru a obține Gronlanda, dar dorește negocieri imediate pentru cumpărarea insulei.
Prezent la Washington, liderul AUR a participat la o festivitate unde a tăiat un tort în forma Groenlandei decorat cu steagul american.
Parlamentul European a votat miercuri pentru trimiterea acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE, o mișcare care întârzie semnificativ acordul și ar putea deraia aprobarea sa finală.
Acesta ar permite Washingtonului să se implice în securitatea arctică și ar demonstra şi că, la rândul lor, europenii iau în serios subiectul.
Aeronava prezidenţială americană transporta delegaţia SUA condusă de Donald Trump către Forumul Economic Mondial de la Davos.
România a fost invitată oficial să devină membru al Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump.
Înainte să plece la Forumul economic de la Davos, președintele american le-a vorbit ziariștilor acreditați la Casa Albă, la aniversarea unui an din al doilea mandat.
7 parlamentari au părăsit formațiunea lui Gert Wilders, Partidul pentru Libertate, ceea ce înseamnă că acesta nu mai este cea mai mare forță de opoziție din Olanda.
Banca Națională a Poloniei și-a majorat rezervele de lingouri la aproximativ 550 de tone, evaluate la peste 63 de miliarde de euro.
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-a îndemnat marți pe europeni să nu se mai poarte frumos cu președintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda, să „aibă coloană vertebrală” și să „îl lovească în față”.
Parlamentul European urma să voteze în următoarele săptămâni introducerea unor tarife de 0% pentru bunurile industriale americane , o parte esențială a acordului semnat între Ursula von der Leyen și Donald Trump pe terenul său de golf Turnberry din Scoția, vara trecută.
Președintele francez a pledat pentru o Europă independentă, despre care a spus că astăzi este prea „naivă”.
2025 – Anul minciunilor: de la „Hitler a fost comunist" la prezervative pentru Hamas # Veridica.ro
De la imagini contrafăcute răspândite pe reţelele de socializare la propagandă şi neadevăruri grosolane rostite de diverşi oficiali, anul 2025 a avut de toate în materie de dezinformare. În acelaşi timp, multitudinea şi impactul falsurilor împrăştiate în spaţiul public planetar justifică descrierea anului abia încheiat ca fiind „Anul minciunilor”.
Radev a demisionat pentru a obține mai multă putere: se pregătește o nouă forță politică # Veridica.ro
După luni de speculații, Rumen Radev, perceput mult timp drept un politician apropiat Kremlinului, și-a dat demisia din funcția de președinte, iar toată lumea se așteaptă să-și formeze propriul partid politic. Demersul ar putea fie să unească forțele politice pro-ruse din Bulgaria, fie să le fractureze în mod iremediabil.
Statele membre UE și Ucraina sunt dictaturi lipsite de legitimitate, iar Rusia este constrânsă să continue războiul pentru a se apăra, potrivit presei pro-Kremlin. Aceasta citează un jurnalist irlandez pro-rus reținut în 2025 de polițiștii de frontieră din România.
Președintele american amenință Franța cu tarife vamale de 200%.
Agricultorii europeni protestează față de Acordul comercial UE - Mercosur.
O persoană a fost ucisă și cel puțin șase au fost rănite într-un atac armat la o primărie din nordul Republicii Cehe, a anunțat poliția într-un comunicat luni.
În accidentul care a avut loc în sudul Spaniei au murit 39 de oameni și zeci de persoane au fost rănite, printre care și doi români răniți ușor.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs susținut luni, alimentând speculațiile pe scară largă că își va forma propriul partid politic, după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută.
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a confirmat luni că a primit în weekend un mesaj de la președintele american Donald Trump, în care acesta spunea că nu mai este interesat „pur și simplu” de pace, din cauza faptului că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, menit să rezolve conflictele la nivel global și să supravegheze guvernarea și reconstrucția din Gaza, a anunțat luni Kremlinul.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 52
