Românul care a încercat să fure un tren în Austria, dar a eșuat

14:40

Peste 1.330 de blocuri din Kiev au rămas fără căldură din cauza atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Primarul Vitalii Klitschko a confirmat deteriorarea condițiilor, în timp ce 1,2 milioane de proprietăți din întreaga țară se confruntă cu întreruperi de electricitate. Situația devine tot mai critică. Atacul rusesc asupra Kievului a lăsat peste 1330 … Articolul Peste 1330 de blocuri din Kiev rămân fără căldură în plină iarnă apare prima dată în Main News.