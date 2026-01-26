Aurul atinge un maxim istoric de peste 5.000 de dolari pe uncie din cauze geopolitice
MainNews.ro, 26 ianuarie 2026 11:20
Aurul a atins un nivel record de peste 5.000 de dolari pe uncie, influențat de tensiunile geopolitice globale. Investitorii îngrijorați contribuie la creșterea prețului, cu prognoze pentru 2025 de până la 6.400 de dolari. Creșteri semnificative sunt observate și pe piața altor metale prețioase precum argintul. Aurul a atins un record istoric de 5.029,62 dolari
Acum 5 minute
11:50
FCSB a fost înfrântă 1-4 de CFR Cluj, iar fanii sunt revoltați de performanțele echipei. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, critică dur jucătorii și menționează chiar că suporterii au vrut să vandalizeze mașinile acestora. Situația la club devine tot mai tensionată și fanii își pierd răbdarea. FCSB a pierdut acasă cu 1-4 în fața CFR … Articolul FCSB sub amenințarea fanilor: Mustață promite sancțiuni dure pentru vandalism apare prima dată în Main News.
11:50
Kremlinul subliniază că problema teritorială este esențială pentru încheierea acordului de pace cu Ucraina, afirmând că Rusia va ocupa regiunea Donbas dacă nu se ajunge la un compromis. Negocierile recente din Abu Dhabi au oferit semne de „discuții constructive", dar obstacolele majore persistă. Ucraina refuză cedarea teritoriilor necontrolate. Kremlinul reafirmă că problema teritorială este esențială
Acum 15 minute
11:40
DIICOT extinde ancheta Nordis, investigând infracțiuni de bancrută frauduloasă. Procurorii acuză transferuri ilegale de 56 milioane lei, afectând aproape 1.000 de clienți care au plătit 75 milioane euro pentru apartamente nefinalizate. Se urmărește recuperarea prejudiciului și identificarea responsabililor. DIICOT extinde ancheta Nordis pentru a include infracțiunea de bancrută frauduloasă Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt
Acum o oră
11:20
11:10
AUR și PSD adoptă poziții în consonanță cu administrația Trump, urmăresc avantaje politice. Grindeanu susține intrarea României în Consiliul pentru Pace, iar Simion își contrazice suveranismul. Analistul Cristian Hrițuc evidențiază riscurile provocate de acțiunile liderilor români pe scena internațională. AUR și PSD adoptă poziții favorabile administrației Trump, inclusiv Grindeanu susținând intrarea României în Consiliul pentru
11:10
Alertă în Iran: Ayatollahul Ali Khamenei s-a retras într-un buncăr din cauza temerilor de un atac american. Funcțiile liderului suprem sunt preluate temporar de fiul său, Masoud Khamenei. Tensiunile au escaladat după declarațiile președintelui Trump privind mobilizarea navelor americane în apropierea Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei s-a retras într-un buncăr din teama unui atac american Funcțiile
Acum 2 ore
10:40
Dezactivează WiFi-ul telefonului tău când ieși din casă pentru a te proteja de atacurile hackerilor. Aceștia creează puncte de acces false, colectând date personale, mesaje și informații financiare. Utilizează date mobile sau un VPN pentru a te conecta la internet în siguranță. Protejează-ți informațiile! Dezactivează WiFi-ul telefonului când ieși din casă pentru a evita atacurile
10:40
Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a decis să-și depună mandatul după umilința cu CFR Cluj. Campioana se află pe locul 11 în clasament, având șanse reduse la play-off. Gigi Becali, patronul clubului, l-a legat de banca tehnică, promițând că nu-l va demite până la vară, dar instabilitatea rămâne o problemă. FCSB a pierdut în ultimele două
10:40
În centrul Teheranului a fost ridicat un banner imens cu avertisment pentru SUA: „Cine seamănă vânt, culege furtună". Imaginea ilustrează un portavion american avariat, subliniind tensiunile în creștere dintre Iran și Statele Unite. Acest mesaj vine pe fondul desfășurării navelor de război americane în regiune. Autoritățile iraniene au ridicat un banner imens în Teheran, avertizând
10:20
De ce unele țări rămân permanent sărace? Descoperă factorii care contribuie la stagnarea economică, de la miturile dezvoltării la instituțiile esențiale într-o economie. Află cum capitalul uman vibrant nu este suficient fără un cadru de justiție și libertate economică. Întreabă-te ce le lipsește țărilor în dezvoltare. Țările cu capital uman vibrant rămân sărace din cauza
10:10
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, clarifică declarațiile controversate despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul acestuia. În urma criticilor, el explică percepțiile nostalgice față de dictator și subliniază distrugerile regimului comunist, pledând pentru un dialog deschis pe această temă. Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, a abordat controversa legată de patriotismul lui Nicolae Ceaușescu Afirmațiile sale
10:10
Un dric a fost filmat la drive-thru-ul unui McDonald's în Darlington, Australia de Sud, stârnind reacții mixte pe rețelele sociale. Sicriul vizibil în vehicul a ridicat întrebări despre ultima dorință a decedatului. Ofertele pre-planificate ale familiilor pentru opriri de acest tip sunt încurajate de afacerile funerare. Un dric a fost filmat la drive-thru McDonald's în
Acum 4 ore
09:40
Matei Todoran, tânărul jucător român de 18 ani, avansează în competiția Australian Open 2026, ajungând în optimile de finală. După victorii importante, el va concura împotriva lui Kai Thompson pentru un loc în sferturi. România se bazează pe performanțele sale, rămânând în competiție la juniori. România are un singur jucător rămas la Australian Open 2026
09:40
Pliculețele cu nicotină, din ce în ce mai populare în rândul adolescenților din România, sunt produse fără fum care eliberează nicotină prin mucoasa bucală. Deși atrăgătoare și considerate inofensive, ele prezintă riscuri pentru sănătate, deoarece ingredientele nu sunt testate și pot duce la dependență. Pliculețele cu nicotină devin populare printre adolescenți în România, dar riscurile
09:30
Blocurile din Ternopil emit aburi după reconectarea la rețeaua de căldură, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. În timp ce temperaturile nocturne scad până la -7 grade Celsius, Kievul se confruntă cu dificultăți, având aproape 3.000 de blocuri rămase fără căldură. Polonia intervine cu generatoare. În Kiev, aproape 3.000 de blocuri rămân fără căldură
09:20
Aurul a depășit 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată, pe fondul tensiunilor geopolitice și incertitudinii financiare. Creșterea prețului aurului, cu 2%, reflectă migrarea investitorilor către active sigure. Analiștii prevăd că prețul ar putea atinge 5.500 de dolari anul acesta. Donald Trump amplifică îngrijorările economice. Aurul depășește 5.000 de dolari pe uncie pentru prima
09:10
Coreea de Sud este prima țară care a adoptat o lege completă privind inteligența artificială, având ca scop creșterea încrederii și securității în utilizarea tehnologiei. Reglementările impun controlul uman în sectoare critice și etichetarea conținutului generat de IA, iar încălcările pot duce la sancțiuni drastice. Coreea de Sud a devenit prima țară care adoptă o
08:50
AUR coboară sub 40% din intențiile de vot în ianuarie 2026, având 35%, conform sondajului CURS. PSD se află la 23% iar PNL la 18%. Tensiuni în PNL din cauza politicilor fiscale impuse de premierul Ilie Bolojan, care afectează populația. Fragmentarea politică favorizează partidele alternative. AUR are 35% din intențiile de vot în ianuarie 2026,
08:40
Florian Coldea contestă sechestrul asupra bunurilor sale, în urma unei decizii a judecătoarei CAB Florentina Rizescu care a menținut măsurile asigurătorii dispuse de DNA. Inculpații, inclusiv Coldea, contestă legalitatea măsurilor care vizează acuzații de corupție și spălare a banilor, focusându-se pe aspectele juridice ale cazului. Florian Coldea contestă sechestrul asupra bunurilor sale, împreună cu moștenitorii
08:40
New England Patriots a devenit prima echipă finalistă pentru Super Bowl 60, după ce a învins Denver cu 10-7, pe un teren acoperit cu zăpadă. Meciul final va avea loc pe 8 februarie 2024, la Santa Clara. Patriots caută al șaptelea titlu în Super Bowl, având deja șase victorii sub conducerea lui Tom Brady și
08:40
Primarul Ciprian Ciucu anunță închiderea a patru instituții din București din cauza datoriilor acumulate și a problemelor financiare dezastruoase. În contextul bugetului precar, el evidențiază necesitatea restructurării și majorării prețurilor la STB pentru stabilizarea situației financiare a municipiului. Ciprian Ciucu a anunțat că bugetul Bucureștiului este dezastruos, având doar cinci milioane de lei disponibili în
08:20
EY România a obținut certificarea Top Employer pentru al cincilea an consecutiv, conform Top Employers Institute. Cu scoruri de excelență în etică (100%), performanță (98%) și leadership (97%), EY demonstrează angajamentul față de dezvoltarea profesională și bunăstarea angajaților. Aflați mai multe despre mediul de lucru de la EY. EY România primește certificarea Top Employer pentru
08:10
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, solicită Statelor Unite să nu se implice în politica internă a țării. Afirmând că Venezuela trebuie să-și rezolve problemele fără intervenții externe, Rodríguez respinge influența Washingtonului asupra deciziilor politice și subliniază necesitatea suveranității în procesul decizional. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut Statelor Unite să nu se
Acum 6 ore
07:50
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a declarat că bugetul Bucureștiului este dezastruos, având doar 5 milioane de lei disponibili pentru ianuarie. El a evidențiat problemele structurale ale bugetului și a subliniat că atât Nicușor Dan, cât și Gabriela Firea au lăsat situații financiare dificile. Prioritățile pentru un buget echilibrat sunt esențiale. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a
07:40
Sportivii din SUA protestează după moartea asistentului medical Alex Pretti, împușcat de agenți ai Patrulei de Frontieră la Minneapolis. Incidentul, legat de represiunile asupra imigranților, a generat reacții din partea personalităților din sport, inclusiv Alan Page și Ryan Clark, evidențiind o criză socială acută. Moartea asistentului medical Alex Pretti, împușcat de agenți ai Patrulei de
07:40
Laurențiu Blaga, șeful ANCPI, are afaceri în cadastrare și beneficiază de contracte din bani publici. Familia sa controlează firme precum Larry & Cory Vermessungen, care a câștigat peste 20 de contracte doar anul trecut. Profiturile firmei depășesc 3 milioane de lei în trei ani, în contextul unei cadastrări lente în România. Laurențiu Blaga, directorul ANCPI,
07:10
Venezuela a eliberat duminică cel puțin 80 de deținuți politici, răspunzând presiunilor internaționale și criticilor organizațiilor pentru drepturile omului. Printre eliberați se numără și un cetățean român, Cristian Cenușe. Procesul continuă, dar mulți deținuți rămân în închisori, iar drepturile fundamentale sunt încălcate. Cel puțin 80 de deținuți politici au fost eliberați în Venezuela după presiunea
06:50
Neptun Deep, cea mai mare investiție energetică a României, de 4 miliarde de euro, ridică îngrijorări legate de securitate, deoarece nu beneficiază de protecția Articolului 5 din Tratatul NATO. România își asumă responsabilitatea pentru apărarea zonei, coordonându-se și cu aliații pentru protejarea infrastructurii critice. Neptun Deep este cel mai mare proiect energetic al României, evaluat
06:40
Alisha Lehmann, celebra fotbalistă elvețiană, a semnat cu Leicester City Women, părăsind Como în Italia. Pe lângă cariera sportivă, aceasta își prezintă noul partener, Montel McKenzie, cunoscut din reality show-ul „Insula Iubirii”. Află mai multe despre mutarea ei și viața personală. Alisha Lehmann a semnat cu Leicester City Women după ce a jucat la Como … Articolul Alisha Lehmann, sexy fotbalistă, schimbă echipa și iubitul din Insula Iubirii apare prima dată în Main News.
06:40
Agenți ICE din Minneapolis au ucis un cetățean american neînarmat, stârnind proteste și controverse. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, care arată că bărbatul ținea un telefon, nu o armă. Criticile privind tacticile forțelor federale cresc, iar autoritățile îl declară în legitimă apărare. Un cetățean american de 37 de ani a fost ucis … Articolul Execuția unui cetățean american neînarmat de către agenți ICE apare prima dată în Main News.
06:20
Prețul aurului a depășit pentru prima dată 5.000 de dolari pe uncie, catalizat de tensiunile geopolitice și de turbinile economice. Aurul, considerat un activ de refugiu, atrage din ce în ce mai mulți investitori, pe fondul inflației și al incertitudinii financiare. Băncile centrale cresc achizițiile de aur, consolidând astfel cererea. Prețul aurului a depășit 5.000 … Articolul Aurul depășește 5.000 de dolari: o premieră istorică globală apare prima dată în Main News.
06:10
Fiul ultimului șah al Iranului: temeri privind sprijinul lui Trump pentru protestatari # MainNews.ro
Fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi, își exprimă îngrijorarea că promisiunile lui Donald Trump de a sprijini protestatarii iranieni rămân neîndeplinite. În contextul protestelor violente din Iran, Pahlavi subliniază că este esențial ca Vestul să ofere un ajutor concret, nu doar cu declarații. Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, exprimă îngrijorări privind promisiunile … Articolul Fiul ultimului șah al Iranului: temeri privind sprijinul lui Trump pentru protestatari apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
05:50
Ciprian Ciucu discută despre provocările mandatului său, inclusiv atragerea de fonduri pentru Primăria București. El anticipa un mandat de sacrificiu, menționând măsuri nepopulare și desființarea a patru instituții. Primarul subliniază importanța dezvoltării orașului și nevoia de a depăși clasamentele europene. Ciprian Ciucu discută despre atragerea de fonduri pentru Primăria București Plănuiește desființarea a 4 instituții … Articolul Mandat de sacrificiu: Ce spun criticii despre viitorul meu politic apare prima dată în Main News.
05:40
Iuliu Mureșan afirmă că venirea lui Pancu a fost o alegere inspirată și că CFR Cluj are acum șanse clare de play-off după victoria cu FCSB. Mureșan subliniază importanța stabilității financiare a clubului și rezultatelor pozitive pentru a menține această tendință. Titlul rămâne o provocare. Iuliu Mureșan a recunoscut că nu mai credea că echipa … Articolul Pancu ne aduce speranțe de play-off! apare prima dată în Main News.
05:40
Cozile la lapte au revenit în București, amintind de anii comunismului, dar acum simbolizând alegerea pentru produse autentice. La dozatorul din Piața Obor, bucureștenii plătesc 7 lei pentru lapte proaspăt, căutând gustul copilăriei. Descoperă de ce oamenii stau din nou la rând pentru o experiență culinară nostalgică. Cozile la lapte au reapărut în București, dar … Articolul Cozile pentru lapte au revenit în București: De ce oamenii stau din nou la rând apare prima dată în Main News.
05:10
Furtuna istorică paralizează SUA, lăsând 160.000 de oameni fără curent și anulând mii de zboruri. Președintele Trump a declarat stare de urgență în 12 state. Avertizările meteorologice indică temperaturi record și impact catastrofal, cu apeluri la pregătire pentru frig extrem și provizii esențiale. Furtuna istorică din SUA a lăsat 160.000 de consumatori fără curent și … Articolul Furtună istorică în SUA: 160.000 fără curent, Trump declară stare de urgență apare prima dată în Main News.
04:50
Autoritățile locale vânează persoanele care l-au huiduit pe Nicușor Dan la Iași, aplicând amenzi totale de peste 38.000 de lei. Jandarmeria a intervenit în timpul ceremoniilor de Ziua Unirii, documentând incidentele și continuând verificările, inclusiv pentru incitarea la violență. Procesul penal este în desfășurare. Persoanele care l-au huiduit pe Nicușor Dan la manifestările de Ziua … Articolul Nicușor Dan huiduit la Iași: autoritățile locale aplică amenzi drastice apare prima dată în Main News.
04:40
Tamaş a stârnit controverse în show-ul Faimoșii, generând nemulțumiri după schimbarea echipei. După o serie de patru înfrângeri, Războinicii au reușit să obțină imunitatea, aducând noroc în echipă. Descoperă detalii despre tumultul din competiție și impactul deciziilor sale asupra grupului. Tamaş a schimbat echipa, provocând nemulţumiri în rândul Faimoşilor Sportivul a avut succes, începând cu … Articolul Tamaş a stârnit furia Faimoşilor după schimbarea echipei în Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
04:40
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere scuze publice ministrului Apărării # MainNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului solicită ministrului Apărării Radu Miruță să adreseze scuze publice după declarațiile controversate privind Nicolae Ceaușescu. IICMER subliniază că afirmațiile sale neagă adevărul istoric și contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate a regimului comunist. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere public scuze din partea ministrului Apărării, Radu Miruță, pentru … Articolul Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului cere scuze publice ministrului Apărării apare prima dată în Main News.
04:30
Americanii consideră dialogul dintre Rusia și Ucraina, găzduit la Abu Dhabi, ca fiind „foarte constructiv”. Steve Witkoff, emisarul american, a anunțat o continuare a discuțiilor săptămâna viitoare. Președintele Zelenski subliniază importanța criteriilor pentru încheierea războiului. Posibilă întâlnire trilaterală cu Trump. Steve Witkoff a declarat că discuțiile de la Abu Dhabi au fost „foarte constructive” și … Articolul Pas important pentru întâlnirea Putin-Zelenski, spun americanii apare prima dată în Main News.
04:10
Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan în PNL, afirmând că premierul beneficiază în continuare de suport. Ciucu consideră că reproșurile aduse lui Bolojan sunt nesemnificative, subliniind o relație bazată pe încredere și respect reciproc între cei doi, precum și importanța logicii și rațiunii în dialogul politic. Ciprian Ciucu acuză trădarea lui Ilie Bolojan, subliniind … Articolul Ciprian Ciucu denunță trădarea lui Ilie Bolojan în PNL și relația cu premierul apare prima dată în Main News.
04:10
Trump se confruntă cu o criză de imagine din cauza protestelor violente din Minnesota, unde agenții ICE au fost implicați în incidente fatale. Administrația sa lucrează la o ofensivă mediatică pentru a redirecționa atenția de la haosul local și a justifica politicile dure de imigrație, temându-se de o scădere a sprijinului public. Administrația Trump se … Articolul Trump frustrat: Haosul din Minnesota amenință deportările planificate apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:40
Gigi Becali a dezvăluit că a vrut să-l schimbe pe Baba Alhassan în minutul 10 al meciului cu CFR Cluj, din cauza unor greșeli semnificative. La pauză, altele două schimbări au fost efectuate, Pantea și Toma fiind înlocuiți după prestații slabe. În continuare, FCSB a suferit o înfrângere dureroasă. Gigi Becali a vrut să schimbe … Articolul Gigi Becali voia să schimbe un jucător încă din minutul 10: „Era frică” apare prima dată în Main News.
03:40
CSM a confirmat că 65,44% din funcțiile de conducere din instanțele judecătorești din România sunt ocupate prin delegare, o soluție temporară, contrar legii. Din 657 funcții, 430 sunt deschise prin delegare, afectând toate nivelurile sistemului judiciar. Interesul pentru concursuri este scăzut, cu doar 66 de candidați în 2025. 65,44% din funcțiile de conducere din justiția … Articolul CSM dezvăluie: 430 din 657 funcții de conducere în Justiție sunt neocupate apare prima dată în Main News.
03:20
Pentagonul afirmă că Europa trebuie să preia responsabilitatea principală în sprijinirea apărării Ucrainei, cu un ajutor esențial, dar limitat, din partea SUA. Noua strategie de apărare subliniază întărirea relațiilor NATO și un focus pe amenințările din Indo-Pacific, lăsând Rusiei un rol secundar. Pentagonul consideră că Europa trebuie să preia conducerea în sprijinirea apărării Ucrainei Strategia … Articolul Europei îi revine rolul cheie în apărarea Ucrainei, nu Americii apare prima dată în Main News.
03:10
Emmanuel Macron solicită o interdicție rapidă a rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani, având ca termen implementare începutul anului școlar 2026. Datele alarmante arată utilizarea excesivă a smartphone-urilor de către adolescenți, afectând sănătatea mintală și expunerea la conținut periculos. Emmanuel Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani până în septembrie 2026 … Articolul Macron propune interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani apare prima dată în Main News.
02:50
La un an de la revenirea lui Trump, liderii naționaliști din UE sunt divizați pe teme precum NATO și relațiile cu SUA. Giorgia Meloni și Jordan Bardella contestă afirmațiile lui Trump privind NATO, în timp ce Viktor Orban și Alice Weidel susțin ideile sale. Conflictele dintre aceste perspective evidențiază tensiunile interne din Uniunea Europeană. Discursul … Articolul Diviziuni în tabăra naționaliștilor din UE la un an de la revenirea lui Trump apare prima dată în Main News.
02:40
Colorado Avalanche a învins Toronto Maple Leafs cu 4-1 într-un meci din NHL, marcând o revenire importantă după o serie de meciuri mai slabe. Brock Nelson a reușit un hattrick, iar Max Domi a înscris singurul gol al oaspeților. Avs își continuă road trip-ul de patru meciuri în Conferinţa de Est. Colorado Avalanche a învins … Articolul Colorado Avalanche învinge Toronto Maple Leafs 4-1 și își reia dominația în NHL! apare prima dată în Main News.
02:40
Liderul PSD Mihai Fifor critică Guvernul după un sondaj CURS care arată că 76% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. El subliniază lipsa de încredere față de premierul Ilie Bolojan și evidențiază problemele economice grave cu care se confruntă România. Mihai Fifor, lider PSD Arad, critică guvernul după un sondaj CURS … Articolul Atac PSD la premier: Trei sferturi din români văd România pe calea greșită apare prima dată în Main News.
02:20
Zelenski mulțumește României pentru sprijinul din război și anunță progrese la Abu Dhabi # MainNews.ro
Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat pe durata războiului în Ucraina, subliniind unitatea internațională în apărarea Europei. Discursul a avut loc la Vilnius, unde liderul ucrainean a menționat progresele în negocierile de pace de la Abu Dhabi și finalizarea documentului pentru garanțiile de securitate. Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat în război … Articolul Zelenski mulțumește României pentru sprijinul din război și anunță progrese la Abu Dhabi apare prima dată în Main News.
