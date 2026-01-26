Ministrul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale după uciderea lui Mario

09:20

Aurul a depășit 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată, pe fondul tensiunilor geopolitice și incertitudinii financiare. Creșterea prețului aurului, cu 2%, reflectă migrarea investitorilor către active sigure. Analiștii prevăd că prețul ar putea atinge 5.500 de dolari anul acesta. Donald Trump amplifică îngrijorările economice. Aurul depășește 5.000 de dolari pe uncie pentru prima … Articolul Aurul atinge o valoare record de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată apare prima dată în Main News.