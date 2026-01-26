Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propun Adunării Generale numirea Deloitte pentru evaluarea participației la Aeroporturi București

Financial Intelligence, 26 ianuarie 2026 14:20

Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social, propun

Acum 30 minute
14:40
Acțiunile USA Rare Earth cresc cu 20%, după ce Departamentul Comerțului preia o participație din companie Financial Intelligence
Acțiunile USA Rare Earth au crescut luni, după ce startup-ul de minerale esențiale a anunțat că Departamentul Comerțului
14:30
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti Financial Intelligence
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la
14:30
Preşedintele Serbiei: MOL va plăti până la un miliard euro pentru achiziţionarea participaţiei de 56% în compania NIS Financial Intelligence
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat luni că firma ungară MOL va plăti între 900 de milioane euro
Acum o oră
14:20
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea propun Adunării Generale numirea Deloitte pentru evaluarea participației la Aeroporturi București Financial Intelligence
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social, propun
Acum 2 ore
13:50
Importurile de gaze din Rusia: Consiliul UE dă undă verde definitivă pentru o interdicție treptată Financial Intelligence
Astăzi, cele 27 de state membre ale UE au adoptat în mod oficial regulamentul privind eliminarea treptată a
13:30
ANAF lansează ANA – asistentul virtual al contribuabililor Financial Intelligence
„Bună! Eu sunt ANA" — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Acum 4 ore
12:50
ENEVO Group își consolidează poziția de lider EPC în energie regenerabilă prin construcția centralei fotovoltaice Ogrezeni (761 MWp) Financial Intelligence
Compania românească a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 135 de milioane de euro și
12:00
Alexandru Stânean, Teraplast: Replicăm modelul de business din România la fabricile pe care le-am achiziționat în străinătate; Suntem lideri în Republica Moldova și în scurt timp vom deveni lideri de piață și în Ungaria Financial Intelligence
Teraplast aniversează 130 de ani și anunță lansarea unei noi identități de brand, ca parte a unui proces
11:40
Maturizarea profesională: de la public relations (PR) la arhitectura reputației, inteligență comportamentală și responsabilitate individuală (opinie Luciana Elena Petrescu) Financial Intelligence
Mult timp, public relations (PR) a fost perceput ca o funcție de suprafață: comunicate de presă, relația cu
11:20
Rompetrol dotează cu defibrilatoare 11 spații publice din Constanța și Prahova, precum și 80 de stații de distribuție carburant Financial Intelligence
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de
11:20
MediaSind face un apel public către premierul Ilie Bolojan să oprească un posibil tun imobiliar cu patrimoniul și istoria TVR Financial Intelligence
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR îi solicită public prim-ministrului României, Ilie Bolojan, să nu permită includerea pe
11:10
Star Residence Invest a achiziționat clădirea de birouri Polonă 68, pentru 19 milioane de euro Financial Intelligence
PeliPartners a asistat Star Residence Invest S.A., o societate listată la Bursa de Valori București (piața AeRO, simbol
11:00
Plasamentele clienților care au ales fondul de pensii facultative administrat de Raiffeisen Asset Management au depășit 400 milioane lei  Financial Intelligence
Raiffeisen Bank marchează o creștere semnificativă pe piața pensiilor private facultative, având peste 130.000 de români care au
Acum 6 ore
10:50
Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea, pentru un nou mandat de patru ani; FT propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări Financial Intelligence
Franklin Templeton își reafirmă angajamentul pentru un nou mandat de patru ani în calitate de administrator unic și
09:40
Interviu Cătălin Călinoiu, CE Oltenia: “Dincolo de politici și grafice, trebuie să vorbim despre securitatea energetică a României” Financial Intelligence
"Oamenii din Complexul Energetic Oltenia au susținut securitatea energetică a României timp de zeci de ani, iar tranziția
Acum 8 ore
08:50
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu” (Digi24) Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în direct la Digi24, că platforma de extracție a gazelor din perimetrul
08:40
AQUILA a investit peste 5 milioane de euro într-o soluție de automatizare bazată pe Inteligență Artificială la depozitul din Dragomirești, Ilfov Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum
07:30
China nu a ocupat primele pagini ale ziarelor la Davos, dar este elefantul din cameră (CNBC) Financial Intelligence
China a folosit Davos pentru a contrasta mesajul său de stabilitate cu incertitudinea comercială și de securitate din
07:20
Aurul depășește 5.000 de dolari, pe fondul căutării, de către investitori, a unui refugiu împotriva riscurilor globale Financial Intelligence
Luni, aurul a atins un nou maxim istoric, depășind 5.000 de dolari pe uncie. Creșterea aurului reflectă tensiunile
07:10
Taxe vamale: Canada nu trebuie să se apropie mai mult de China, avertizează un ministru american Financial Intelligence
Produsele canadiene vor fi supuse unor taxe vamale de 100% în Statele Unite dacă Ottawa încheie un acord
07:10
SUA avertizează Irakul în legătură cu viitoarele sale relaţii cu Iranul Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat duminică Irakul împotriva oricărei apropieri de Iran, în timp ce
07:10
Venezuela: “Destul cu ordinele Washingtonului”, afirmă preşedinta interimară Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să stea departe de la politica ţării
07:10
Șeful Armatei: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrahms (TVR Info) Financial Intelligence
În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, a declarat, la TVR Info, generalul Gheorghiță
07:00
Grindeanu: „Vrem să facem parte din coaliție, dar nu doar pe post de ridicători de mână” Financial Intelligence
Dorim să facem parte din coaliţia de guvernare, dar nu doar pe post de ridicători de mână, a
07:00
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune; Eric Trump ar urma să vină în România, într-o vizită privată Financial Intelligence
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial
Acum 12 ore
06:50
Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10%; Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi; “Sondajul de opinie surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative” Financial Intelligence
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vor în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat
06:50
Ciucu: “PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL” Financial Intelligence
Prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu a transmis PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot
06:40
Sondaj CURS: 76% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită Financial Intelligence
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce
Acum 24 ore
16:50
Fâşia Gaza: Emisarii americani fac presiuni asupra Israelului să redeschidă punctul de trecere de la Rafah (media) Financial Intelligence
Emisarii preşedintelui american Jared Kushner şi Steve Witkoff l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de
16:50
Merz se întâlneşte luni cu liderii naţiunilor de la Marea Nordului, cu care va discuta în principal despre securitate Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni luni cu liderii naţiunilor europene riverane Mării Nordului la un summit
16:50
Premierul Spaniei respinge “despotismul transatlantic” şi pledează pentru relaţii “de la egal la egal” Financial Intelligence
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a respins duminică ceea ce a numit "despotismul transatlantic" exercitat de SUA după un
Ieri
14:40
Cum comunică și cum își exercită influența cei mai puternici oameni din lume – de la Bill Gates la Emmanuel Macron; Davos – lecție de măiestrie în arta comunicării Financial Intelligence
În fiecare ianuarie, cei mai puternici oameni din lume se adună la Davos pentru a discuta despre cele
14:20
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană ca răspuns la atacurile ruseşti Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la
14:10
Sondaj Avangarde: 44% dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace Financial Intelligence
Mai puțin de jumătate (44%) dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul
14:10
Până la 30.000 de oameni ar fi fost ucişi în Iran în timpul protestelor (presă) Financial Intelligence
Numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000, a
11:40
Cererea de servicii erotice a explodat în timpul Forumului Economic de la Davos; Până la 103.000 € pentru 4 zile cu 5 femei Financial Intelligence
Liderii politici și economici din întreaga lume s-au reunit săptămâna aceasta la Davos, în Elveția. O mană cerească
10:50
SUA vor injecta 1,6 miliarde de dolari într-o companie minieră de pământuri rare pentru o participație de 10%, relatează FT Financial Intelligence
Statele Unite intenționează să injecteze 1,6 miliarde de dolari în compania minieră USA Rare Earth, cu sediul în
10:30
Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric din cauza unei pene Financial Intelligence
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă
08:20
Trump se răzgândeşte şi salută rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit
08:20
Guvernul grec cere într-un proiect de lege închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali Financial Intelligence
Ministerul grec al Migraţiei a anunţat sâmbătă că a transmis parlamentului de la Atena un nou proiect de
08:20
Frenezia speculativă catapultează argintul la peste 100 USD/uncie Financial Intelligence
Prețul argintului a depășit vineri 100 de dolari pe uncie, prelungind creșterea remarcabilă din 2025 și în noul
08:10
Organizația Mondială a Sănătății regretă decizia SUA de a se retrage Financial Intelligence
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că regretă retragerea oficială a SUA din agenția de sănătate a
08:10
Vanguard depășește 1 trilion de dolari în active în afara SUA, raportează FT Financial Intelligence
Activele gestionate de Vanguard în afara SUA au depășit pentru prima dată 1 trilion de dolari, a raportat
08:10
O nouă armă a fost folosită în operaţiunea de capturare a lui Maduro, afirmă Trump Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip
08:10
Italia protestează și îşu recheamă ambasadorul în Elveția, după eliberarea suspectului în cazul incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana Financial Intelligence
Proprietarul barului, Jacques Moretti, a fost eliberat vineri Premierul italian califică decizia drept „insultă" la adresa familiilor victimelor
08:00
Putin și Zelensky s-ar putea întâlni în curând — Axios Financial Intelligence
Potrivit portalului de știri, înainte de aceasta ar trebui organizate negocieri trilaterale suplimentare Președintele rus Vladimir Putin s-ar
24 ianuarie 2026
19:20
Nicuşor Dan spune că problema liceelor cu predare în limba română din Ucraina trebuie rezolvată Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că problema liceelor cu predare în limba română din Ucraina trebuie rezolvată
19:20
Discuțiile de la Abu Dhabi se încheie cu planuri pentru următoarea rundă, Zelensky calificând întâlnirea drept „constructivă” Financial Intelligence
Vineri și sâmbătă au avut loc primele discuții directe între Ucraina și Rusia în cadrul planului de pace
19:10
Nicuşor Dan: Libertatea de exprimare e esenţială, dar declaraţiile pot avea costuri economice Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă la Iaşi, că în democraţie libertatea de exprimare este esenţială, dar a
19:10
Grupuri ecologiste încearcă să oprească un proiect turistic pe care ginerele lui Trump doreşte să îl realizeze în Albania Financial Intelligence
Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi
