Delegat la meciul lui Chivu Istvan Kovacs va arbitra partida Borussia Dortmund - Inter Milano din Liga Campionilor
Golazo.ro, 26 ianuarie 2026 14:20
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat să arbitreze meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, în runda #8 din Liga Campionilor. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
14:30
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare # Golazo.ro
Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, a alertat autoritățile luni dimineața, după ce sute de contacte din lista lui de WhatsApp au primit un mesaj.
Acum o oră
14:20
14:00
Haos la masa presei și în lojile de pe Camp Nou Stadionul, a cărui renovare este estimată la 1,5 miliarde de euro, a fost inundat # Golazo.ro
Barcelona a învins Real Oviedo cu 3-0 și și-a recăpătat locul de lider. Momentul care a atras atenția asupra partidei din La Liga a fost furtuna din repriza secundă, urmată de grindină, care a făcut ca apa să inunde diferite zone ale stadionului. Jurnaliștii au trebuit să-și improvizeze ca să-și protejeze echipamentele afectate de apă.
Acum 2 ore
13:10
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea # Golazo.ro
În exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Ben Rothenberg, fondator „Bounces” și scriitor al unui volum dedicat lui Naomi Osaka, a nuanțat poziția sa inițială față de conflictul dintre Cîrstea și japoneză.
13:00
Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez # Golazo.ro
În presa din Anglia au apărut noi informații în ceea ce privește starea de sănătate a lui Michael Schumacher, multiplul campion din Formula 1.
Acum 4 ore
12:50
UTA Arad va juca astăzi împotriva celor de la Rapid, în etapa #23 din Superliga. Partida, care va începe la 20:30, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:10
Trauma lui Radu Naum Jurnalistul povestește cum i s-a transmis să dea afară zeci de angajați „de pe o zi pe alta” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Radu Naum a povestit un episod care l-a marcat.
11:10
Fenerbahce, decimată la București Avantaj neașteptat pentru FCSB » Turcii au absenți în valoare de 88 de milioane de euro # Golazo.ro
Fenerbahce are probleme serioase de lot înaintea meciului cu FCSB, în runda #8 din Europa League. FCSB - Fenerbahce se va juca joi, de la 22:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 6 ore
10:40
Alcaraz și dispozitivul care a creat controverse De ce e interzisă brățara inteligentă la Australian Open și detaliul bizar de la alte 3 meciuri # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani) a fost nevoit să renunțe la dispozitivul pe care-l purta la mână, înaintea meciului de la Australian Open, cu americanul Tommy Paul.
10:10
Miculescu nu înțelege ce se întâmplă Marcatorul campioanei, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Sunt toate contra noastră” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei României, a recunoscut că nu își explică ce se întâmplă cu echipa, aflată într-un moment dificil. După pauza de iarnă, roș-albaștrii au înregistrat trei înfrângeri consecutive în toate competițiile.
10:10
Omul lui Trump i-a lăsat mască Șeful FBI a vrut să fugă de ședința cu directorul MI5 ca să vadă un meci din Premier League! # Golazo.ro
Kash Patel (45 de ani), directorul FBI, ar fi vrut să meargă la meciuri de fotbal din Premier League în loc să participe la întâlnirile cu aliații internaționali, inclusiv cu directorul MI5 din Marea Britanie, Ken McCallum.
10:10
FCSB - CFR Cluj 1-4. Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, l-a elogiat pe unul dintre jucătorii ardelenilor, după ce acesta a reușit să marcheze împotriva campioanei României.
09:40
Decizii bizare cu ChatGPT Antrenorul spaniol, acuzat că făcea echipa, stabilea transferurile și planifica deplasările cu ajutorul inteligenței artificiale # Golazo.ro
Robert Moreno (48 de ani) a fost concediat de Sochi în septembrie 2025, lăsând echipa la coada clasamentului, iar acum presa din Rusia dezvăluie detalii surprinzătoare din mandatul ibericului.
09:10
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele formației din Gruia, a vorbit despre victoria categorică a formației antrenate de Daniel Pancu (48 de ani).
Acum 24 ore
00:50
Etapă perfectă pentru Inter Pași greșiți pentru rivalele lui Chivu în lupta pentru titlu! Cum arată ierarhia din Serie A # Golazo.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), are un avans de 5 puncte față de rivala AC Milan, după ce „diavolii” au remizat în duelul cu Roma.
00:30
„CFR nu e moartă!” Daniel Pancu a urlat la cameră după victoria cu FCSB: „Suntem desconsiderați pe față!” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul ardelenilor, a răbufnit după victoria din derby, fiind enervat de programul făcut de LPF și FRF.
00:30
„Nu mă interesează aroganțele” Ioan Varga, prima reacție după victoria clară cu FCSB: „Se vede că sunt plătiți la zi!” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a vorbit despre victoria categorică a echipei sale de pe Arena Națională.
25 ianuarie 2026
23:50
Arsenal - Manchester United 2-3 Blestem rupt după 9 ani! După City, „diavolii” au bătut și liderul # Golazo.ro
Arsenal – Manchester United 2–3. Elevii lui Michael Carrick (44 de ani) au întors rezultatul în fața „tunarilor” și se mențin pe loc de Champions League.
23:40
Gata să demisioneze VIDEO. Elias Chralambous i-a răspuns lui Becali: „Sunt principalul vinovat, îmi asum” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Elias Chralambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a anunțat că este gata să plece în orice moment de la gruparea roș-albastră.
23:30
„Nu sunt apreciat!” VIDEO. Andrei Cordea a izbucnit la adresa fanilor FCSB: „Nu înțeleg de ce au făcut-o! De asta m-am și bucurat” # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a vorbit despre decizia sa de a celebra al treilea gol marcat în fața foștilor fani. Fotbalistul ar fi ales să se bucure la gol deoarece fanii roș-albaștrilor l-au înjurat după ce a decis să se transfere la formația ardeleană.
23:20
Becali vrea să-l dea afară! După 3 ani la FCSB, scaunul lui Charalambous se clatină! Anunțul făcut de patron # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat pentru prima dată că Elias Charalambous (45 de ani) ar putea fi demis.
23:10
Cordea n-a avut milă de FCSB VIDEO+FOTO. A marcat împotriva fostei echipe și a sărbătorit chiar în fața peluzei! + Duarte, gafă imensă la debut # Golazo.ro
FCSB - CFR Cluj 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a marcat împotriva fostei sale echipe, apoi a sărbătorit chiar în fața fanilor campioanei. Defensiva roș-albaștrilor a continuat să sufere și în repriza a doua: Risto Radunovic (33 de ani) a greșit la golul de 1-3 iar Andre Duarte (28 de ani) la ultimul gol primit.
23:00
FCSB a aruncat prosopul! Becali s-a enervat când a fost întrebat de titlu: „Mă iei la mișto?” + prima măsură luată # Golazo.ro
FCSB - CFR CLUJ 1-4. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat măsuri după înfrângerea drastică a echipei sale.
22:40
CFR-ul lui Pancu i-a dat culcaturi campioanei, care după falimentul de la Zagreb s-a făcut de râs și în fața propriilor suporteri.
22:20
„Rușine să vă fie!” VIDEO+FOTO. Nervii au cedat la FCSB! Ce au făcut ultrașii la umilința cu CFR + scandal cu Tavi Popescu # Golazo.ro
FCSB s-a făcut de râs pe Arena Națională în duelul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 1-4.
21:40
Telefonul a sunat instant FOTO. FCSB s-a prăbușit în 3 minute cu CFR, după ce a avut 1-0! MM, apelat imediat de patron # Golazo.ro
FCSB - CFR. Campioana a clacat înainte de pauză după ce a condus cu 1-0 încă din primele secunde ale partidei.
21:30
„Vi se pare normal?” FOTO. Au văzut imaginile de pe Arena Națională și declarațiile lui Charalambous: „Mă așteptam la altceva” # Golazo.ro
FCSB - CFR Cluj. Gică Craioveanu (57 de ani) și Ilie Dumitrescu (57 de ani), cei doi foști internaționali români, au vorbit despre asistența scăzută a duelului de pe Arena Națională.
21:10
A tras ca la rugby! FOTO. Ocazie imensă irosită de Mihai Toma! A șutat în tribună din câțiva metri, apoi FCSB a primit rapid două goluri # Golazo.ro
FCSB – CFR. Mihai Toma (18 ani), una dintre marile speranțe ale roș-albaștrilor, a irosit incredibil o ocazie cu poarta goală. Extrema stângă a ratat șansa de a duce scorul la 2–0 pentru campioana României.
21:00
Vor un jucător cu experiență în La Liga Dinamo, cu planul B pregătit în cazul plecării lui Gnahore # Golazo.ro
Dinamo ar lua în calcul aducerea unui mijlocaș cu experiență în La Liga și Ligue 1, în cazul în care Eddy Gnahore (32 de ani) nu va accepta prelungirea contractului.
20:40
„Un semnal foarte bun” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Aceeași foame de performanță” # Golazo.ro
Marius Bilașco (43 de ani), directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani).
19:50
Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților # Golazo.ro
Fanii celor de la Standard Liege au digerat cu greu înfrângerea favoriților, scor 0-4, în fața celor de Gent, din etapa #22 a campionatului Belgiei.
19:30
Gloria Bistrița - Gyor 22-27 Elevele lui Carlos Viver au condus la pauză, dar au pierdut la scor în fața campioanei Europei # Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Gyor, scor 22-27, în runda #11 din Liga Campionilor EHF.
19:20
De ce a lipsit Dan Șucu FOTO. Unde a fost patronul Rapidului în ziua în care giuleștenii l-au prezentat pe Moruțan # Golazo.ro
În ziua prezentării lui Olimpiu Moruțan la Rapid, patronul Dan Șucu a participat la un bal vienez.
19:20
FCSB - CFR CLUJ. Mario Camora (39 de ani), căpitanul formației din Gruia, a prefațat confruntarea de pe Arena Națională.
19:10
FCSB - CFR CLUJ. Denis Alibec (35 de ani), atacantul campioanei, ar urma să fie scos de pe lista pentru Liga 1.
18:50
Duel românesc în Turcia FOTO. Mihăilă, primul gol din 2026! Ianis Hagi a răspuns perfect # Golazo.ro
Rizespor – Alanyaspor 1–1. Valentin Mihăilă (25 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) au influențat decisiv duelul din etapa #19 din campionatul Turciei.
18:20
„Eu nu fac așa ceva!” Patronul FCSB a respins propunerea făcută de fostul antrenor: „Vă spun, dar să nu-l atacați pe om” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit propunerea pe care Nicolae Dică (45 de ani) i-a făcut-o lui Mihai Stoica (60 de ani), cu privire la poziția din teren a lui Mihai Toma (18 ani).
18:00
„Rayo moare aici” Președintele echipei lui Rațiu vrea o schimbare » Nici jucătorii nu mai suportă: „E o rușine” # Golazo.ro
Președintele lui Rayo Vallecano, Raul Martin Presa (49 de ani), își dorește ca echipa din Vallecas să părăsească actualul stadion. Discuția vine pe fondul nemulțumirilor jucătorilor, care s-au plâns de starea gazonului de pe Estadio de Vallecas.
17:00
Stanciu a ajuns în China! VIDEO. Nebunie la aeroport. Zeci de fani l-au așteptat pe mijlocaș după mesajul clubului. Cu cine semnează # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, semnează cu clubul Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul trecut.
17:00
Alcaraz, asaltat de propuneri la Australian Open „Carlos, căsătorește-te cu mine!” » Cum a reacționat spaniolul # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a primit mai multe propuneri îndrăznețe în timpul meciului cu Tommy Paul (28 de ani, #20 ATP).
16:50
Fază românescă în Turcia FOTO: Combinație între Sorescu și Drăguș la golul marcat de Gaziantep, care a ratat victoria în ultimele minute # Golazo.ro
Gaziantep - Konyaspor 1-1. Deian Sorescu și Denis Drăguș au colaborat la reușita echipei lor, în meciul din etapa #19 a campionatului din Turcia.
16:10
Dro, la PSG! Francezii, înțelegere cu Barcelona în privința transferului. Catalanii vor încasa o sumă mai mare decât clauza. Care este motivul # Golazo.ro
Dro Fernandez (18 ani) va deveni noul jucător al celor de la PSG.
16:00
Transfer interzis de UEFA De ce nu poate Vladislav Blănuță să joace pentru Dinamo București # Golazo.ro
Dinamo Kiev a primit un răspuns din partea UEFA în cazul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), jucătorul dorit de Dinamo București.
15:10
„Rapid nu va ține ritmul” Adrian Porumboiu îi exclude pe giuleșteni din lupta pentru titlu și vede doar două favorite + Îl laudă pe Kopic: „De departe cel mai bun” # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) a făcut o analiză a echipelor care luptă pentru play-off, respectiv pentru titlu, în Liga 1.
Ieri
14:50
Ionuț Radu, trendsetter FOTO +VIDEO. Ce a făcut un fan spaniol atunci când l-a întâlnit pe portarul echipei naționale # Golazo.ro
Un suporter al celor de la Celta Vigo a sărbătorit într-un mod inedit întâlnirea cu Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei României.
14:20
Trabzonspor, una dintre echipele de tradiție din Turcia, ar fi interesată de Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo.
14:20
Nu s-a abătut de la procedură VIDEO+FOTO: Un arbitru a verificat dacă sare mingea, chiar dacă zăpada atingea 30 de centimetri # Golazo.ro
Un arbitru din al treilea eșalon al Turciei a devenit viral pe social media, pentru rigurozitatea cu care a aplicat regulamentul, înaintea partidei dintre Kahramanmaras Istiklal Spor și Trabzon FK.
14:00
Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis # Golazo.ro
Dennis Man, 27, a patra oară schimbat la pauză de Peter Bosz. Antrenorul lui Eindhoven le-a spus jurnaliștilor olandezi ce l-a nemulțumit după PSV - NAC Breda 2-2
13:30
Optimism la Craiova Pavel Badea a enumerat atuurile oltenilor în lupta la titlu + Pe cine mai vede în cursa pentru trofeu # Golazo.ro
Pavel Badea (58 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, a vorbit despre șansele oltenilor de a cuceri titlul la finalul actualei stagiuni.
13:20
Au reziliat contractele întregului lot! Explicațiile clubului » Recent, echipa aflată în lupta pentru promovare a fost acuzată de blat # Golazo.ro
CS Păulești, formație aflată pe loc de play-off în seria 2 din liga a treia, a anunțat despărțirea de toți jucătorii aflați în lot, urmând a se baza doar pe fotbaliști tineri, în cea de-a doua parte a sezonului.
