Cris-Tim domină piața, Caroli pe pierdere, Fox, Diana și Aldis vin din urmă GRAFICE
Profit.ro, 26 ianuarie 2026 16:50
Datele din ultima raportare financiară indică diferențe între principalii producătorii de mezeluri din România.
Acum 10 minute
17:00
Pro TV a anunțat noile seriale turcești difuzate în locul emisiunii La Măruță, care se va opri din 6 februarie.
Acum 30 minute
16:50
Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real # Profit.ro
Anxietatea este un termen tot mai des folosit, mai ales într-o societate marcată de stres cronic, multitasking, suprastimulare digitală și lipsa pauzelor reale.
16:50
16:40
ULTIMA ORĂ România vrea răspunderea penală a minorilor inclusiv sub pragul vârstei minime # Profit.ro
Ministrul Justiției a dispus constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului Justiției care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor raspunderii penale a minorilor.
16:40
Continuă campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie precum WhatsApp, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
16:40
Grupul austriac de retail Spar, cu sediul în Salzburg, a renunțat total la filiala sa de retail sportiv Hervis, după mai bine de 50 de ani.
Acum o oră
16:20
Gigantul japonez Nidec, cel mai mare producător de motoare electrice din lume, prezent cu 3 companii în România și 800 de angajați, încearcă să se recupereze după un amplu scandal contabil, care a pus compania în pericol de delistare și a atras retrogradarea datoriilor sale la statutul de “junk”.
16:20
Primăria Sector 6 anunță noi străzi cu sens unic, prezentate ca o metodă de fluidizare a traficului rutier.
Acum 2 ore
16:00
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Noul Duster - lansat. Diferențe mari față de cel din Europa. "Cel mai bun Duster construit vreodată!" # Profit.ro
Renault a dezvăluit noul Duster, creat și produs pentru piețele internaționale, în primul rând India și, ulterior, posibil America de Sud. Noul Duster aduce diferențe importante la nivel de design și de motorizări, față de cel pe care îl pot cumpăra europenii.
15:40
Banca Transilvania anunță clienții - probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo UPDATE Problema a fost rezolvată # Profit.ro
Banca Transilvania anunță că are la acest moment probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo.
15:40
Proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a), a primit acordul de mediu, potrivit Ministerul Mediului.
15:30
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului # Profit.ro
România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.
15:30
15:30
Constructorul turc Makyol avansează alert cu lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș.
15:10
Cu impact în România - MOL va plăti până la 1 miliard de euro pentru participația Gazprom la singura rafinărie din Serbia. Vucic reclamă - Noi dădeam mai mult! # Profit.ro
Grupul maghiar MOL va plăti între 900 milioane și 1 miliard de euro pentru participația de 56% deținută de Gazprom în compania petrolieră a Serbiei, Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunțat președintele sârb, Aleksandar Vucic.
Acum 4 ore
15:00
Terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, prin care este exportat țițeiul kazah procesat și de rafinăriile din România, a revenit la capacitatea maximă # Profit.ro
Principala rută de export petrol a Kazahstanului, terminalul din portul rusesc Novorosisk, al Caspic Pipeline Consortium, de unde importă și rafinăriile din România, a revenit duminică la capacitatea maximă de încărcare, după finalizarea lucrărilor de mentenanță la unul dintre cele trei puncte de acostare și încărcarea unui petrolier cu țiței.
14:50
Ilie Bolojan efectuează, marți și miercuri, o vizită oficială în Republica Federală Germania, unde va fi primit de cancelarul Friedrich Mertz.
14:40
ULTIMA ORĂ Gazele rusești, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria și Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abținut. Rolul-cheie al Neptun Deep # Profit.ro
Statele membre UE și-au dat astăzi OK-ul final asupra unui proiect de Regulament european care prevede interzicerea completă a importurilor de gaze naturale din Federația Rusă din toamna anului viitor, atât a celor transportate pe uscat prin conducte, cât și a cantităților de gaze naturale lichefiate (LNG) sosite pe cale maritimă, a anunțat Consiliul Uniunii Europene.
14:30
Ryanair și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea traficului anual de pasageri.
14:30
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a vizitat Portul Constanța.
14:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0960 lei, de la 5,0943 lei, curs înregistrat vineri.
14:20
În condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală, regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic.
14:00
Blestemul Autostrăzii Transilvania, aproape de final. Lucrările au fost reluate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Lucrările au fost reluate la tronsonul Chiribiș-Suplacu de Barcău, derulate de compania Erbașu pe Autostrada Transilvania.
13:50
Un autobuz din Brăila a căzut cu ambele roți din spate într-un crater, apărut în asfalt.
13:40
România va avea unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din Europa # Profit.ro
Compania românească de inginerie Enevo Group, contractor general specializat în construcția și modernizarea stațiilor electrice, centralelor regenerabile și a sistemelor de automatizare a proceselor industriale, marchează începutul anului 2026 prin demararea proiectului fotovoltaic Ogrezeni 761 MWp / 534 MWac, unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din Europa.
13:40
ANAF lansează chatbot-ul ANA, un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale.
13:20
13:20
VIDEO Căluțul plângăcios, jucăria momentului care s-a născut dintr-un accident, face furori în China # Profit.ro
Jucăria a fost concepută ca o decorațiune de Anul Nou Lunar cu o față fericită, dar o eroare de fabricație i-a transformat zâmbetul în tristețe.
13:10
SkyShowtime anunță în România creșterea tarifelor la abonamente.
13:10
Problemele de postură apar din copilărie și tot atunci trebuie corectate.
Acum 6 ore
13:00
FOTO Nouă fabrică deschisă în România. Compania Chromosome Dynamics, ce operează marketplace-ul Agrobazar, pune în funcțiune o nouă unitate, care completează fabrica existentă # Profit.ro
Societate cu multiple servicii în domeniul agriculturii, Chromosome Dynamics a finalizat și pus în funcțiune o nouă unitate de producție și ambalare, care completează fabrica existentă.
13:00
Alt primar din România taie din impozite, la nemulțumirea localnicilor: Refuz să fiu complice! # Profit.ro
Mihai Cotea, primarul municipiului Calafat, a anunțat că va iniția modificări ale hotărârii de Consiliu Local privind noile taxe și impozite locale stabilite pentru 2026.
12:30
Numărul vizitatorilor din Bulgaria în acest an ar urma să se situeze la aproximativ 14 milioane, a previzionat Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT).
12:20
Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea pentru un nou mandat de 4 ani # Profit.ro
Franklin Templeton solicită un nou mandat de patru ani în calitate de administrator unic și administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea și propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări.
12:10
Listat în anul 2008 la BVB, grupul TeraPlast face modificări la nivelul mărcii, parte a procesului de poziținare strategică.
12:00
După doar un an de la lansarea în fabricația de serie, uzina de la Mioveni a produs modelul Bigster cu numărul 100.000.
12:00
Ilie Bolojan a avut la Palatul Cotroceni, o întâlnire de lucru cu președintele Nicușor Dan.
11:50
Noile oferte la gaze naturale înseamnă că piața de furnizare revine la marje ridicate, arată Asociația Energia Inteligentă # Profit.ro
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), susține că ofertele la energie publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabile de la 1 aprilie 2026, reprezintă un semnal că piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci de mărimea riscului, prudență comercială și, la unii jucători, o revenire evidentă la marje ridicate.
11:30
Brandul spaniol La Antigua Lavandera, furnizor de produse de curățenie, intră în 2026 cu un plan de diversificare pe piața din România.
11:30
FOTO Rompetrol instalează defibrilatoare în 80 de benzinării și mai multe spații publice din Constanța și Prahova # Profit.ro
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de distribuție carburanți din țară, precum și în 11 spații publice din județele Constanța și Prahova.
11:20
HARTĂ Bucureștenii, ilfovenii, timișorenii și clujenii au luat cele mai multe credite cu ipotecă în 2025 # Profit.ro
Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în București, Ilfov, Timiș și Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național.
11:20
Date LSEG arată că un tanc petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de țiței greu Merey a plecat din portul Jose, Venezuela, cu destinația Louisiana Offshore Oil Port (LOOP).
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Aquila finalizează o investiție de 5 milioane euro în auitomatizarea serviciilor logistice # Profit.ro
Liderul pieței de tranport și logistică din România, Aquila, își îmbunătățește trasabilitatea produselor livrate printr-o soluție tehnologică.
11:10
FOTO Investiție în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren lângă București Mall și ridică un ansamblu imobiliar # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, achiziționează un teren de 8.179 mp în București și începe construcția Centropolitan, un nou proiect rezidențial.
11:10
evomag a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creștere cu 12% față de 2024, într-un context de piață caracterizat de presiune pe marje, competiție intensă și o dinamică tot mai accentuată a vânzărilor prin marketplace-uri.
Acum 8 ore
11:00
SUA vor investi 1,6 miliarde de dolari în USA Rare Earth pentru a consolida resursele minerale cheie # Profit.ro
SUA vor prelua o participație de 10% în USA Rare Eart, companie minieră specializată în extracția, prelucrarea și producerea de pământuri rare.
10:50
Un cod portocaliu de ploaie și lapoviță valabil de luni, de la ora 10.00, până marți, la ora 20.00, a fost emis azi de ANM.
10:30
Mai multe surse indică faptul că Samsung a ales data de 25 februarie pentru prezentarea noii serii de flagship-uri Galaxy S26.
