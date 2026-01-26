Cu impact în România - MOL va plăti până la 1 miliard de euro pentru participația Gazprom la singura rafinărie din Serbia. Vucic reclamă - Noi dădeam mai mult!
Grupul maghiar MOL va plăti între 900 milioane și 1 miliard de euro pentru participația de 56% deținută de Gazprom în compania petrolieră a Serbiei, Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunțat președintele sârb, Aleksandar Vucic.
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului # Profit.ro
România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.
Banca Transilvania anunță clienții - probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo # Profit.ro
Banca Transilvania anunță că are la acest moment probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo.
Constructorul turc Makyol avansează alert cu lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș.
Cu impact în România - MOL va plăti până la 1 miliard de euro pentru participația Gazprom la singura rafinărie din Serbia. Vucic reclamă - Noi dădeam mai mult! # Profit.ro
Terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, prin care este exportat țițeiul kazah procesat și de rafinăriile din România, a revenit la capacitatea maximă # Profit.ro
Principala rută de export petrol a Kazahstanului, terminalul din portul rusesc Novorosisk, al Caspic Pipeline Consortium, de unde importă și rafinăriile din România, a revenit duminică la capacitatea maximă de încărcare, după finalizarea lucrărilor de mentenanță la unul dintre cele trei puncte de acostare și încărcarea unui petrolier cu țiței.
Ilie Bolojan efectuează, marți și miercuri, o vizită oficială în Republica Federală Germania, unde va fi primit de cancelarul Friedrich Mertz.
ULTIMA ORĂ Gazele rusești, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria și Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abținut. Rolul-cheie al Neptun Deep # Profit.ro
Statele membre UE și-au dat astăzi OK-ul final asupra unui proiect de Regulament european care prevede interzicerea completă a importurilor de gaze naturale din Federația Rusă din toamna anului viitor, atât a celor transportate pe uscat prin conducte, cât și a cantităților de gaze naturale lichefiate (LNG) sosite pe cale maritimă, a anunțat Consiliul Uniunii Europene.
Ryanair și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea traficului anual de pasageri.
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a vizitat Portul Constanța.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0960 lei, de la 5,0943 lei, curs înregistrat vineri.
În condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală, regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic.
Blestemul Autostrăzii Transilvania, aproape de final. Lucrările au fost reluate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Lucrările au fost reluate la tronsonul Chiribiș-Suplacu de Barcău, derulate de compania Erbașu pe Autostrada Transilvania.
Un autobuz din Brăila a căzut cu ambele roți din spate într-un crater, apărut în asfalt.
România va avea unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din Europa # Profit.ro
Compania românească de inginerie Enevo Group, contractor general specializat în construcția și modernizarea stațiilor electrice, centralelor regenerabile și a sistemelor de automatizare a proceselor industriale, marchează începutul anului 2026 prin demararea proiectului fotovoltaic Ogrezeni 761 MWp / 534 MWac, unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din Europa.
ANAF lansează chatbot-ul ANA, un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0960 lei, de la 5,0943 lei, curs înregistrat vineri.
VIDEO Căluțul plângăcios, jucăria momentului care s-a născut dintr-un accident, face furori în China # Profit.ro
Jucăria a fost concepută ca o decorațiune de Anul Nou Lunar cu o față fericită, dar o eroare de fabricație i-a transformat zâmbetul în tristețe.
SkyShowtime anunță în România creșterea tarifelor la abonamente.
Problemele de postură apar din copilărie și tot atunci trebuie corectate.
FOTO Nouă fabrică deschisă în România. Compania Chromosome Dynamics, ce operează marketplace-ul Agrobazar, pune în funcțiune o nouă unitate, care completează fabrica existentă # Profit.ro
Societate cu multiple servicii în domeniul agriculturii, Chromosome Dynamics a finalizat și pus în funcțiune o nouă unitate de producție și ambalare, care completează fabrica existentă.
Alt primar din România taie din impozite, la nemulțumirea localnicilor: Refuz să fiu complice! # Profit.ro
Mihai Cotea, primarul municipiului Calafat, a anunțat că va iniția modificări ale hotărârii de Consiliu Local privind noile taxe și impozite locale stabilite pentru 2026.
Numărul vizitatorilor din Bulgaria în acest an ar urma să se situeze la aproximativ 14 milioane, a previzionat Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize și Evaluări în Turism (IAAT).
Franklin Templeton vrea să administreze Fondul Proprietatea pentru un nou mandat de 4 ani # Profit.ro
Franklin Templeton solicită un nou mandat de patru ani în calitate de administrator unic și administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea și propune un comision de cel mult 1,65% pe capitalizare și 2% pentru dividende sau răscumpărări.
Listat în anul 2008 la BVB, grupul TeraPlast face modificări la nivelul mărcii, parte a procesului de poziținare strategică.
După doar un an de la lansarea în fabricația de serie, uzina de la Mioveni a produs modelul Bigster cu numărul 100.000.
Ilie Bolojan a avut la Palatul Cotroceni, o întâlnire de lucru cu președintele Nicușor Dan.
Noile oferte la gaze naturale înseamnă că piața de furnizare revine la marje ridicate, arată Asociația Energia Inteligentă # Profit.ro
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), susține că ofertele la energie publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), valabile de la 1 aprilie 2026, reprezintă un semnal că piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci de mărimea riscului, prudență comercială și, la unii jucători, o revenire evidentă la marje ridicate.
Brandul spaniol La Antigua Lavandera, furnizor de produse de curățenie, intră în 2026 cu un plan de diversificare pe piața din România.
FOTO Rompetrol instalează defibrilatoare în 80 de benzinării și mai multe spații publice din Constanța și Prahova # Profit.ro
Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de distribuție carburanți din țară, precum și în 11 spații publice din județele Constanța și Prahova.
HARTĂ Bucureștenii, ilfovenii, timișorenii și clujenii au luat cele mai multe credite cu ipotecă în 2025 # Profit.ro
Peste 92.100 de ipoteci au fost intabulate în 2025 în România, în creștere cu 6,4% comparativ cu volumul înregistrat în 2024, în București, Ilfov, Timiș și Cluj fiind acordate cele mai multe credite cu ipotecă la nivel național.
Date LSEG arată că un tanc petrolier încărcat cu aproximativ 1 milion de barili de țiței greu Merey a plecat din portul Jose, Venezuela, cu destinația Louisiana Offshore Oil Port (LOOP).
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Aquila finalizează o investiție de 5 milioane euro în auitomatizarea serviciilor logistice # Profit.ro
Liderul pieței de tranport și logistică din România, Aquila, își îmbunătățește trasabilitatea produselor livrate printr-o soluție tehnologică.
FOTO Investiție în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren lângă București Mall și ridică un ansamblu imobiliar # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, achiziționează un teren de 8.179 mp în București și începe construcția Centropolitan, un nou proiect rezidențial.
evomag a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 54 de milioane de euro, în creștere cu 12% față de 2024, într-un context de piață caracterizat de presiune pe marje, competiție intensă și o dinamică tot mai accentuată a vânzărilor prin marketplace-uri.
SUA vor investi 1,6 miliarde de dolari în USA Rare Earth pentru a consolida resursele minerale cheie # Profit.ro
SUA vor prelua o participație de 10% în USA Rare Eart, companie minieră specializată în extracția, prelucrarea și producerea de pământuri rare.
Un cod portocaliu de ploaie și lapoviță valabil de luni, de la ora 10.00, până marți, la ora 20.00, a fost emis azi de ANM.
Mai multe surse indică faptul că Samsung a ales data de 25 februarie pentru prezentarea noii serii de flagship-uri Galaxy S26.
Prețul final al gazelor naturale pentru populație va crește cu până la aproape o treime de la 1 aprilie, față de plafonul actual de 0,31 lei/kWh, dacă plafonarea va fi eliminată în conformitate cu legislația în vigoare, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI), efectuată pe baza ofertelor încărcate de furnizorii de profil în platforma de comparare a prețurilor a Autorității Naționale de Reglamentare în Domeniul Energiei (ANRE).
Primele rezultate ale noului parteneriat dintre Apple și Google ar urma să poată fi văzute deja luna viitoare, când ar urma să fie lansat noul Siri, care folosește inteligența artificială Gemini.
Din luna martie, utilizatorii dispozitivelor Apple vor avea de înfruntat un număr mai mare de reclame atunci când vor folosi magazinul oficial de aplicații.
După aprecierea bruscă a yenului, premierul Japoniei promite măsuri împotriva mișcărilor speculative # Profit.ro
Guvernul japonez este pregătit să intervină împotriva mișcărilor speculative de pe piețe, după volatilitatea puternică a yenului care a amplificat discuțiile despre o posibilă intervenție coordonată SUA-Japonia pentru a opri deprecierea monedei, a declarat premierul Sanae Takaichi.
Vinul zilei: o explozie de fructe negre și mirodenii, născută sub semnătura uneia dintre cele mai respectate familii de vinificatori din Valea Ronului; un roșu suculent și expresiv, ideal pentru antreuri fine sau carne roșie # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Maclura Côtes-du-Rhône 2023 de la Château Pegau, este un vin roșu sec obținut dintr-un asamblaj clasic de Grenache, Syrah, Mourvèdre și Cinsault. Un vin care care oferă un echilibru precis între fructul copt și prospețimea specifică sudului Franței.
Stock.estate raportează creștere accelerată în 2025 și țintește 10-12 milioane euro finanțări în 2026, pe fondul provocărilor impuse de Legea Nordis # Profit.ro
Platforma românească de finanțare participativă imobiliară Stock.estate își consolidează poziția după al doilea an complet de operare, raportând o accelerare puternică a activității în 2025 și anunțând ținte ambițioase pentru 2026, într-un context legislativ care modifică semnificativ modul în care dezvoltatorii pot finanța proiectele rezidențiale.
. Valoarea sa a crescut cu peste 60% în 2025, pe măsură ce investitorii au ales să se orienteze către active de refugiu, în contextul tensiunilor și incertitudinii geopolitice.
Pe X, conturile sunt ținte frecvente pentru preluări rapide: o parolă refolosită, un e-mail compromis sau un link de phishing poate fi suficient ca cineva să posteze în numele tău și să îți afecteze reputația.
Președintele Nicușor Dan ne-a reamintit recent că în vocabularul comun avem expresia „a umbla teleleu (Tănase)”: a umbla de colo-colo, fără rost - o caracteristică a oamenilor fără căpătâi, care pierd vremea de pomană.
Opinii: Analiză | CSA Steaua, cel mai scump proiect sportiv al statului: bugete record, performanțe modeste și venituri marginale # Profit.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat recent că, din mesajele primite, echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua reprezintă principala problemă a instituției pe care o conduce.
DOCUMENT Reactoarele 3-4 Cernavodă: Se așteaptă ATR-ul și oferte de materiale, echipamente și manoperă. Ajutor de stat, terenuri de la Primărie, survol cu drona # Profit.ro
Filiala EnergoNuclear a companiei de stat Nuclearelectrica, care dezvoltă proiectul construirii unităților 3 și 4 de la centrala nucleară Cernavodă, așteaptă avizul tehnic de racordare (ATR) la sistemul energetic național a viitoarelor noi reactoare.
