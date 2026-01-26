Noile oferte la gaze naturale înseamnă că piața de furnizare revine la marje ridicate, arată Asociația Energia Inteligentă

07:20

Zoomies AI, o aplicație bazată pe inteligență artificială pentru proprietarii de câini, își propune să ajute la înțelegerea comportamentului animalelor și la prevenirea abandonului. Startup-ul românesc este disponibil pe iOS, pregătește lansarea pe Android și vizează piețele din America de Nord și Europa de Vest. Compania este finanțată de investitori de tip angel și pregătește o rundă seed de un milion de euro pentru accelerarea creșterii și extinderea internațională.