Soldații lui Putin din Ucraina au primit motorete și trotinete electrice Kalashnikov. Au și remorcă
Newsweek.ro, 26 ianuarie 2026 16:50
Producătorul redutabilei arme de asalt AK47, Kalashnikov, s-a apucat să fabrice și motorete, și trot...
Acum 30 minute
16:50
Radu Marinescu: Grup de lucru pentru analiza modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analiz...
16:50
Militari din SUA, România, Franța și Polonia vin la Cincu, la cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa # Newsweek.ro
Cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în ...
16:50
Producătorul redutabilei arme de asalt AK47, Kalashnikov, s-a apucat să fabrice și motorete, și trot...
16:50
Un general de top aliat al lui Xi Jinping, acuzat de scurgere de informații despre programul nuclear către SUA # Newsweek.ro
Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a PCC, cel mai înalt general al Chinei est...
Acum o oră
16:30
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii? # Newsweek.ro
Pensionarii nu își pot apăra drepturile la pensie. Ei nu au nicio armă cu care să „amenințe” guvernu...
16:10
Florin Piersic, la 90 de ani, și-a făcut „testamentul” de suflet. Ultima dorință față de poporul român # Newsweek.ro
Florin Piersic împlinește, mâine, 90 de ani. Actorul a adresat un mesaj în care le cere românilor să...
Acum 2 ore
16:00
O femeie care a călcat într-o gură de canal descoperită a câștigat despăgubiri de 5.000 de euro # Newsweek.ro
O ieșeancă și-a rupt piciorul călcând într-o gură de canal descoperită, care s-a dovedit a fi un căm...
16:00
VIDEO Doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Autostrada A3 și o ia pe contrasens # Newsweek.ro
Imagini incredibile, cum, probabil, doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Au...
15:50
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Se numește ANA și e în SPV # Newsweek.ro
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Este un chatbot, se num...
15:40
Ce legătură are Relu Fenechiu cu firma care a strâns sute de contracte cu statul anul trecut # Newsweek.ro
Mariana Fenechiu, ultima soție a fostului ministru liberal al Transporturilor Relu Fenechiu, a const...
15:40
Iașul conduce un clasament național incomod: are cele mai multe locuințe fără apă curentă din Români...
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre pregătirea vizitei oficiale a premierului # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, ...
15:10
Milionarul turc, evadat de la Penitenciarul Rahova, ar fi fugit din țară. Ipoteza autorităților # Newsweek.ro
Milionarul turc aflat în detenție în România, care nu s-a mai întors din permise la Penitenciarul Ra...
Acum 4 ore
14:50
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, ...
14:40
Escrocheria lansată special pentru a fura contul de WhatsApp: „Alegeți un locker”. Ce nu trebuie să faci? # Newsweek.ro
O escrocherie a fost lansată special pentru a fura conturi de WhatsApp. Infractorii trimit mesaje ca...
14:30
FOTO & VIDEO Iarna, în război cu drumurile din România. Șoferii își rup mașinile, arată ca după bombardament # Newsweek.ro
Ger, ninsori și alte precipitații. Iarna a câștigat din nou războiul cu drumurile din România. Șofer...
14:20
Copilul de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş, supravegheat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă # Newsweek.ro
Copilul de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş, dar care nu răspunde penal şi faţă de care a ...
14:00
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni,în şedinţă, la Palatul Victoria, stabilirea calendarului asum...
13:50
Doctoriță din București, găsită moartă în casă. Soțul a alertat autoritățile. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O doctoriță din București a fost găsită în casă fără suflare. Soțul ei a sunat la 112. La fața locul...
13:40
Subvențiile pentru fermieri întârzie. Când ar putea fi virate sumele. Declarațiile lui Tanczos Barna # Newsweek.ro
Plățile pentru subvențiile agricole, care urmează să fie acordate fermierilor pentru campania din an...
13:30
Scandal după apariția pe FB a unei Ordonanțe care ar schimba legea pensiilor militare. Sindicat: O intoxicare # Newsweek.ro
Mare dezbatere pe grupurile militarilor și polițiștilor după apariția unei ordonanțe care ar modific...
13:20
Nicuşor Dan, de Ziua Comemorării Holocaustului: „Memoria colectivă pare să se estompeze” # Newsweek.ro
Preşedintele a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocau...
13:20
Alertă la Constanța. Resturi de dronă, descoperite în Marea Neagră în zona portului Midia # Newsweek.ro
Fragmente de dronă au fost observate plutind în derivă, luni, în apropierea portului Midia, în Marea...
13:20
Alertă maximă în București. Un om de afaceri turc a evadat de la Penitenciarul Rahova. A ucis un polițist # Newsweek.ro
E alertă în Capitală. Ataș Abdullah, un om de afaceri turc aflat în detenție la penitenciarul din Ra...
13:10
Dacia Sandero, campioană în raliul vânzărilor de mașini din Europa al doilea an consecutiv. Duster, în Top 10 # Newsweek.ro
Dacia Sandero a devenit campioană în raliul vânzărilor de mașini noi din Europa în 2025, pentru al d...
Acum 6 ore
12:50
Pace în Ucraina. Zelenski: „Garanțiile de securitate sunt 100% pregătite. Vrem o dată exactă de aderare la UE” # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat la Vilnius că documentul privind garanțiile de...
12:50
Kraftwerk, pionierii muzicii electronice, concertează în România în 2026. Când și unde? # Newsweek.ro
Kraftwerk, pionierii muzicii electronice, concertează în România în 2026. Îmbinând muzica electronic...
12:40
METEO Cod Portocaliu de viituri pe râuri din 7 județe, Cod Galben de inundații în 24 de județe # Newsweek.ro
Vremea rea revine în forță în România. Meteorologii au emis Cod Portocaliu de viituri pe râuri din 7...
12:30
Ciucu: Societatea de Transport, falimentară. Șeful ei: 17.000 lei salariu. A creat „Teleshopping” în România # Newsweek.ro
Primarul General al Bucureștiul, Ciprian Ciucu, a anunțat că Societatea de Transport București trage...
12:20
NATO pregătește un scut de apărare automatizat cu AI la granițele cu Rusia. Rolul României în planul Alianței # Newsweek.ro
NATO analizează crearea unei zone de apărare automatizate, asistate de inteligență artificială, de-a...
12:20
Sorin Grindeanu, după o discuţie cu o delegaţie a băncii JP Morgan: Stimularea economiei este esenţială # Newsweek.ro
Liderul PSD și preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu o delegaţie ...
12:00
Facturile la gaze ale românilor „bubuie” și cu 32% de la 1 aprilie 2026. Șeful AEI explică ce se întâmplă # Newsweek.ro
Vi se pare că plătiți mult la gaze acum? De la 1 aprilie 2026, după eliminarea „subvenției”, facturi...
11:50
Locatarii unui bloc din Hunedoara, în pericol de moarte. Scara, inundată cu fum. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Locatarii unui bloc din județul Hunedoara au fost în pericol de moarte, după ce scara s-a inundat cu...
11:50
METEO Cod Portocaliu de ploi şi lapoviţă, în 6 județe. Zăpadă și de 50 cm, în unele zone montane # Newsweek.ro
După câteva zile normale din punct de vedere meteorologic pentru această perioadă, iarna grea revine...
11:40
Nou semn de circulație, în zonele aglomerate. Ce trebuie să facă șoferii dacă văd un romb alb pe albastru? # Newsweek.ro
Un nou semn de circulație, un romb alb pe fundal albastru, începe să apară pe drumurile din Europa, ...
11:30
Primul horoscop primăvara 2026. Berbec - noroc, Taur - plăcere, Gemeni - forță, Leu - perfecțiune # Newsweek.ro
Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, alimentându-te cu o determinare feroce, dar nu te grăbi fără dir...
11:20
Ajutor la pensie de 100 lei pe lună, pentru plata facturilor la gaz. Care pensionari ar beneficia și de când # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că românii vulnerabili vor beneficia de sprijin financia...
Acum 8 ore
11:00
Un magazin de porțelan și sticlărie, deschis acum 205 ani se închide. Produsele vor mai fi disponibile o lună # Newsweek.ro
Un magazin din Germania deschis acum 205 ani se închide la finalul lunii februarie. Produsele nu vor...
10:40
Un bărbat a decis să respecte reguli financiare la 30 de ani. De atunci viața lui s-a schimbat. Acum e bogat # Newsweek.ro
Până la 30 de ani își permitea multe lucuri dar era încă „nefericit”. Apoi a decis să urmeze 25 de r...
10:40
O femeie a demisionat din funcția de asistent manager pentru a deschide o cofetărie. Acum câștigă milioane # Newsweek.ro
O femeie de 30 de ani și-a dat demisia pentru a deschide o cofetărie. Acum afacerea sa îi aduce veni...
10:30
O nouă escrocherie pe telefon a fost inventată recent. Cine te sună din Danemarca și de ce să-și faci griji? # Newsweek.ro
Noi escrocherii pe telefon fac tot mai multe victime. Oamenii primesc apeluri de la un număr cu pref...
10:20
O publicație importantă are probleme financiare. Ar putea închide întreaga secțiune de sport. Care e motivul? # Newsweek.ro
O impotrantă publicație americană, se confruntă cu probleme financiare. Ar putea închide întreaga se...
10:10
Schimbări pentru românii din Germania care intră în vigoare în 2026. Unele certificate devin invalide. Care? # Newsweek.ro
Germania trebuie să implementeze o nouă directivă UE până în 2026. Unele certificate vechi vor deven...
10:00
Marius Budăi, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor și salariilor. „Nu poate vorbi de impozite mici” # Newsweek.ro
Fostul ministrul al Muncii, marisu Budăi, a lansat un atac la adresa lui Bolojan. Budăi spune că Bol...
10:00
Accident mortal pe Valea Oltului, după o coliziune frontală între un autoturism și un TIR. Un mort și 4 răniți # Newsweek.ro
Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața pe DN 7, în Valea Oltului. Un tânăr de 19 ani a mu...
09:40
METEO Cum ajunge vortexul polar deasupra Carpaților în februarie? Meteorologii anunță vreme foarte rece # Newsweek.ro
Meteorologicii arată cum e posibil ca și în februarie să ne confruntăm cu vreme foarte rece. Un vort...
09:40
Aurul depășește 5.000 de dolari uncia pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor globale # Newsweek.ro
Prețul aurului a depășit pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, alimentat de tensiuni geopoliti...
09:20
The Guardian: Dilema occidentalilor în haosul diplomatic impus de Trump: „Nu vrei să trăieşti în mintea lui” # Newsweek.ro
Diplomaţii occidentali se confruntă cu o provocare fără precedent în relaţia cu Donald Trump: un lid...
Acum 12 ore
09:00
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40% # Newsweek.ro
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 4...
09:00
Veste bună și pentru români. Ungaria înlocuiește „drumul morții” cu o autostradă. Pe unde va trece? # Newsweek.ro
Autostrada M0 este supraîncărcată de ani de zile, iar drumul principal 81 apare regulat în știri cu ...
