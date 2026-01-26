Milionarul turc, evadat de la Penitenciarul Rahova, ar fi fugit din țară. Ipoteza autorităților

Newsweek.ro, 26 ianuarie 2026 15:10

Milionarul turc aflat în detenție în România, care nu s-a mai întors din permise la Penitenciarul Ra...

Acum 15 minute
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre pregătirea vizitei oficiale a premierului Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, ...
Acum 30 minute
15:10
Milionarul turc, evadat de la Penitenciarul Rahova, ar fi fugit din țară. Ipoteza autorităților
Milionarul turc aflat în detenție în România, care nu s-a mai întors din permise la Penitenciarul Ra...
Acum o oră
14:50
Uniunea Europeană adoptă interzicerea importurilor de gaze rusești până în 2027 Newsweek.ro
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, ...
14:40
Escrocheria lansată special pentru a fura contul de WhatsApp: „Alegeți un locker”. Ce nu trebuie să faci? Newsweek.ro
O escrocherie a fost lansată special pentru a fura conturi de WhatsApp. Infractorii trimit mesaje ca...
Acum 2 ore
14:30
FOTO &#38; VIDEO Iarna, în război cu drumurile din România. Șoferii își rup mașinile, arată ca după bombardament Newsweek.ro
Ger, ninsori și alte precipitații. Iarna a câștigat din nou războiul cu drumurile din România. Șofer...
14:20
Copilul de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş, supravegheat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă Newsweek.ro
Copilul de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş, dar care nu răspunde penal şi faţă de care a ...
14:00
Coaliţia de guvernare s-a reunit în şedinţă. Bugetul pe 2026, pe agenda discuțiilor Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni,în şedinţă, la Palatul Victoria, stabilirea calendarului asum...
13:50
Doctoriță din București, găsită moartă în casă. Soțul a alertat autoritățile. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
O doctoriță din București a fost găsită în casă fără suflare. Soțul ei a sunat la 112. La fața locul...
13:40
Subvențiile pentru fermieri întârzie. Când ar putea fi virate sumele. Declarațiile lui Tanczos Barna Newsweek.ro
Plățile pentru subvențiile agricole, care urmează să fie acordate fermierilor pentru campania din an...
Acum 4 ore
13:30
Scandal după apariția pe FB a unei Ordonanțe care ar schimba legea pensiilor militare. Sindicat: O intoxicare Newsweek.ro
Mare dezbatere pe grupurile militarilor și polițiștilor după apariția unei ordonanțe care ar modific...
13:20
Nicuşor Dan, de Ziua Comemorării Holocaustului: „Memoria colectivă pare să se estompeze” Newsweek.ro
Preşedintele a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocau...
13:20
Alertă la Constanța. Resturi de dronă, descoperite în Marea Neagră în zona portului Midia Newsweek.ro
Fragmente de dronă au fost observate plutind în derivă, luni, în apropierea portului Midia, în Marea...
13:20
Alertă maximă în București. Un om de afaceri turc a evadat de la Penitenciarul Rahova. A ucis un polițist Newsweek.ro
E alertă în Capitală. Ataș Abdullah, un om de afaceri turc aflat în detenție la penitenciarul din Ra...
13:10
Dacia Sandero, campioană în raliul vânzărilor de mașini din Europa al doilea an consecutiv. Duster, în Top 10 Newsweek.ro
Dacia Sandero a devenit campioană în raliul vânzărilor de mașini noi din Europa în 2025, pentru al d...
12:50
Pace în Ucraina. Zelenski: „Garanțiile de securitate sunt 100% pregătite. Vrem o dată exactă de aderare la UE” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat la Vilnius că documentul privind garanțiile de...
12:50
Kraftwerk, pionierii muzicii electronice, concertează în România în 2026. Când și unde? Newsweek.ro
Kraftwerk, pionierii muzicii electronice, concertează în România în 2026. Îmbinând muzica electronic...
12:40
METEO Cod Portocaliu de viituri pe râuri din 7 județe, Cod Galben de inundații în 24 de județe Newsweek.ro
Vremea rea revine în forță în România. Meteorologii au emis Cod Portocaliu de viituri pe râuri din 7...
12:30
Ciucu: Societatea de Transport, falimentară. Șeful ei: 17.000 lei salariu. A creat „Teleshopping” în România Newsweek.ro
Primarul General al Bucureștiul, Ciprian Ciucu, a anunțat că Societatea de Transport București trage...
12:20
NATO pregătește un scut de apărare automatizat cu AI la granițele cu Rusia. Rolul României în planul Alianței Newsweek.ro
NATO analizează crearea unei zone de apărare automatizate, asistate de inteligență artificială, de-a...
12:20
Sorin Grindeanu, după o discuţie cu o delegaţie a băncii JP Morgan: Stimularea economiei este esenţială Newsweek.ro
Liderul PSD și preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu o delegaţie ...
12:00
Facturile la gaze ale românilor „bubuie” și cu 32% de la 1 aprilie 2026. Șeful AEI explică ce se întâmplă Newsweek.ro
Vi se pare că plătiți mult la gaze acum? De la 1 aprilie 2026, după eliminarea „subvenției”, facturi...
11:50
Locatarii unui bloc din Hunedoara, în pericol de moarte. Scara, inundată cu fum. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Locatarii unui bloc din județul Hunedoara au fost în pericol de moarte, după ce scara s-a inundat cu...
11:50
METEO Cod Portocaliu de ploi şi lapoviţă, în 6 județe. Zăpadă și de 50 cm, în unele zone montane Newsweek.ro
După câteva zile normale din punct de vedere meteorologic pentru această perioadă, iarna grea revine...
11:40
Nou semn de circulație, în zonele aglomerate. Ce trebuie să facă șoferii dacă văd un romb alb pe albastru? Newsweek.ro
Un nou semn de circulație, un romb alb pe fundal albastru, începe să apară pe drumurile din Europa, ...
Acum 6 ore
11:30
Primul horoscop primăvara 2026. Berbec - noroc, Taur - plăcere, Gemeni - forță, Leu - perfecțiune Newsweek.ro
Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, alimentându-te cu o determinare feroce, dar nu te grăbi fără dir...
11:20
Ajutor la pensie de 100 lei pe lună, pentru plata facturilor la gaz. Care pensionari ar beneficia și de când Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că românii vulnerabili vor beneficia de sprijin financia...
11:00
Un magazin de porțelan și sticlărie, deschis acum 205 ani se închide. Produsele vor mai fi disponibile o lună Newsweek.ro
Un magazin din Germania deschis acum 205 ani se închide la finalul lunii februarie. Produsele nu vor...
10:40
Un bărbat a decis să respecte reguli financiare la 30 de ani. De atunci viața lui s-a schimbat. Acum e bogat Newsweek.ro
Până la 30 de ani își permitea multe lucuri dar era încă „nefericit”. Apoi a decis să urmeze 25 de r...
10:40
O femeie a demisionat din funcția de asistent manager pentru a deschide o cofetărie. Acum câștigă milioane Newsweek.ro
O femeie de 30 de ani și-a dat demisia pentru a deschide o cofetărie. Acum afacerea sa îi aduce veni...
10:30
O nouă escrocherie pe telefon a fost inventată recent. Cine te sună din Danemarca și de ce să-și faci griji? Newsweek.ro
Noi escrocherii pe telefon fac tot mai multe victime. Oamenii primesc apeluri de la un număr cu pref...
10:20
O publicație importantă are probleme financiare. Ar putea închide întreaga secțiune de sport. Care e motivul? Newsweek.ro
O impotrantă publicație americană, se confruntă cu probleme financiare. Ar putea închide întreaga se...
10:10
Schimbări pentru românii din Germania care intră în vigoare în 2026. Unele certificate devin invalide. Care? Newsweek.ro
Germania trebuie să implementeze o nouă directivă UE până în 2026. Unele certificate vechi vor deven...
10:00
Marius Budăi, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor și salariilor. „Nu poate vorbi de impozite mici” Newsweek.ro
Fostul ministrul al Muncii, marisu Budăi, a lansat un atac la adresa lui Bolojan. Budăi spune că Bol...
10:00
Accident mortal pe Valea Oltului, după o coliziune frontală între un autoturism și un TIR. Un mort și 4 răniți Newsweek.ro
Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața pe DN 7, în Valea Oltului. Un tânăr de 19 ani a mu...
09:40
METEO Cum ajunge vortexul polar deasupra Carpaților în februarie? Meteorologii anunță vreme foarte rece Newsweek.ro
Meteorologicii arată cum e posibil ca și în februarie să ne confruntăm cu vreme foarte rece. Un vort...
09:40
Aurul depășește 5.000 de dolari uncia pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor globale Newsweek.ro
Prețul aurului a depășit pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, alimentat de tensiuni geopoliti...
Acum 8 ore
09:20
The Guardian: Dilema occidentalilor în haosul diplomatic impus de Trump: „Nu vrei să trăieşti în mintea lui” Newsweek.ro
Diplomaţii occidentali se confruntă cu o provocare fără precedent în relaţia cu Donald Trump: un lid...
09:00
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40% Newsweek.ro
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 4...
09:00
Veste bună și pentru români. Ungaria înlocuiește „drumul morții” cu o autostradă. Pe unde va trece? Newsweek.ro
Autostrada M0 este supraîncărcată de ani de zile, iar drumul principal 81 apare regulat în știri cu ...
09:00
Președinta interimară a Venezuelei acuză ingerințele SUA: „Gata cu ordinele Washingtonului!” Newsweek.ro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut Statelor Unite să înceteze orice ameste...
08:40
Accident aviatic grav în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane s-a prăbușit la decolare Newsweek.ro
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, în timpul decolării, pe Aeropor...
08:30
Cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi în urma naufragiului unui feribot, în Filipine Newsweek.ro
Naufragiul unui feribot care transporta peste 350 de pasageri în sudul Filipinelor a dus la moartea ...
08:20
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensie vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, vine cu prima veste bună pentru pensionari pentru anul 2026. El a a...
08:10
Iarnă extremă în SUA. 1 milion de clienţi nu au energie electrică. 10.000 de zboruri, anulate Newsweek.ro
Peste 1 milion de clienţi din SUA, până în vestul statului New Mexico, au rămas fără energie electri...
07:50
Când poate deveni UE independentă de armamentul american? prețul - 3.000.0000.000.000$ Newsweek.ro
Efortul Europei de a-și reconstrui industria militară va costa cel puțin un trilion de dolari, potri...
07:50
Ministrul muncii anunță sprijin între 600 și 1.000 lei la pensie. Care pensionari vor primi bani și când? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat cum vede el ajutorul pentru pensionari pe anul 2026. El a...
07:40
Cum să îngrijești corect planta care poate fi folosită în loc de medicament? Tratează arsurile și febra Newsweek.ro
Aloe vera este o plantă cunoscută pentru proprietățile sale terapeutice, fiind folosită adesea ca al...
Acum 12 ore
07:30
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele la timp? În câte tranșe poți achita sumele Newsweek.ro
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele la timp? În câte tranșe poți achita sumele?...
07:10
Horoscop 27 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi romantică Săgetătorilor și Balanțelor. Vărsătorii, schimbări Newsweek.ro
Horoscop 27 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi romantică Săgetătorilor și Balanțelor. Vărsătorii, sch...
07:10
Iancu Guda, economist: Guvernul Bolojan a mărit încasările din TVA peste ţinta calculată matematic Newsweek.ro
Iancu Guda, economist CFA (chartered financial analyst), spune pentru Newsweek România că Guvernul B...
