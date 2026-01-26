Militari din SUA, România, Franța și Polonia vin la Cincu, la cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa

Acum 30 minute
16:50
Radu Marinescu: Grup de lucru pentru analiza modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analiz...
16:50
Militari din SUA, România, Franța și Polonia vin la Cincu, la cel mai mare exercițiu de artilerie din Europa Newsweek.ro
Cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în ...
16:50
Soldații lui Putin din Ucraina au primit motorete și trotinete electrice Kalashnikov. Au și remorcă Newsweek.ro
Producătorul redutabilei arme de asalt AK47, Kalashnikov, s-a apucat să fabrice și motorete, și trot...
16:50
Un general de top aliat al lui Xi Jinping, acuzat de scurgere de informații despre programul nuclear către SUA Newsweek.ro
Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a PCC, cel mai înalt general al Chinei est...
Acum o oră
16:30
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii? Newsweek.ro
Pensionarii nu își pot apăra drepturile la pensie. Ei nu au nicio armă cu care să „amenințe” guvernu...
16:10
Florin Piersic, la 90 de ani, și-a făcut „testamentul” de suflet. Ultima dorință față de poporul român Newsweek.ro
Florin Piersic împlinește, mâine, 90 de ani. Actorul a adresat un mesaj în care le cere românilor să...
Acum 2 ore
16:00
O femeie care a călcat într-o gură de canal descoperită a câștigat despăgubiri de 5.000 de euro Newsweek.ro
O ieșeancă și-a rupt piciorul călcând într-o gură de canal descoperită, care s-a dovedit a fi un căm...
16:00
VIDEO Doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Autostrada A3 și o ia pe contrasens Newsweek.ro
Imagini incredibile, cum, probabil, doar în România vezi! Un șofer de camion întoarce liniștit pe Au...
15:50
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Se numește ANA și e în SPV Newsweek.ro
ANAF lasă interacțiunea cu contribuabilii pe seama inteligenței artificiale. Este un chatbot, se num...
15:40
Ce legătură are Relu Fenechiu cu firma care a strâns sute de contracte cu statul anul trecut Newsweek.ro
Mariana Fenechiu, ultima soție a fostului ministru liberal al Transporturilor Relu Fenechiu, a const...
15:40
Județe fără apăcurentă: 14% locuințe în Iași, 3% la Cluj și Brașov, 2% la Constanța Newsweek.ro
Iașul conduce un clasament național incomod: are cele mai multe locuințe fără apă curentă din Români...
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Ilie Bolojan despre pregătirea vizitei oficiale a premierului Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, ...
15:10
Milionarul turc, evadat de la Penitenciarul Rahova, ar fi fugit din țară. Ipoteza autorităților Newsweek.ro
Milionarul turc aflat în detenție în România, care nu s-a mai întors din permise la Penitenciarul Ra...
Acum 4 ore
14:50
Uniunea Europeană adoptă interzicerea importurilor de gaze rusești până în 2027 Newsweek.ro
Uniunea Europeană a acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești, ...
14:40
Escrocheria lansată special pentru a fura contul de WhatsApp: „Alegeți un locker”. Ce nu trebuie să faci? Newsweek.ro
O escrocherie a fost lansată special pentru a fura conturi de WhatsApp. Infractorii trimit mesaje ca...
14:30
FOTO &#38; VIDEO Iarna, în război cu drumurile din România. Șoferii își rup mașinile, arată ca după bombardament Newsweek.ro
Ger, ninsori și alte precipitații. Iarna a câștigat din nou războiul cu drumurile din România. Șofer...
14:20
Copilul de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş, supravegheat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă Newsweek.ro
Copilul de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş, dar care nu răspunde penal şi faţă de care a ...
14:00
Coaliţia de guvernare s-a reunit în şedinţă. Bugetul pe 2026, pe agenda discuțiilor Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare s-a reunit, luni,în şedinţă, la Palatul Victoria, stabilirea calendarului asum...
13:50
Doctoriță din București, găsită moartă în casă. Soțul a alertat autoritățile. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
O doctoriță din București a fost găsită în casă fără suflare. Soțul ei a sunat la 112. La fața locul...
13:40
Subvențiile pentru fermieri întârzie. Când ar putea fi virate sumele. Declarațiile lui Tanczos Barna Newsweek.ro
Plățile pentru subvențiile agricole, care urmează să fie acordate fermierilor pentru campania din an...
13:30
Scandal după apariția pe FB a unei Ordonanțe care ar schimba legea pensiilor militare. Sindicat: O intoxicare Newsweek.ro
Mare dezbatere pe grupurile militarilor și polițiștilor după apariția unei ordonanțe care ar modific...
13:20
Nicuşor Dan, de Ziua Comemorării Holocaustului: „Memoria colectivă pare să se estompeze” Newsweek.ro
Preşedintele a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocau...
13:20
Alertă la Constanța. Resturi de dronă, descoperite în Marea Neagră în zona portului Midia Newsweek.ro
Fragmente de dronă au fost observate plutind în derivă, luni, în apropierea portului Midia, în Marea...
13:20
Alertă maximă în București. Un om de afaceri turc a evadat de la Penitenciarul Rahova. A ucis un polițist Newsweek.ro
E alertă în Capitală. Ataș Abdullah, un om de afaceri turc aflat în detenție la penitenciarul din Ra...
13:10
Dacia Sandero, campioană în raliul vânzărilor de mașini din Europa al doilea an consecutiv. Duster, în Top 10 Newsweek.ro
Dacia Sandero a devenit campioană în raliul vânzărilor de mașini noi din Europa în 2025, pentru al d...
Acum 6 ore
12:50
Pace în Ucraina. Zelenski: „Garanțiile de securitate sunt 100% pregătite. Vrem o dată exactă de aderare la UE” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat la Vilnius că documentul privind garanțiile de...
12:50
Kraftwerk, pionierii muzicii electronice, concertează în România în 2026. Când și unde? Newsweek.ro
Kraftwerk, pionierii muzicii electronice, concertează în România în 2026. Îmbinând muzica electronic...
12:40
METEO Cod Portocaliu de viituri pe râuri din 7 județe, Cod Galben de inundații în 24 de județe Newsweek.ro
Vremea rea revine în forță în România. Meteorologii au emis Cod Portocaliu de viituri pe râuri din 7...
12:30
Ciucu: Societatea de Transport, falimentară. Șeful ei: 17.000 lei salariu. A creat „Teleshopping” în România Newsweek.ro
Primarul General al Bucureștiul, Ciprian Ciucu, a anunțat că Societatea de Transport București trage...
12:20
NATO pregătește un scut de apărare automatizat cu AI la granițele cu Rusia. Rolul României în planul Alianței Newsweek.ro
NATO analizează crearea unei zone de apărare automatizate, asistate de inteligență artificială, de-a...
12:20
Sorin Grindeanu, după o discuţie cu o delegaţie a băncii JP Morgan: Stimularea economiei este esenţială Newsweek.ro
Liderul PSD și preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire cu o delegaţie ...
12:00
Facturile la gaze ale românilor „bubuie” și cu 32% de la 1 aprilie 2026. Șeful AEI explică ce se întâmplă Newsweek.ro
Vi se pare că plătiți mult la gaze acum? De la 1 aprilie 2026, după eliminarea „subvenției”, facturi...
11:50
Locatarii unui bloc din Hunedoara, în pericol de moarte. Scara, inundată cu fum. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Locatarii unui bloc din județul Hunedoara au fost în pericol de moarte, după ce scara s-a inundat cu...
11:50
METEO Cod Portocaliu de ploi şi lapoviţă, în 6 județe. Zăpadă și de 50 cm, în unele zone montane Newsweek.ro
După câteva zile normale din punct de vedere meteorologic pentru această perioadă, iarna grea revine...
11:40
Nou semn de circulație, în zonele aglomerate. Ce trebuie să facă șoferii dacă văd un romb alb pe albastru? Newsweek.ro
Un nou semn de circulație, un romb alb pe fundal albastru, începe să apară pe drumurile din Europa, ...
11:30
Primul horoscop primăvara 2026. Berbec - noroc, Taur - plăcere, Gemeni - forță, Leu - perfecțiune Newsweek.ro
Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, alimentându-te cu o determinare feroce, dar nu te grăbi fără dir...
11:20
Ajutor la pensie de 100 lei pe lună, pentru plata facturilor la gaz. Care pensionari ar beneficia și de când Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că românii vulnerabili vor beneficia de sprijin financia...
Acum 8 ore
11:00
Un magazin de porțelan și sticlărie, deschis acum 205 ani se închide. Produsele vor mai fi disponibile o lună Newsweek.ro
Un magazin din Germania deschis acum 205 ani se închide la finalul lunii februarie. Produsele nu vor...
10:40
Un bărbat a decis să respecte reguli financiare la 30 de ani. De atunci viața lui s-a schimbat. Acum e bogat Newsweek.ro
Până la 30 de ani își permitea multe lucuri dar era încă „nefericit”. Apoi a decis să urmeze 25 de r...
10:40
O femeie a demisionat din funcția de asistent manager pentru a deschide o cofetărie. Acum câștigă milioane Newsweek.ro
O femeie de 30 de ani și-a dat demisia pentru a deschide o cofetărie. Acum afacerea sa îi aduce veni...
10:30
O nouă escrocherie pe telefon a fost inventată recent. Cine te sună din Danemarca și de ce să-și faci griji? Newsweek.ro
Noi escrocherii pe telefon fac tot mai multe victime. Oamenii primesc apeluri de la un număr cu pref...
10:20
O publicație importantă are probleme financiare. Ar putea închide întreaga secțiune de sport. Care e motivul? Newsweek.ro
O impotrantă publicație americană, se confruntă cu probleme financiare. Ar putea închide întreaga se...
10:10
Schimbări pentru românii din Germania care intră în vigoare în 2026. Unele certificate devin invalide. Care? Newsweek.ro
Germania trebuie să implementeze o nouă directivă UE până în 2026. Unele certificate vechi vor deven...
10:00
Marius Budăi, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor și salariilor. „Nu poate vorbi de impozite mici” Newsweek.ro
Fostul ministrul al Muncii, marisu Budăi, a lansat un atac la adresa lui Bolojan. Budăi spune că Bol...
10:00
Accident mortal pe Valea Oltului, după o coliziune frontală între un autoturism și un TIR. Un mort și 4 răniți Newsweek.ro
Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața pe DN 7, în Valea Oltului. Un tânăr de 19 ani a mu...
09:40
METEO Cum ajunge vortexul polar deasupra Carpaților în februarie? Meteorologii anunță vreme foarte rece Newsweek.ro
Meteorologicii arată cum e posibil ca și în februarie să ne confruntăm cu vreme foarte rece. Un vort...
09:40
Aurul depășește 5.000 de dolari uncia pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor globale Newsweek.ro
Prețul aurului a depășit pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, alimentat de tensiuni geopoliti...
09:20
The Guardian: Dilema occidentalilor în haosul diplomatic impus de Trump: „Nu vrei să trăieşti în mintea lui” Newsweek.ro
Diplomaţii occidentali se confruntă cu o provocare fără precedent în relaţia cu Donald Trump: un lid...
Acum 12 ore
09:00
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40% Newsweek.ro
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 4...
09:00
Veste bună și pentru români. Ungaria înlocuiește „drumul morții” cu o autostradă. Pe unde va trece? Newsweek.ro
Autostrada M0 este supraîncărcată de ani de zile, iar drumul principal 81 apare regulat în știri cu ...
