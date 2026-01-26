Finlanda anunță un centru de supraveghere care să prevină deteriorarea cablurilor submarine. Măsurile includ senzori pe fundul mării

12:00

Minorul de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul băiatului de 15 ani ucis și îngropat, nu se mai află în localitatea bunicilor, unde zeci de oameni au protestat până în miez de noapte. Acesta este acum într-o unitate specializată, unde este evaluat. Oamenii din sat sunt în continuare revoltați și cer ca băiatul să nu se întoarcă în localitate. Potrivit legii din România, băiatul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală.