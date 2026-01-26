Șeful diplomației germane consideră Rusia cea mai mare amenințare pentru securitatea și libertatea Europei. „Să nu ne lăsăm divizați”

12:10

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) cere ministrului Apărării, Radu Miruţă, să adreseze public scuze „tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum şi faţă de toţi cetăţenii acestei ţări care cred în valorile democraţiei şi în adevărul istoric”, după ce a sugerat că Niculae Ceauşescu ar fi fost patriot. Miruţă a explicat ulterior că a încercat să explice de ce unii încă îl văd ca pe un erou şi de ce aceste argumente nu sunt valide.