Cei doi adolescenți arestați în cazul crimei din Cenei au mai agresat un tânăr, în decembrie. Victima și-a retras plângerea
StirileProtv.ro, 26 ianuarie 2026 19:10
După uciderea adolescentului de 15 ani din Timiș, ministrul Justitiei a anunțat că un grup de lucru va analiza posibilitatea ca răspunderea penală a minorilor să fie modificată.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
19:30
Guvernul s-a răzgândit. Unii pacienți ar putea fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical # StirileProtv.ro
Pacienții cu boli cronice care merg des la medic pentru tratamente sau investigații ar putea fi scutiți de la neplata primei zile de concediu medical. Pentru ceilalți, prima zi de concediu de boală nu va mai fi decontată începând cu 1 februarie.
19:30
Gazele rusești, interzise în Uniunea Europeană din 2027. Câte miliarde de euro virează acum europenii în conturile lui Putin # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană închide robinetul pentru gazul rusesc. Importurile vor fi reduse treptat, iar din 2027 interzise complet în țările Uniunii. Decizia a fost adoptată oficial, chiar dacă Slovacia și Ungaria au votat împotrivă.
19:30
Un stat din UE propune pedepse cu închisoarea pentru minorii de 13 ani care comit infracțiuni extrem de grave # StirileProtv.ro
Guvernul suedez a anunţat luni că urmează să prezinte un proiect de lege vizând reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracţiuni grave, deschizând calea pentru pedepse cu închisoarea în anumite cazuri, relatează AFP.
19:30
Tragedie sfâșietoare în Brașov. Un pompier a fost trimis să intervină la accidentul în care i-a murit copilul # StirileProtv.ro
Accident cumplit în județul Brașov. O fată de 14 ani a murit și alți patru copii au fost răniți, după ce mașina cu care mergeau la școală s-a răsturnat pe un drum abrupt, acoperit de gheață, în comuna Poiana Mărului.
19:30
Tot mai mulți șoferi urcă la volan după ce au consumat alcool, în ciuda controalelor din trafic. În fiecare zi, agenții descoperă în medie 80 de șoferi care conduc, deși sunt în stare de ebrietate.
19:30
Povestea copilului de 11 ani, salvat cu ajutorul unui mesaj RO-Alert. Gestul unui șofer de troleibuz a adus un final fericit # StirileProtv.ro
Poveste emoționantă încheiată cu bine, grație unui mesaj RO-Alert. Un copil de 11 ani din București, care s-a rătăcit, a fost ajutat de șoferul unui troleibuz să găsească drumul spre casă.
19:30
După ger, urmează ploi abundente și risc de inundații. Cod galben și portocaliu în mai multe județe # StirileProtv.ro
După valul de ger, urmează un episod de ploi abundente. Meteorologii au emis un cod galben și portocaliu de precipitații abundente și de risc de inundații pentru mai multe județe.
Acum 15 minute
19:20
Cine este milionarul turc evadat din Penitenciarul Rahova. În 2015, beat la volan, a ucis un polițist de la Brigada Rutieră # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri turci din România a fost dat în urmărire generală și este căutat inclusiv peste granițe.
19:20
Filmul morții lui Alex Pretti, împușcat de 10 ori în 5 secunde de agenții ICE în Minneapolis # StirileProtv.ro
Donald Trump a anunțat că îl trimite la Minneapolis pe cel supranumit țarul frontierelor, Tom Homan, după ce un asistent medical de 37 de ani, Alex Pretti, a fost împușcat mortal de agenți federali ICE.
19:20
Cum vor funcționa în România și alte state „zonele automatizate” de apărare NATO. Sistemul, operațional la finalul lui 2027 # StirileProtv.ro
NATO va instala zone automatizate de apărare la granița cu Rusia. Acestea vor fi amplasate în România, Polonia și Finlanda care devin astfel linia dură a apărării pe flancul estic.
Acum 30 minute
19:10
Cei doi adolescenți arestați în cazul crimei din Cenei au mai agresat un tânăr, în decembrie. Victima și-a retras plângerea # StirileProtv.ro
După uciderea adolescentului de 15 ani din Timiș, ministrul Justitiei a anunțat că un grup de lucru va analiza posibilitatea ca răspunderea penală a minorilor să fie modificată.
Acum o oră
18:50
Analiză: Dacia Sandero, lider al vânzărilor auto în Europa. Modelul Duster rămâne în Top 10 # StirileProtv.ro
Dacia Sandero rămâne lider al vânzărilor în Europa, iar Duster se menține în top 10, constructorul de la Mioveni depășind 10 milioane de vehicule vândute la nivel global, arată o analiză a specialiştilor Romanian Economic Monitor (RoEM) - UBB FSEGA.
Acum 2 ore
18:30
Studiu: Omenirea nu este pregătită pentru a face faţă creşterii temperaturilor extreme # StirileProtv.ro
Aproape 3,8 miliarde de oameni ar putea fi expuși la valuri de căldură extremă până în 2050, potrivit unui studiu publicat luni.
17:50
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Paris, la Haute Couture Week. Ținuta cu care a atras toate privirile | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Vedetele s-au adunat la Paris pentru Haute Couture Week. În fruntea acestui val de celebrități s-au aflat Jeff Bezos și soția sa, Lauren Sánchez Bezos, care au sosit în Orașul Iubirii pentru a participa la prezentarea Schiaparelli Spring/Summer 2026.
17:40
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete # StirileProtv.ro
Un cuplu care se află în procesul de renovare unei case din perioada victoriană a prezentat o colecție bizară de obiecte pe care le-au descoperit ascunse în spatele pereților.
17:40
Horoscop 26 ianuarie – 1 februarie 2026, cu Cristina Demetrescu. Săptămâna surprizelor, iubirii și succesului pentru zodii # StirileProtv.ro
Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Află ce influențe astrale afectează fiecare zodie.
Acum 4 ore
17:30
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală” # StirileProtv.ro
Prețul final al gazelor pentru populație ar urma să crească și cu 32% de la 1 aprilie, dacă va eliminată plafonarea, potrivit Asociației Energia Inteligentă (AEI). Premierul Ilie Bolojan anunța că eliminarea plafonului ar urma să fie amânată.
17:30
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria şi a rănit o poliţistă # StirileProtv.ro
Un român de 37 de ani a fost reținut de forțele de intervenție rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria, folosind un ciocan de urgență, și a încercat să plece cu acesta, fără a reuși să îl pornească.
17:30
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de 100 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete # StirileProtv.ro
Un cuplu care se află în procesul de renovare unei case din perioada victoriană a prezentat o colecție bizară de obiecte pe care le-au descoperit ascunse în spatele pereților.
17:30
Un fost judecător reclamă că s-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş # StirileProtv.ro
Fostul judecător Cristi Dănileț reclamă, luni, că s-a procedat nelegal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din județul Timiș, dar care nu răspunde penal.
17:20
Polițiștii din Maramureș au oprit în toiul nopții o mașină care mergea ciudat. Când au văzut cine era la volan au avut un șoc # StirileProtv.ro
Un băiat de 14 ani din Maramureș a fost prins în trafic la volanul unei mașini de o patrulă de polițiști. Agenții au sesizat că autoturismul e condus în mod nesigur și i-au făcut semn să oprească.
17:10
Băiatul de 13 ani acuzat de crima din Cenei a fost internat într-o clinică de neuropsihiatrie alături de mama lui # StirileProtv.ro
Băiatul de 13 ani din Timiș, acuzat că și-a ucis un prieten cu doi ani mai mare, a fost internat cu mama într-o clinică de neuropsihiatrie.
17:10
Idei de cină rapidă în 15 minute. Rețete gustoase când ești pe fugă. 10 rețete ușoare pentru toată familia # StirileProtv.ro
Seara, după o zi de muncă, oboseala se simte din plin, însă întrebarea „ce avem la cină” este prezentă mereu. O cină rapidă nu trebuie să însemne automat mâncare nesănătoasă sau alegeri făcute la întâmplare.
16:40
O nouă hidrocentrală apare în România. Este 90% gata și va fi unul dintre marii producători de energie # StirileProtv.ro
Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor a luat decizia emiterii acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a).
16:40
Surse: Guvernul amână din nou decizia privind tăierile din administrație, deoarece nu se înțeleg la „relansare” # StirileProtv.ro
Guvernul amână angajarea răspunderii pentru reforma administrației publice și pachetul de măsuri de relansare economică.
16:30
Capcane pe WhatsApp. Mesaje false despre colete, folosite de escroci pentru a accesa conturile victimei # StirileProtv.ro
Campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie, precum WhatsApp, sunt în continuă desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, luni, pe pagina de Facebook a instituţiei.
16:20
Cel mai mare exercițiu al Forțelor Terestre ale SUA desfășurate în Europa va avea loc în România. Activități cu trageri reale # StirileProtv.ro
Exerciţiul multinaţional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate a artileriei Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfăşurat în Europa, are loc de luni până pe 13 februarie, la Cincu.
16:10
Decizie radicală a actriței Kristen Stewart. Vrea să plece din SUA, din cauza lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Kristen Stewart intenționează să părăsească Statele Unite ale Americii, din cauza președintelui Donald Trump.
16:10
Ministrul Justiției, despre turcul evadat din Rahova: „A avut 24 de permisii fără să se fi întâmplat nimic până acum” # StirileProtv.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că afaceristul turc Abdullah Atas, încarcerat la Penitenciarul București-Rahova pentru uciderea unui polițist, a mai beneficiat de 24 de permisii de ieșire fără incidente înainte de evadarea sa.
16:10
Crima din Cenei ar putea schimba legea. Grup de lucru la Ministerul Justiţiei pe modificarea răspunderii penale a minorilor # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat luni constituirea unui grup de lucru care va analiza modificarea condiţiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv vârsta minimă, după crima din Timiș.
16:00
Jane Fonda a avertizat că administraţia Trump „depăşeşte limitele”: „Ajunge!”. VIDEO # StirileProtv.ro
Jane Fonda a făcut comentarii pertinente despre situația actuală a Statelor Unite sub administrația Donald Trump.
15:40
Noi detalii despre SAFE, planul de apărare al României, în valoare de 16 miliarde de euro. LIVE, ora 16.00 # StirileProtv.ro
Autoritățile române prezintă astăzi, de la ora 16.00, proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE - planul naţional de apărare al țării noastre, în valoare de 16 miliarde de euro.
Acum 6 ore
15:20
Palatul Primăverii din București - istoria clădirii în care au locuit Nicolae și Elena Ceaușescu | FOTO # StirileProtv.ro
Palatul Primăverii sau Casa Ceaușescu este una dintre cele mai emblematice clădiri din București. Se află în cartierul Primăverii și în ea funcționează la momentul actual un muzeu.
15:10
(P) SpeedSell – soluția românească care transformă lansarea și administrarea magazinelor online într-un proces simplu # StirileProtv.ro
Într-un context în care comerțul online crește accelerat, iar antreprenorii caută soluții clare, rapide și sigure, SpeedSell lansează o platformă e-commerce completă, creată special pentru a elimina complexitatea tehnică și pentru a oferi control total.
15:10
NATO vrea „zone automatizate” de apărare, fără aproape niciun soldat, la granița cu Rusia. Ce se testează deja în România # StirileProtv.ro
NATO plănuiește să-și consolideze apărarea la granițele Europei cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare, echipată cu aproape niciun soldat, a declarat sâmbătă un general german al Alianței.
15:10
Parchetul Timiș cere Protecției Copilului să ia măsuri pentru minorul de 13 ani din crima de la Cenei. Reacția DGASPC # StirileProtv.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat, luni, că minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei nu poate răspunde penal pentru fapta săvârşită, dar și că a sesizat că a sesizat DGASPC Timiș.
15:00
Şedinţă a coaliţiei la Guvern. Discuţii despre buget, reforma administraţiei și măsurile de relansare economică # StirileProtv.ro
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre reforma administraţiei publice, precum şi despre măsurile privind relansarea economică.
15:00
Nicușor Dan, de Ziua Comemorării victimelor Holocaustului „Cât de preţioase sunt libertatea, demnitatea umană” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi memoriei victimelor Pogromului legionar antievreiesc din Bucureşti.
14:50
E oficial: Gazul rusesc va fi interzis complet în UE din 2027. Importurile de gaz lichefiat vor fi oprite de anul acesta # StirileProtv.ro
Statele membre UE au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la sfârşitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăşi dependenţa de energia rusească, transmit DPA și Reuters.
14:50
Zona Dealul Arsenalului – Uranus s-ar putea transforma. CGMB discută un proiect de regenerare urbană # StirileProtv.ro
Consilierii generali ai Capitalei urmează să aprobe joi încheierea unui protocol între Municipiul Bucureşti, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Academia Română, Metrorex şi Patriarhia Română.
14:50
Lucruri mai puțin știute despre Nicolae Ceaușescu. Cum a supraviețuit prăbușirii unui avion și în ce zi s-a născut, de fapt # StirileProtv.ro
O personalitate controversată a istoriei românești, Nicolae Ceaușescu rămâne un subiect fascinant pentru istorici și publicul larg. Dincolo de imaginea publică de lider comunist, viața sa ascunde numeroase episoade surprinzătoare.
14:20
O femeie de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită moartă în locuinţa sa din Sectorul 1 al de către un bărbat care a sesizat Poliţia.
14:20
Meteorologii au anunțat ce urmează după valul de ger. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni # StirileProtv.ro
Vremea va fi schimbătoare în următoarele două săptămâni (26 ianuarie - 8 februarie), valorile termice maxime vor fi pozitive pe întreg teritoriul, cu excepţia zonei montane, iar precipitaţiile se vor semnala în majoritatea zonelor aproape în fiecare zi.
14:20
Cele mai grele 5 funcții de conducere de la Bruxelles. Kaja Kallas o acuză pe Ursula von der Leyen că este „dictatoare” # StirileProtv.ro
Munca la Bruxelles poate deveni un coşmar, în ciuda vizibilităţii, salariului ridicat şi a altor avantaje, scrie Politico, prezentând cele mai dificile cinci posturi de conducere de la Bruxelles şi motivând de ce le consideră aşa.
14:10
Cine este Gregory Bovino, comandantul care reflectă ”imaginea” dură a lui Donald Trump împotriva imigrației din SUA # StirileProtv.ro
În urmă cu un an, puțini americani cunoșteau numele lui Gregory Bovino. Acum, el este figura reprezentativă a măsurilor dure luate de administrația Trump în materie de imigrație, notează CNN.
14:10
Pentru o relație mai bună cu contribuabilii, Fiscul apelează la ANA. Ce este și când se lansează # StirileProtv.ro
ANAF a lansat ANA, un chatbot inteligent destinat sprijinirii contribuabililor în obținerea rapidă de informații generale despre obligațiile fiscale, marcând o nouă etapă în procesul de digitalizare a administrației fiscale.
14:00
O casă din Medgidia a fost jefuită de două ori în 24 de ore. Proprietarul s-a trezit amenințat și fără mai multe bunuri # StirileProtv.ro
Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru furt și tâlhărie calificată.
Acum 8 ore
13:30
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în explozibili urmează să evalueze situaţia # StirileProtv.ro
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră, luni, în zona Midia, iar specialiştii se îndreaptă acolo pentru evaluarea situaţiei.
13:20
SURSE: PSD vrea să îi propună lui Ilie Bolojan acordarea de ajutoare în bani pensionarilor # StirileProtv.ro
Reprezentanții PSD vor propune în ședința coaliției de luni, 26 ianuarie, ajutoare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, care să fie acordate în mai multe tranșe de-a lungul anului 2026, au precizat surse social-democrate pentru Știrile Pro TV.
13:00
Pericol de inundații în mai multe județe din România. Hidrologii au emis un cod portocaliu pentru șapte dintre ele. HARTĂ # StirileProtv.ro
Hidrologii au emis, luni, avertizări cod portocaliu şi cod galben de inundaţii pentru mai multe judeţe ale ţării. Până marţi după-amiază este cod portocaliu în Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.