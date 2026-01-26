„L-am atenționat pe Gigi” Mihai Stoica, despre forma slabă a unui titular de la FCSB: „A venit schimbat după vacanță”

23:30

FCSB - CFR CLUJ 1-4. Andrei Cordea (26 de ani) a vorbit despre decizia sa de a celebra al treilea gol marcat în fața foștilor fani. Fotbalistul ar fi ales să se bucure la gol deoarece fanii roș-albaștrilor l-au înjurat după ce a decis să se transfere la formația ardeleană.