„Situația nu este simplă” Ce l-a motivat pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Aici nu există antisemitism”

14:00

Barcelona a învins Real Oviedo cu 3-0 și și-a recăpătat locul de lider. Momentul care a atras atenția asupra partidei din La Liga a fost furtuna din repriza secundă, urmată de grindină, care a făcut ca apa să inunde diferite zone ale stadionului. Jurnaliștii au trebuit să-și improvizeze ca să-și protejeze echipamentele afectate de apă.