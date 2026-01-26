De la ce a ars casa lui Ștefan de la Mireasa. Tânărul și familia lui au început reconstrucția: „Să vedem cum ne descurcăm cu banii”

20:00

Informație de ultimă oră! Larisa Udilă a plecat la spital și poate să nască în orice clipă. Aceasta urmează să își țină fetița în brațe, iar momentele prin care trece sunt extrem de emoționante. Deși nu se află la prima naștere, influencerița simte totul de parcă ar fi prima dată, iar dovada sunt postările sale de pe rețelele de socializare.