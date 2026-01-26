Dana Roba continuă lupta cu fostul soț care a vrut să o omoare! Make-up artista, declarații dure! Bărbatul vrea cu orice preț să scape de închisoare

10:50

Au trecut deja trei săptămâni, au avut loc două eliminări, iar echipele participante au înțeles mai bine care este mersul lucrurilor în cea mai urmărită competiție a momentului: Power Couple! Șapte cupluri continuă parcursul spre marele premiu, care poate ajunge până la 100.000 de euro, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, diseară, de la 20:30, cu o ediție în care băieții vor munci serios pentru binele familiei în show!