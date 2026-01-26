După Rareș Bogdan, un alt greu din PNL iese la rampă și îl atacă pe Bolojan frontal: „Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie confiscate de bugetul central”. Ce spunea primarul Bolojan în 2017
Gândul, 26 ianuarie 2026 22:20
Tensiunile din interiorul PNL se accentuează. După criticile lansate de Rareș Bogdan, un alt lider important al partidului iese public și îl vizează direct pe premierul Ilie Bolojan. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere Guvernului „claritate și predictibilitate” în privința banilor alocați autorităților locale și acuză faptul că veniturile produse în comunități ajung la […]
• • •
Marius Tucă Show începe marți, 27 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 27 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Un desert viral pregătit din doar două ingrediente a cucerit internetul. Iaurtul cu biscuiți, prezentat drept cheesecake japonez fără coacere, este acum în meniul tuturor. Este primul trend pe 2026, iar nutriționiștii spun că poate înlocui cu ușurință micul dejun. „A înnebunit internetul cu această tehnică virală în care poți obține gustul și textura unui […]
Moarte suspectă în județul Dâmbovița. Cadavrul unui bărbat de 67 de ani, găsit pe un drum agricol # Gândul
Moarte cu semne de întrebare în județul Dâmbovița. Trupul fără viață al unui bărbat a fost descoperit pe un drum agricol dintre două comune dâmbovițene. Luni seara, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au fost sesizați, de către un bărbat din comuna Gura Șuții, cu privire la faptul că pe un drum agricol […]
O utilitară cu butelii s-a răsturnat, pe Șoseaua Fundeni. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau două persoane # Gândul
Un accident rutier s-a produs, luni seară, pe Șoseaua Fundeni din sectorul 2. O autoutilitară, în care se aflau peste 50 de butelii goale, s-a răsturnat pe o parte. Acestea nu au ajuns pe carosabil și au fost transferate în alt mijloc de transport. În cădere, a acroșat și o motocicletă pe care se aflau […]
Ministrul de Externe, deconectat de problemele externe. Întrebată cum se raportează România la violențele din SUA, Oana Țoiu a declarat că „nu a urmărit situația” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată într-o emisiune TV despre situația de securitate din Statele Unite ale Americii, în contextul împușcăturilor și incidentelor violente din spațiul public american. Întrebarea a vizat direct crimele și intervențiile forțelor de ordine din SUA, precum și poziția României față de aceste evenimente. „Vă preocupă ce se întâmplă […]
Nutriționiștii spun că supele și ciorbele sunt cu adevărat miraculoase pentru o sănătate și o dietă echilibrată. Românii au avantajul că astfel de preparate se regăsesc în tradiția poporului nostru de sute de ani. Din punct de vedere al sănătății, supele și ciorbele sunt un adevărat miracol. Hrănitoare pentru om, dar și bogate în nutrienți […]
Minneapolis devine front de război politic în SUA: Trump îl trimite pe “țarul frontierei” să conducă operațiunea ICE, ce fac democrații # Gândul
Donald Trump a anunțat că a fost sunat de guvernatorul statului Minnesota Tim Walz și a dezvăluit că a avut o conversație „bună”. Conversația telefonică a fost purtată la 2 zile după uciderea americanului Alex Pretti de către ofițerii federali ICE. Trump a anunțat că-l va trimite pe ofițerul Tom Homan în Minnesota pentru a […]
România își umple „coșul” de apărare prin SAFE: blindate, nave, elicoptere și scut antiaerian. Ce cumpără MApN de 9,53 miliarde de euro # Gândul
România a pus pe listă un pachet consistent de achiziții militare prin programul SAFE, cu accent pe mobilitate, apărare aeriană și modernizarea echipamentelor pentru forțele terestre, navale și aeriene. Mai multe vehicule, mai multă protecție și mai multă tehnologie. Printre proiectele anunțate se regăsesc unele dintre cele mai mari investiții din ultimii ani, atât ca […]
Ministrul Justiției propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare evadării criminalului turc, inclusiv introducerea brățărilor de monitorizare # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, cere achiziția unor instrumente moderne pentru a evita incidente precum evadarea criminalului turc din Penitenciarul Rahova. După ce un criminal turc a evadat din Penitenciarul Rahova, ministrul Justiției a venit cu câteva precizări referitoare la măsurile ce vor fi luate pentru a evita astfel de situații. Ministrul Justiției propune achizția de […]
Furtuna de zăpadă face ravagii în SUA: Bilanțul a crescut la 18 morți. 4.000 de zboruri au fost anulate luni # Gândul
Statele Unite ale Americii trec prin cel mai mare dezastru natural de la pandemia de coronavirus încoace. Furtuna de zăpadă a lăsat fără curent electric 700.000 de oameni în sudul și în nord-estul SUA. 4.000 de zboruri au fost anulate luni, informează ABC News . Chiar dacă furtuna s-a încheiat luni dimineață, peste 270 de milioane […]
Specialiștii Medicover subliniază importanța vaccinării HPV, a screeningului regulat și a controalelor ginecologice periodice pentru depistarea timpurie a cancerului de col uterin. Ianuarie este luna de conștientizare a cancerului de col uterin, motiv pentru care la Medicover reamintim cât de importante sunt vaccinarea HPV, screeningul și diagnosticarea bolii într-un stadiu timpuriu. În România, incidența cancerului […]
Florile au fost dintotdeauna o sursă de inspirație în designul interior, însă modul în care sunt integrate în spațiile moderne s-a schimbat semnificativ. Astăzi, accentul nu mai cade pe decoruri încărcate sau culori intense fără coerență, ci pe echilibru vizual, armonie cromatică și adaptare la stilul general al locuinței. În acest context, tablourile canvas cu […]
Ministrul Justiției, detalii despre scăderea vârstei la care minorii răspund penal, după cazul copilului ucis de alți 3 copii. Care sunt variantele # Gândul
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre ipoteza scăderii vârstei la care minorii pot răspunde penal. Acest scenariu este luat în calcul, având în vedere cazul copilului ucis de alți trei minori în județul Timiș. Crima care a îngrozit România, încă mai ridică semne de întrebare în rândul autorităților care se gândesc la tot felul […]
Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova # Gândul
Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anuțat că va suspenda, începând cu data de 8 februarie, importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara Uniunii Europene. Vizată este și Republica Moldova. Franța aplică acum o politică de toleranță […]
Conceptul de nuntă s-a schimbat enorm din anii 90 până astăzi. Dacă în trecut era vorba de multe ori doar despre un eveniment care trebuia doar bifat, în prezent se pune mai mult accent pe exprimarea liberă a preferințelor unui cuplu. Dacă este să fim sinceri, acum 30 de ani nunta era un ritual respectat […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Crin Antonescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie 2025, potrivit cifrelor furnizate de SATI, și este liderul absolut al internetului în România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025. Acest trend se menține de la finalul anului […]
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost surprins la restaurantul „Corsarul” din Oradea, alături de susținătorul său declarat, Mihai Morar și Florin Birta, primarul municipiului. Relația dintre Bolojan și Morar nu este una nouă și datează încă din 2019, iar de-a lungul anilor, Oradea a băgat aproape un milion de euro pentru organizarea evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, […]
Jocurile de browser au devenit o parte importantă a peisajului digital modern, oferind utilizatorilor o modalitate rapidă și comodă de relaxare. Aceste jocuri rulează direct în browserul web, fără a necesita descărcarea unor aplicații sau fișiere suplimentare. Datorită acestui fapt, ele sunt preferate de milioane de oameni care caută divertisment instant, fără complicații tehnice. Unul […]
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, în noaptea de duminică spre luni. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins # Gândul
Un român, în vârstă de 37 de ani, a încercat să fure un tren, în noaptea de duminică spre luni, din Gara St. Valentin din districtul Amstetten, aflată în Austria Inferioară. Ajuns în cabina mecanicului, bărbatul a spart mai multe geamuri, a provocat daune și a activat lumina și semnalul sonor ale garniturii, alertând astfel […]
Radu Miruță nu și-a cerut scuze pentru declarațiile despre Ceaușescu, dar recunoaște că a ales o „exprimare nefericită” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, nu a spus clar dacă își cere scuze după declarațiile despre Nicolae Ceaușescu, dar a recunoscut luni, la Guvern, că a ales „o exprimare nefericită”. El a insistat că nu consideră că fostul dictator comunist poate fi numit patriot și a explicat că a încercat de fapt să răspundă argumentelor celor […]
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă # Gândul
Gândul a aflat, în exclusivitate, traseul parcurs de evadatul Abdullah Ataș – ucigașul polițistului Gheorghe Ionescu, cunoscut ca Dulăul de la Rutieră” – de la momentul învoirii sale din Penitenciarul Rahova, până în prezent. Potrivit unor surse judiciare, Abdullah Ataș, condamnat la 22 de ani de închisoare, a plecat vineri, cu învoire de la Penitenciarul […]
Marius Urzică, despre fiul său, care îi calcă pe urme. ”Nu l-am forțat niciodată pentru a face gimnastică” # Gândul
Marius Urzică, în vârstă de 50 de ani, a făcut declarații despre fiul său, Alex, care îl urmează în carieră, făcând gimnastică de performanță. Marius Urzică este unul dintre cei mai titrați gimnaști din România și din lume. Este medaliat european, mondial și olimpic la cal cu mânere. Marius Urzică este căsătorit de mulți ani […]
La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu dezvăluie unde ar fi fugit „Regele Veiozelor”. Ce ia în calcul Poliția # Gândul
La solicitarea Gândul, Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a declarat că Poliția ia serios în calcul varianta ca Abdullah Atas, deținut condamnat definitiv pentru omor, să fi părăsit România pentru Turcia, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova din permisie. În acest moment, bărbatul este dat în urmărire generală. „Într-un […]
„Dacă cineva crede că UE sau Europa se poate apăra pe cont propriu fără SUA, visează”. Care sunt avertismentele secretarului general NATO # Gândul
„Dacă crede cineva că UE sau Europa întreagă poate să se apere pe cont propriu fără SUA, continuați să visați. Nu puteți”, a avertizat secretarul general al NATO Mark Rutte într-o conferință din cadrul Parlamentului European. Cu toate că președintele Trump este în conflict aprins cu mai mulți lideri europeni după ultimele sale declarații despre […]
Raed Arafat anunță achiziția unui tren de transport răniți, dar și a altor echipamente de apărare civilă # Gândul
Raed Arafat a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Palatul Victoria, ce echipamente noi vor fi achiziționate pentru a îmbunătăți protecția civilă. Printre ele se numără ambulanțe mai moderne, un tren pentru a transporta răniții, generatoare, însă și drone pentru stingerea incendiilor, relatează Mediafax. „Deci, suma care este alocată protecției civile, apărării […]
Cod portocaliu și cod galben de inundații, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate # Gândul
Pe fondul situației hidrometeorologice actuale și al prognozei pentru următoarele 48 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis mai multe avertizări hidrologice, după cum urmează: Cod portocaliu – valabil 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 14:00. Sunt vizate sectoare de râuri din județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, […]
Alertă în Marea Baltică. Finlanda acuză Rusia că sabotează cablurile electrice și conductele de gaze # Gândul
Regiunea Mării Baltice se află în alertă de când Rusia a declanșat un „război hibrid” împotriva infrastructurii NATO în 2022. Kremlinul a fost acuzat că ar fi operat detonarea conductelor de gaz Nord Stream. Paza de Frontieră a Finlandei a emis o declarație publicată prin care anunță că „autoritățile competente trebuie să intervină în situații […]
Unele orașe sunt pline de vizitatori în timpul sezonului turistic, iar călătoria poate fi stresantă. Un studiu a identificat cele mai aglomerate orașe turistice din Europa. Experții Holidu, citați de Express, au identificat 11 orașe pe care turiștii ar trebui să le evite dacă nu iubesc aglomerația. Un studiu a identificat orașele europene cu mai […]
Fostul SANEPID a tăiat în carne vie sectorul pâinii: 1.500 de controale, 35 de unități închise. Ce amenzi au primit producătorii de pâine # Gândul
ANSVSA a emis un comunicat oficial cu privire la ultimele controalele efectuate, care au vizat unități de panificație, patiserii și unități de morărit. În urma verificărilor, au fost aplicate 112 avertismente și 429 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.008.700 de lei. Potrivit comunicatului publicat, au fost emise 30 de Ordonanțe de Suspendare a […]
Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA # Gândul
În China a început cea mai scandaloasă investigație din ultimii ani după epurarea inițiată de liderul Xi Jinping asupra propriului cerc.Generalul Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, care avea propria sa sferă de influență în interiorul Partidului Comunist Chinez, este acuzat că ar fi vândut secrete de stat despre programul nuclear al Beijingului […]
Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro # Gândul
Linia de cale ferată dintre Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni), o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut, în creştere faţă de perioada similară a anului anterior. „Numărul de călători expediaţi pe ruta feroviară Bucureşti Nord-Aeroport […]
De ce i-a propus Diana Dumitrescu soțului să se despartă la începutul relației. ”După vreun an de zile” # Gândul
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că i-a propus soțului ei să se despartă la începutul relației. Vedetaa spus și care a fost motivul. Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune. În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. […]
CTP îl desființează pe savantul care ar fi descoperit unde se află Raiul. „Un șarlatan care a vândut toată viața corcituri de religie cu știință” # Gândul
CTP a reacționat după ce doctorul în fizică al Universității Cornell, americanul Michael Guillén, a vorbit despre locația lui Dumnezeu și la ce distanță se află de Pământ. Fostul fizician de la Harvard a susținut că ar cunoaște locația lui Dumnezeu, iar cu aceste declarații a stârnit o serie de controverse în spațiul public, printre […]
Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor # Gândul
YouTuberul a plătit 51 de euro pe zborul de 1.600 de kilometri ca să ajungă în orașul european unde o bere costă numai un euro. Pentru alte două nopți de cazare a plătit 55 de euro. Bărbatul a străbătut un zbor de 1.600 de kilometri doar pentru a își savura berea preferată care costă doar […]
Spar, grupul austriac de retail, are are sediul în Salzburg, a renunțat total la filiala sa de retail Sportiv, Hervis. În perioada 2023-2024, Hervis a acumulat pierderi uriașe, de pse 100 de milioane de euro. Doar în anul 2023, deficitl, cu tot cu pierderi, s-a ridicat la 64 de milioane de euro, iar un an […]
Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicusor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a avut o reacție plină de uimire în momentul în care a aflat că președintele Nicușor Dan deține un teren intravilan de 7.000 de metri pătrați în stațiunea Predeal. Moderatorul Ionuț Cristache a amintit de faptul că în ultima […]
Am făcut calculul complet. Ce salariu primește un administrator de bloc în București, în 2026 # Gândul
Salariul unui administrator de bloc din București are salariul în funcție de mărimea blocului. Gândul a făcut calculul veniturilor, pentru anul 2026. Iată câteva exemple: blocuri mici (sub 30 apartamente): 1.000-1.800 lei; blocuri medii (50 – 100 apartamente): 2.500-4.500 lei; complexuri rezidentiale mari: 6.000 – 8.000 lei. Factori care influențează suma: a) casieria: Dacă administratorul […]
Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a afirmat că ministrul Apărării, Radu Miruță, are un tipar clar de comunicare publică, în care face declarații controversate, iar după câteva zile revine asupra lor prin dezmințiri sau clarificări. Jurnalistul a făcut referire atât la episodul legat de […]
Înainte de a-l ucide pe Mario, suspecții au desfigurat în bătaie un alt tânăr. Plângerea depusă la poliție, retrasă la presiunea părinților făptașilor # Gândul
Ies la iveală noi detalii șocante cu privire la ucigașii lui Alin Mario Berinde. Cei doi adolescenți de 15 ani au fost vizați de o altă abatere gravă, înainte cu doar câteva săptămâni de crima din Cenei care a șocat întreaga țară, relatează Libertatea. În urmă cu doar câteva săptămâni, în decembrie, cei doi ucigași […]
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că începutul acestui an a fost unul destul de dificil pentru ea. ”Au fost niște zile destul de tulburi”, a spus aceasta. Anul acesta a început cu ceva probleme pentru actrița Ioana Ginghină. Vedeta a rămas fără rubrica pe care o avea în cadrul […]
Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea # Gândul
Vicepremierul italian Matteo Salvini a lansat un atac direct la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunându-i să „semneze acordul de pace cât mai repede” și acuzându-l că a risipit sprijinul Occidentului, relatează Remix News. Vorbind la reuniunea „Idei în mișcare”, desfășurată la Rivisondoli, în regiunea Abruzzo, Salvini a declarat că Zelenski nu are motive să […]
(P) S-a emis autorizația de construire pentru modernizarea plotului de irigații sud Razelm, județul Tulcea # Gândul
Vă aducem la cunoștință, conform art. 23^3 din Legea nr.102/2023, că beneficiarul O.U.A.I. SĂLCIOARA, cu sediul în localitatea Sălcioara, comuna Jurilovca, jud. Tulcea, are emisă autorizația de construire nr.2/15.01.2026 pentru investiția ”MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII 6 MARTIE CS1, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SUD RAZELM, JUDEȚUL TULCEA” ce urmează a se realiza în extravilanul comunei Jurilovca, […]
Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină # Gândul
Accident mortal în comuna Remetea, județul Harghita. Un bărbat de 44 de ani a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină. Alt bărbat a fost rănit, după ce a căzut de pe sanie pe carosabil, relatează Mediafax. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie […]
Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a lansat un verdict dur la adresa lui Nicușor Dan, despre care afirmă că e cel mai ridicol conducător din istoria României. Jurnalistul susține că prestația acestuia, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, este marcată de […]
Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a explicat că reacția președintelui Nicușor Dan după ce a fost huiduit sâmbătă, la Iași și Focșani, în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii din 24 ianuarie, arată incapacitatea acestuia de a se adapta la context. De asemenea, Cristoiu afirmă […]
Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical # Gândul
Dacă n-a mers cu politica, medicul Cătălin Cârstoiu s-a întors la profesia de bază, însă n-a scos din viaţa sa vechile legături politice. Prin urmare, a discutat cu şeful Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, despre posibilitatea derulării unui proiect medical. Şeful Sptalului Universitar de Urgenţă, unde Cătălin Cîrstoiu este director, vrea să dezvolte un consorţiu […]
România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO # Gândul
România găzduiește cel mai mare exercițiu NATO de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA defășurat în Europa. DYNAMIC FRONT 26 va avea loc în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, inclusiv în Poligonul Cincu, conform unui comunicat publicat de Ministerul Apărării Naționale. În cadrul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, un detașament de soldați […]
