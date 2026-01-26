Grindeanu: Pachetul de relansare economică este esențial dacă se vrea continuarea coaliției cu PSD. Ce spune despre reforma administrației

16:20

Accident mortal în comuna Remetea, județul Harghita. Un bărbat de 44 de ani a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină. Alt bărbat a fost rănit, după ce a căzut de pe sanie pe carosabil, relatează Mediafax. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie […]