"Vom pune lucrurile în practică mult mai mult". Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct
Primasport.ro, 26 ianuarie 2026 22:50
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct
Acum 15 minute
23:00
Joao Lameira pleacă de la Oţelul. Moldovenii vor primi 400.000 de euro
23:00
Penalty-ul primit de Rapid în meciul cu UTA a dat startul unei dezbateri aprinse: „Băiatul ăsta e pedepsit pentru ghinion” / „Trage mână, dar rămâne acolo” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:50
”Vom pune lucrurile în practică mult mai mult”. Alex Dobre crede că mai sunt lucruri de pus la punct
Acum o oră
22:30
Cinci arbitri români vor participa la cursul UEFA din Cipru
22:30
VIDEO | Revenire cu dreptul pentru Olimpiu Moruţan în Superliga. ”Îmi doresc să joc mai bine şi să ajut echipa”
22:20
Al-Okhdood, echipa lui Marius Şumudică, a fost învinsă de Al Ittihad, scor 2-1
Acum 2 ore
22:10
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului. Rămân foarte multe controverse
22:00
VIDEO | UTA Arad - Rapid 1-2. Giuleştenii obţin un succes foarte muncin şi rămân în plasa liderului
21:50
Sepp Blatter, mesaj pentru suporteri legat de Cupa Mondială 2028. ”Evitaţi Statele Unite”
21:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bolgado înscrie pe final
21:40
MM Stoica a văzut declaraţiile lui Gigi Becali şi nu s-a abţinut: ”Mie mi s-a părut că a fost cel mai bun jucător al nostru!” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
MM Stoica a recunoscut tot: ”Eu am propus un singur jucător în vară!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
21:10
A fost ofertat din mai multe zone, dar a ales România! Ofri Arad a explicat de ce a acceptat să vină la FCSB
20:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează dintr-un penalty analizat la VAR
20:40
Laszlo Balint a analizat succesul clar cu Csikszereda. ”Lucrurile au decurs aşa cum ne doream”
20:30
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul cu un şut fantastic
20:00
”Au controlat meciul de la un cap la altul”. Meci de tristă amintire pentru Robert Ilyes
19:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
„Nu am semnat”! Andrei Nicolescu a infirmat semnarea prelungirii cu Cătălin Cîrjan, dar a oferit o veste mult mai bună pentru fanii lui Dinamo | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Transfer important prins de Marius Corbu! S-au plătit 1.500.000 de euro pentru el
19:30
Becali a mers după jucători la bază, după umilinţa contra CFR-ului şi i-a luat la rând: ”Bîrligea, am dreptate?”
19:30
VIDEO | A picat nocturna la Galaţi! Oţelul a tremurat serios că nu poate termina meciul cu Csikszereda
19:30
„Avem un diamant neşlefuit în curte”! Ironia sorţii la FCSB. Ştefan Târnovanu l-a lăudat în trecut pe cel care îl scoate din poarta „roş-albaştrilor” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda 3-0. Moldovenii au avut mai multe emoţii cu nocturna decât cu adversarii
Acum 6 ore
19:00
OFICIAL | CFR pregăteşte sezonul următor! Ardelenii au anunţat primul transfer al verii
18:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A picat nocturna la Galaţi! Meciul e întrerupt
18:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno face ”dubla” din penalty
18:20
Internaţionalul francez Layvin Kurzawa va juca la campioana Indoneziei
18:20
Transfer interesant oficializat de CFR Cluj! Ardelenii readuc un jucător care a decis să ia o pauză de la fotbal
18:10
Duş rece pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!”
18:00
Şoc pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!”
17:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au dominat fără drept de apel prima repriză
17:30
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra
17:20
Decizie radicală luată de Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj! Postul pentru care patronul FCSB-ului nu se va mai baza pe niciun jucător din lotul actual: „O să bag un under”
17:20
Bomba zilei! Becali a anunţat ce se întâmplă cu Charalambous şi Pintilii, după umilinţele din acest sezon: ”Nu sunt jigodie!”
17:20
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci fabulos!
Acum 8 ore
17:10
Italienii nu s-au abţinut, după ce au văzut că sunt arbitraţi în Champions League de Istvan Kovacs: ”Înfrângerea dezastruoasă!”
17:10
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de gol după o gafă uriaşă
17:00
Un jucător de la FCSB pleacă după eşecul cu CFR. Şi-a găsit echipă şi e aşteptat să semneze. ”A intrat în linie dreaptă”
17:00
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Pariul atipic dintre Pegula şi Keys înaintea meciului din optimile de finală ale Openului Australiei
16:30
”I-am luat pe rând”. Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce s-a dus la baza de pregătire să ţină o şedinţă jucătorilor
16:30
NEWS ALERT | Cătălin Cîrjan a semnat! Căpitanul lui Dinamo şi-a dat acordul pentru un contract până în vara lui 2028
16:20
Maria Gomes da Costa rămâne la Minaur până în 2028
16:20
Cel mai important schior alpin francez nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice
16:10
Ben Shelton s-a calificat în sferturi la AO, unde îl va întâlni pe Jannik Sinner
15:50
Totul este oficial! „Telenovela” Vladislav Blănuţă la Dinamo s-a încheiat
15:40
Gigi Becali nu a mai suportat umilinţele! Patronul FCSB s-a dus peste jucători la baza din Berceni şi i-a băgat în şedinţă
15:30
E gata! Petroul a luat decizia finală în privinţa lui Eugen Neagoe
15:20
Tratamente terapeutice pentru recuperarea posturii la Complexul Vaţa Băi din Hunedoara
