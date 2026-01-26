MM Stoica a recunoscut tot: ”Eu am propus un singur jucător în vară!” | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 26 ianuarie 2026 21:20
• • •
Acum 30 minute
21:20
21:10
A fost ofertat din mai multe zone, dar a ales România! Ofri Arad a explicat de ce a acceptat să vină la FCSB # Primasport.ro
Acum o oră
20:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează dintr-un penalty analizat la VAR # Primasport.ro
20:40
Laszlo Balint a analizat succesul clar cu Csikszereda. ”Lucrurile au decurs aşa cum ne doream” # Primasport.ro
Acum 2 ore
20:30
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coman deschide scorul cu un şut fantastic # Primasport.ro
20:00
”Au controlat meciul de la un cap la altul”. Meci de tristă amintire pentru Robert Ilyes # Primasport.ro
19:50
VIDEO | UTA Arad - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
19:40
„Nu am semnat”! Andrei Nicolescu a infirmat semnarea prelungirii cu Cătălin Cîrjan, dar a oferit o veste mult mai bună pentru fanii lui Dinamo | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
19:40
Transfer important prins de Marius Corbu! S-au plătit 1.500.000 de euro pentru el
Acum 4 ore
19:30
Becali a mers după jucători la bază, după umilinţa contra CFR-ului şi i-a luat la rând: ”Bîrligea, am dreptate?” # Primasport.ro
19:30
VIDEO | A picat nocturna la Galaţi! Oţelul a tremurat serios că nu poate termina meciul cu Csikszereda # Primasport.ro
19:30
„Avem un diamant neşlefuit în curte”! Ironia sorţii la FCSB. Ştefan Târnovanu l-a lăudat în trecut pe cel care îl scoate din poarta „roş-albaştrilor” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
19:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda 3-0. Moldovenii au avut mai multe emoţii cu nocturna decât cu adversarii # Primasport.ro
19:00
OFICIAL | CFR pregăteşte sezonul următor! Ardelenii au anunţat primul transfer al verii # Primasport.ro
18:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A picat nocturna la Galaţi! Meciul e întrerupt # Primasport.ro
18:30
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno face ”dubla” din penalty # Primasport.ro
18:20
Internaţionalul francez Layvin Kurzawa va juca la campioana Indoneziei
18:20
Transfer interesant oficializat de CFR Cluj! Ardelenii readuc un jucător care a decis să ia o pauză de la fotbal # Primasport.ro
18:10
Duş rece pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!” # Primasport.ro
18:00
Şoc pentru doi dintre titularii FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul în faţa vestiarului: „Ce oferte, mă? Le inventez eu la TV ca să vă cresc cota!” # Primasport.ro
17:50
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au dominat fără drept de apel prima repriză # Primasport.ro
Acum 6 ore
17:30
Echipele României de tenis de masă şi-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial de la Londra # Primasport.ro
17:20
Decizie radicală luată de Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj! Postul pentru care patronul FCSB-ului nu se va mai baza pe niciun jucător din lotul actual: „O să bag un under” # Primasport.ro
17:20
Bomba zilei! Becali a anunţat ce se întâmplă cu Charalambous şi Pintilii, după umilinţele din acest sezon: ”Nu sunt jigodie!” # Primasport.ro
17:20
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci fabulos! # Primasport.ro
17:10
Italienii nu s-au abţinut, după ce au văzut că sunt arbitraţi în Champions League de Istvan Kovacs: ”Înfrângerea dezastruoasă!” # Primasport.ro
17:10
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de gol după o gafă uriaşă # Primasport.ro
17:00
Un jucător de la FCSB pleacă după eşecul cu CFR. Şi-a găsit echipă şi e aşteptat să semneze. ”A intrat în linie dreaptă” # Primasport.ro
17:00
VIDEO | Oţelul - Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
16:50
Pariul atipic dintre Pegula şi Keys înaintea meciului din optimile de finală ale Openului Australiei # Primasport.ro
16:30
”I-am luat pe rând”. Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce s-a dus la baza de pregătire să ţină o şedinţă jucătorilor # Primasport.ro
16:30
NEWS ALERT | Cătălin Cîrjan a semnat! Căpitanul lui Dinamo şi-a dat acordul pentru un contract până în vara lui 2028 # Primasport.ro
16:20
Maria Gomes da Costa rămâne la Minaur până în 2028
16:20
Cel mai important schior alpin francez nu a fost inclus în lotul pentru Jocurile Olimpice # Primasport.ro
16:10
Ben Shelton s-a calificat în sferturi la AO, unde îl va întâlni pe Jannik Sinner
15:50
Totul este oficial! „Telenovela” Vladislav Blănuţă la Dinamo s-a încheiat
15:40
Gigi Becali nu a mai suportat umilinţele! Patronul FCSB s-a dus peste jucători la baza din Berceni şi i-a băgat în şedinţă # Primasport.ro
Acum 8 ore
15:30
E gata! Petroul a luat decizia finală în privinţa lui Eugen Neagoe
15:20
Tratamente terapeutice pentru recuperarea posturii la Complexul Vaţa Băi din Hunedoara # Primasport.ro
15:20
Români în Europa | Toate notele stranierilor. Avem 5 marcatori, iar Drăguşin e dorit de AC Milan # Primasport.ro
15:10
Digital Rally Series şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv îşi unesc forţele!
15:10
Top evenimente sportive pe care se pariază la nivel mondial
15:10
OFICIAL | A bifat doar 3 meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes” # Primasport.ro
15:00
Mircea Lucescu a fost externat! Ultimele informaţii despre starea de sănătate a selecţionerului # Primasport.ro
14:50
OFICIAL | A bifat doar e meciuri în acest sezon şi a fost cedat de „U” Cluj la altă echipă din România: „Mult succes” # Primasport.ro
14:20
Trent Alexander-Arnold, OUT de la Real Madrid?! Fundaşul adus în urmă cu un an pe Bernabeu, aşteptat să revină în Premier League şi să semneze cu rivala lui Liverpool # Primasport.ro
Acum 12 ore
13:10
A fost detonată bomba în direct: Adi Mutu, la FCSB! Dezastrul cu CFR Cluj, fatal pentru Elias Charalambous?! # Primasport.ro
13:00
OFICIAL | Întăriri pentru Dorinel Munteanu! FC Hermannstadt şi-a prezentat noua achiziţie: „Bine ai venit” # Primasport.ro
12:40
OUT de la Craiova! Jucătorul a fost pus pe lista de transferuri şi va pleca din Bănie până la finalul perioadei de mercato # Primasport.ro
12:10
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League # Primasport.ro
