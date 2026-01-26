Atac armat în centrul Mexicului. Cel puțin 11 morți și 12 răniți
Cotidianul de Hunedoara, 26 ianuarie 2026 22:50
Atacul armat s-a petrecut în statul Guanajuato din centrul Mexicului, una dintre cele mai volente zone ale țării. The post Atac armat în centrul Mexicului. Cel puțin 11 morți și 12 răniți appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
23:00
Cât de mult îl mai vrea Grindeanu pe Bolojan la Guvern: Și liberalii se opun măsurilor de austeritate # Cotidianul de Hunedoara
Tot mai multe voci din lumea politică își doresc ca Ilie Bolojan să renunțe la funcția de prim-ministru. The post Cât de mult îl mai vrea Grindeanu pe Bolojan la Guvern: Și liberalii se opun măsurilor de austeritate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
22:50
Atacul armat s-a petrecut în statul Guanajuato din centrul Mexicului, una dintre cele mai volente zone ale țării. The post Atac armat în centrul Mexicului. Cel puțin 11 morți și 12 răniți appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
21:20
Închisoare pentru minorii de 13 ani care comit omoruri într-un stat UE. Ce spune Codul Penal românesc # Cotidianul de Hunedoara
În timp ce în România răspunderea penală intervine după vârsta de 14 ani, unele state europene vor reducerea acestei vârste, mai ales dacă minorii au comis fapte extrem de grave. The post Închisoare pentru minorii de 13 ani care comit omoruri într-un stat UE. Ce spune Codul Penal românesc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
21:00
Avion privat, prăbușit în SUA din cauza furtunii Fren. Autoritățile raportează opt morți # Cotidianul de Hunedoara
Tragedia aviatică s-a produs pe Aeroportul Internațional Bangor, în Maine. The post Avion privat, prăbușit în SUA din cauza furtunii Fren. Autoritățile raportează opt morți appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că refuză negocierea unui acord de liber schimb cu China. The post Premierul Canadei respinge ideea unui acord comercial cu China appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thurma, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan. The post Thuma, un nou atac la Bolojan pe tema banilor pentru administrația locală appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Nu scăpați de taxe mărite nici în 2026. TVA, cel mai simplu de crescut – avertisment de la expert fiscal # Cotidianul de Hunedoara
Un reputat expert fiscal trage un semnal de alarmă cu privire la riscul majorării taxelor în 2026, în pofida asigurărilor date de guvernanți că acest scenariu nu se va aplica. The post Nu scăpați de taxe mărite nici în 2026. TVA, cel mai simplu de crescut – avertisment de la expert fiscal appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Reducerile salariale anunțate de Guvern aruncă în aer Sănătatea. Sindicaliștii SANITAS, la un pas de grevă generală # Cotidianul de Hunedoara
Federația SANITAS, cea mai mare formațiune sindicală din Sănătate, anunță declanșarea unei greve generale, în contextul reducerilor bugetare anunțate de Guvernul României. The post Reducerile salariale anunțate de Guvern aruncă în aer Sănătatea. Sindicaliștii SANITAS, la un pas de grevă generală appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Thurma, un nou atac la Bolojan pe tema banilor pentru administrația locală # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thurma, îl critică din nou pe premierul Ilie Bolojan. The post Thurma, un nou atac la Bolojan pe tema banilor pentru administrația locală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
18:40
Avertisment de criză economică aproape inevitabilă. Pericolul vine tot de la americani # Cotidianul de Hunedoara
CRFB avertizează că datoria record a SUA este nesustenabilă și, fără măsuri rapide, ar putea declanșa una sau mai multe crize fiscale cu efecte economice grave. The post Avertisment de criză economică aproape inevitabilă. Pericolul vine tot de la americani appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Din datele de până acum ale anchetei, copilul de 13 ani ar fi cel care a premeditat crima, cu o lună înainte. El este bănuit că a consumat droguri. The post Cristi Dănileț intervine după tragedia de la Cenei: Proceduri nelegale appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Radu Miruță își pune cenușă în cap după declarațiile despre Ceaușescu „Nu a fost cea mai fericită exprimare” # Cotidianul de Hunedoara
„Scopul a fost de a demonta argumentele celor care cred că ar fi fost patriot sau ar fi avut o bucată de patriotism”. The post Radu Miruță își pune cenușă în cap după declarațiile despre Ceaușescu „Nu a fost cea mai fericită exprimare” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real # Cotidianul de Hunedoara
Institutul BrainMap poate fi acel loc unde anxietatea nu mai este o etichetă, ci un dezechilibru tratabil, vizibil și, mai ales, reversibil. The post Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Cum va investi România banii din programul SAFE. Lista proiectelor, anunțată la Guvern # Cotidianul de Hunedoara
România are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua alocare ca valoare din Uniunea Europeană. The post Cum va investi România banii din programul SAFE. Lista proiectelor, anunțată la Guvern appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Noua Strategie de Apărare a SUA limitează și mai mult sprijinul SUA pentru aliații din NATO The post Vrea Trump să distrugă NATO? appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Bărbatul a provocat daune în încercarea eşuată de a porni garnitura, activând lumina şi semnalul sonor şi alertând astfel autorităţile feroviare The post Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Războiul lui Donald Trump se poarta în America, in Minneapolis, cu dosarele Epstein, etc. China este pe planul doi, iar Europa mult mai departe pe agenda Washingtonului The post Imigranții, marele război al lui Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Anularea alegerilor. AUR acuză instituțiile statului că sfidează Parlamentul # Cotidianul de Hunedoara
Prima zi de audieri publice din cadrul evenimentului „Democrația la judecată”, organizate de președinții Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, din Camera Deputaților și Senat, având ca scop clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, a avut loc luni. The post Anularea alegerilor. AUR acuză instituțiile statului că sfidează Parlamentul appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Trump își trimite omul de încredere să-i dea raport direct în scandalul uciderii lui Alex Pretti: „Este dur, dar corect” # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a anunțat astăzi că îl trimite pe Tom Homan să coordoneze operațiunile ICE din Minnesota, pe fondul unui val de critici, generat de două împușcături mortale ale unor cetățeni americani de către agenți ICE. The post Trump își trimite omul de încredere să-i dea raport direct în scandalul uciderii lui Alex Pretti: „Este dur, dar corect” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Reporterul special al publicației britanice Daily Mail susține că Michael Schumacher ar fi plimbat în scaunul cu rotile în jurul proprietăților deținute de familie. The post Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Câte milioane de dolari s-au cheltuit pentru documentarul despre Melania Trump # Cotidianul de Hunedoara
Documentarul de milioane de dolari despre Melania Trump se confruntă cu un test crucial înainte de lansare. Investiția uriașă și reacția publicului sunt atent urmărite. The post Câte milioane de dolari s-au cheltuit pentru documentarul despre Melania Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
17:10
INTERVIU Șeful IICCMER îl trimite pe Miruță înapoi la școală după gafa cu Ceaușescu: Să citească o carte despre regim # Cotidianul de Hunedoara
„În mod cert Ceaușescu nu a fost un patriot”, o spune tranșant preșefintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Daniel Șandru, într-un interviu pentru Cotidianul. The post INTERVIU Șeful IICCMER îl trimite pe Miruță înapoi la școală după gafa cu Ceaușescu: Să citească o carte despre regim appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Doi europarlamentari români, reduși la tăcere după ce n-au votat pentru Ursula # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, depusă de formațiunea de extremă dreaptă Patriots for Europe, a căzut la limită în votul din Parlamentul European. The post Doi europarlamentari români, reduși la tăcere după ce n-au votat pentru Ursula appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Puterea banilor trimiși acasă de românii din diaspora. Cum ne-au ajutat cele 60 de miliarde de euro # Cotidianul de Hunedoara
„În lipsa acestor intrări de capital din partea celor care lucrează în afara granițelor țării, lucrurile ar fi arătat cu totul și cu totul altfel.” The post Puterea banilor trimiși acasă de românii din diaspora. Cum ne-au ajutat cele 60 de miliarde de euro appeared first on Cotidianul RO.
16:00
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului # Cotidianul de Hunedoara
Line-up-ul anunțat până acum include nume precum Future, Don Toliver și Playboi Carti, o combinație exclusivă în 2026, nefiind prezentă pe afișul niciunui alt festival din lume. The post România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Comisia Europeană investighează platforma X pentru posibile încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale, legate de riscurile sistemice și de conținutul ilegal asociat implementării funcționalităților Grok în Uniunea Europeană. The post Magnatul Elon Musk, anchetat de Comisia Europeană. Grok îi face probleme appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Leul pierde teren în fața euro și francului elvețian, în timp ce aurul urcă la un nou maxim istoric. The post Leul pierde teren în fața euro și francului elvețian appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Proiectul își propune, printre altele, crearea de spații publice funcționale și atractive și eficientizarea sistemului de circulație în zona centrală. The post Când va fi demolat gardul Palatului Parlamentului appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Grup de lucru pentru răspunderea penală a minorilor, după crima de la Cenei # Cotidianul de Hunedoara
În prezent, legea penală din România nu poate trage la răspundere minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. The post Grup de lucru pentru răspunderea penală a minorilor, după crima de la Cenei appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Nicușor Dan e îngrijorat de antisemitism, deși a refuzat repetat legea Vexler # Cotidianul de Hunedoara
Președintele acuză faptul că memoria colectivă pare să uite genocidul asupra evreilor și că este în creștere xenofobia. Cu toate acestea, el a refuzat repetat să promulge legea Vexler care își propunea să combată antisemitismul. The post Nicușor Dan e îngrijorat de antisemitism, deși a refuzat repetat legea Vexler appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Crima din Cenei. Minorul suspect, supus evaluărilor psihologice și psihiatrice # Cotidianul de Hunedoara
Oamenii au cerut ca băiatul să răspundă pentru fapta sa şi să fie internat într-un centru pentru minori. The post Crima din Cenei. Minorul suspect, supus evaluărilor psihologice și psihiatrice appeared first on Cotidianul RO.
15:30
UE interzice oficial importurile de gaz rusesc până în 2027, în contextul crizei energetice și al războiului din Ucraina. The post UE a interzis oficial importurile de gaz rusesc. Două țări s-au opus appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
15:10
Florin Piersic a trimis un mesaj plin de umor cu o zi înainte să împlinească 90 de ani. „Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste. Cu cine? Cu mulți și cu Florin Caisă. Ăăăă, Piersic.” The post Florin Piersic: Să nu mă uitați prea repede appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal? Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională?” The post Paula Seling, supărată pe reacțiile la expresia „Maladieț, Moldova!” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Piața gazelor naturale în România pentru 2026 arată o creștere a prețurilor influențată de riscuri și marje comerciale mai mari, nu doar de costurile reale. Află cât vei plăti în plus anul viitor și ce înseamnă această schimbare pentru facturile tale. The post Noile preţuri la gaze pentru 2026. Facturile ar putea creşte şi de 10 ori appeared first on Cotidianul RO.
14:30
ANAF a lansat chatbotul ANA, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Acest instrument este conceput să ajute contribuabilii cu informații rapide despre obligațiile fiscale generale. The post ANAF are o nouă „angajată” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis 2, prima cu echipaj uman spre Lună după peste 50 de ani. Testele finale sunt în desfășurare pentru racheta SLS și capsula Orion, misiunea urmând să ducă astronauții mai departe decât oricând în spațiu, cu un survol complet al Lunii. The post NASA începe testele finale pentru lansarea spre Lună a misiunii Artemis 2 appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Nimeni nu mai vrea să vină la noi”. Reforma ASF: 75 de posturi tăiate, jumătate erau vacante. Salarii tăiate în 2026, fără prime din 2024 # Cotidianul de Hunedoara
În urma articolului publicat de Cotidianul despre reducerile de la ASF, ANRE și ANCOM, contestate în instanță de către angajați, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a trimis un drept la replică. The post „Nimeni nu mai vrea să vină la noi”. Reforma ASF: 75 de posturi tăiate, jumătate erau vacante. Salarii tăiate în 2026, fără prime din 2024 appeared first on Cotidianul RO.
14:00
POLITICO prezintă cele mai dificile cinci posturi de conducere de la Bruxelles şi arată de ce le consideră aşa. The post POLITICO: Cele mai dificile 5 posturi de conducere de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Istvan Kovacs a fost desemnat să arbitreze unul dintre cele mai tari meciuri ale ultimei etape din grupa Champions League. Meciul va fi unul decisiv pentru ambele echipe angrenate. The post Istvan Kovacs îl arbitrează pe Chivu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Trebuie partid pentru un al doilea mandat # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că Nicușor Dan poate fi de acord ca acum, când încă nu s-a făcut bugetul, să schimbe premierul”, a spus Băsescu. The post Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Trebuie partid pentru un al doilea mandat appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Băsescu îi descrie pe cei ce l-au huiduit pe Nicușor Dan: O adunătură de huligani # Cotidianul de Hunedoara
„A avut un discurs aspru, dar de președinte, nu un discurs care l-a compormis ci, dimpotrivă, l-a consolidat”, a spus Băsescu la România TV. The post Băsescu îi descrie pe cei ce l-au huiduit pe Nicușor Dan: O adunătură de huligani appeared first on Cotidianul RO.
13:40
„Dragoste” cu forța în POT. O familie exclusă din partid a câștigat în instanță și nu se dă plecată # Cotidianul de Hunedoara
Tribunalul București a anulat deciziile de excludere din partid a deputaților Monica și Radu Ionescu. The post „Dragoste” cu forța în POT. O familie exclusă din partid a câștigat în instanță și nu se dă plecată appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Atas Abdullah a ajuns la închisoare după un incident violent petrecut în august 2015. El a lovit cu mașina un polițist care încerca să îl oprească în trafic. The post Criminalul polițistului de la Rutieră a evadat appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Autoritățile române intervin după ce o dronă a fost observată plutind în Marea Neagră, în apropierea Portului Midia. The post Alertă în Marea Neagră. Dronă aprope de de portul Midia appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Cînd a fost întrebat despre declarația repetată a Maiei Sandu privitoare la Unirea Moldovei cu România, Nicușor Dan a trecut peste, ca la o întrebare despre trenul de la 7,30 (...) The post Ne prefacem că n-avem proiect de țară appeared first on Cotidianul RO.
12:50
26 ianuarie este pentru unii nostalgici incurabili ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu. Motiv să treaca pe la mormântul dictatorului. Pentru restul României este un prilej să vorbim despre elefantul din cameră. Duminică, ministrul Apărării, Radu Miruță, dădea un răspuns ambiguu întrebat dacă Ceaușescu a fost un patriot. Nu este singurul politician care a relativizat ororile comise de dictator. Și nu este singurul român care uită cea mai neagră parte a istoriei acestei țări. O spun sondajele. The post Relativizarea dictaturii. Ceaușescu, ministrul și nostalgicii – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
12:50
„Melodiile au o strălucire şi o energie care le ridică deasupra nivelului de copie, iar rezultatul este extrem de plăcut”, a explicat un critic muzical. The post Robbie Williams bate un record deținut de The Beatles appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianța Română de Prevenție a Suicidului în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între 19:00 – 07:00 la numărul de telefon 0800 801 200. The post Doctoriță găsită fără suflare în propria casă appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol # Cotidianul de Hunedoara
Cod portocaliu de ploi și lapoviță în șase județe. La munte se așteaptă ninsori abundente, vânt puternic și cantități mari de precipitații. The post Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.