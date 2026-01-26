Atac armat în centrul Mexicului. Cel puțin 11 morți și 12 răniți

12:50

26 ianuarie este pentru unii nostalgici incurabili ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu. Motiv să treaca pe la mormântul dictatorului. Pentru restul României este un prilej să vorbim despre elefantul din cameră. Duminică, ministrul Apărării, Radu Miruță, dădea un răspuns ambiguu întrebat dacă Ceaușescu a fost un patriot. Nu este singurul politician care a relativizat ororile comise de dictator. Și nu este singurul român care uită cea mai neagră parte a istoriei acestei țări. O spun sondajele. The post Relativizarea dictaturii. Ceaușescu, ministrul și nostalgicii – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.