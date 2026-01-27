Sfârșit tragic: Un bărbat din Iași a zăcut mort în casă zile în șir, uitat de lume

05:20

Piața muncii din Iași oferă în această perioadă peste 800 de oportunități de angajare, conform celor mai recente date furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Oferta este una diversificată, adresându-se tuturor categoriilor de candidați, de la cei fără calificare până la specialiști cu studii superioare. Pentru persoanele cu studii universitare sunt [...]