Vremea rea schimbă programul de lucru în Republica Moldova
IasiTV Life, 27 ianuarie 2026 13:20
Pe parcursul acestei săptămâni, în Republica Moldova, ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 9.00 pentru a reduce riscurile asociate deplasării în condiții dificile de circulație. Încheierea programului de muncă se va decide de către conducătorul instituției. Vedeți și Se reiau cursele feroviare Galați–Cahul: Conexiunea feroviară transfrontalieră va fi operațională [...]
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 5 minute
13:50
Procurorii DIICOT Vaslui au dispus reținerea unui bărbat de 27 de ani, cu dublă cetățenie (română și moldovenească), după ce acesta a fost prins în flagrant la Punctul de Trecere a Frontierei Albița încercând să introducă în țară droguri de risc. În urma controlului efectuat asupra autoturismului cu care acesta venea din Republica Moldova, polițiștii [...]
Acum o oră
13:20
13:00
INVITAT / JOSEF WASSERMAN – Rabinul Comunității evreilor originari din România
13:00
INVITAȚI / Ovidiu FLOREA – Manager Oxygen Sports & SpaDiana Dohotariu – Instructor Oxygen Sports & Spa
Acum 12 ore
05:40
Destin spulberat pe drumul spre școală: O elevă de 14 ani a murit sub ochii tatălui său, pompier trimis să o salveze # IasiTV Life
O zi obișnuită de școală s-a transformat într-un coșmar în comuna Poiana Mărului, județul Brașov. O adolescentă de 14 ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla, condusă de unchiul ei, s-a răsturnat într-o râpă din cauza poleiului. Ironia cruntă a sorții a făcut ca tatăl fetei, pompier de profesie, să fie [...]
05:10
Marfă de uz stomatologic nedeclarată, în valoare de 200.000 de lei, confiscată la vama Sculeni # IasiTV Life
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit într-un microbuz peste 2.400 produse farmaceutice și 9.300 dispozitive medicale de uz stomatologic, în valoare totală de peste 211.130 de lei. În data de 24 ianuarie a.c., în jurul orei 10.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni-ITPF Iaşi [...]
04:50
Autoritățile îl lăsaseră în libertate după revocarea unui ordin de protecție O femeie de doar 35 de ani din județul Iași a sfârșit tragic luni seară, victima unei agresiuni de o violență extremă comisă de concubinul său. Incidentul s-a petrecut în localitatea Hârlău, sub privirile neputincioase ale unei comunități marcate de un deznodământ ce pare [...]
04:40
Primăria Municipiului Iași anunță finalizarea planului de amplasare a 10 noi defibrilatoare externe automate, în colaborare cu specialiștii SVA. Noile unități vor fi protejate în cutii speciale racordate la rețeaua electrică, asigurând funcționalitatea optimă pe tot parcursul anului prin panouri radiante și semnalizare luminoasă pe timp de noapte. Această inițiativă completează sistemul existent de 15 [...]
04:40
O nouă tragedie a avut loc luni seară pe drumurile din județul Suceava. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unei coliziuni violente între un autotren fără încărcătură și un microbuz în care se aflau patru persoane. Impactul, petrecut între localitățile Stroiești și Ilișești, a fost atât de puternic încât șoferul microbuzului a rămas prins [...]
04:30
O intervenție de urgență a avut loc luni după amiază în municipiul Iași, după ce un apel la 112 anunța o posibilă tragedie. Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost găsit decedat în propria casă. Descoperirea macabră a fost făcută de pompieri, solicitați de vecinii care nu îl mai văzuseră pe [...]
Ieri
13:50
INVITAT / DAN NIȚĂ – Primarul comunei Miroslava
05:40
Fenomenul cerșetoriei, sub lupa autorităților: De la „falsul voluntar” la parcagii de ocazie în centrul Iașului # IasiTV Life
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au desfășurat o amplă acțiune de combatere a cerșetoriei în mai multe puncte cheie ale municipiului. În zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, oamenii legii au identificat șapte persoane care apelau la mila publicului, unele dintre acestea folosind inclusiv metoda „parcagiului". O altă intervenție a avut loc în intersecția Bulevardului [...]
05:30
INVITAT / Pr. dr. CONSTANTIN NACLAD – Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" Iași
05:30
„Păcănele” ilegale într-o comună din județul Suceava: Aparate confiscate și dosar penal după un control al Poliției # IasiTV Life
O razie desfășurată sâmbătă seara, pe 24 ianuarie, a scos la iveală o afacere ilegală cu jocuri de noroc în localitatea Mitocu Dragomirnei. Polițiștii au descoperit într-o locație administrată de o femeie de afaceri locală șapte aparate de tip slot-machine care funcționau fără nicio autorizație emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). În [...]
05:30
Restricții noi în trafic: Virajul la stânga, interzis pentru a fluidiza una dintre cele mai aglomerate zone # IasiTV Life
Schimbare majoră pe axa bulevardelor Primăverii – Nicolae Iorga! Comisia de Circulație a avizat interzicerea virajului la stânga în intersecția Cotnari pentru toate autoturismele. Măsura va intra în vigoare după montarea noilor indicatoare și îi va obliga pe șoferi la ocoluri considerabile: Citiți și „Păcănele" ilegale într-o comună din județul Suceava: Aparate confiscate și dosar [...]
05:20
VIDEO. Poli Iași, victorie cu emoții: Ieșenii au condus cu 3-0, au fost egalați, dar au bătut cu 4-3 # IasiTV Life
Politehnica Iași s-a impus cu scorul de 4-3 în fața formației Bucovina Rădăuți, într-un test amical marcat de oscilații de scor și experimente tactice. Elevii lui Tibor Selymes au dominat autoritar prima parte, intrând la cabine cu un avantaj de două goluri după reușitele semnate de Olaru și Ofori. Imediat după reluare, Hrib a dus [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
INVITAT / Conf.dr.habil. Cristian Petcu – Președinte Fundația Colegiului Național de Apărare
13:10
INVITAT / Dr. CRISTINA DOBRE – Manager Institutul de Psihiatrie „Socola" Iași
06:00
Valul de gripă atinge cote alarmante în România. În ultima săptămână, autoritățile au raportat peste 96.000 de noi infecții respiratorii și 20 de decese suplimentare, dublând bilanțul victimelor din acest sezon. Spitalele sunt arhipline, iar medicii avertizează că formele sunt extrem de agresive. La Spitalul „Victor Babeș", 80% din prezentările la camera de gardă sunt [...]
05:50
„Trenul Unirii” pornește la drum: Cursă specială între cele două capitale ale Moldovei și Țării Românești # IasiTV Life
CFR Călători marchează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, împlinirea a 167 de ani de la actul istoric al Unirii Principatelor Române prin punerea în circulație a unei garnituri simbolice. „Trenul Unirii" (IC 561) va părăsi Gara de Nord București la ora 06:45, fiind tractat de o locomotivă vopsită în culorile tricolorului. Pentru a onora legătura istorică [...]
05:50
S-a deschis cea mai lungă pârtie de schi din România. 8,2 kilometri de coborâre continuă # IasiTV Life
Iubitorii sporturilor de iarnă au parte de o veste majoră în acest weekend: în stațiunea Straja a fost inaugurată cea mai lungă pârtie din țară. Traseul record permite schiatul neîntrerupt de la cota 1.868 m (Vârful Straja) până la baza telegondolei din Lupeni, acoperind o distanță de 8,2 kilometri. Emil Părău, președintele Asociației Pro Straja, [...]
05:40
Imagini cu imobilele folosite pentru obținerea ilegală a actelor românești de către cetățeni străini # IasiTV Life
Sindicatul Europol a făcut publice, joi seară, imagini dezolante de la adresele din județul Botoșani unde figurau cu domiciliul mii de cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Imobilele, care au servit drept bază pentru obținerea ilegală a actelor românești, s-au dovedit a fi simple dărăpănături: construcții fără geamuri, fără acoperișuri și înghițite de buruieni, [...]
05:30
Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost reinternat într-un spital din București după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Deși fusese externat la începutul anului, tehnicianul a contractat o gripă puternică, manifestată prin febră ridicată. „Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede", a declarat Lucescu pentru Golazo. Problemele respiratorii [...]
05:30
Un accident rutier a avut loc joi seară pe DN 28, în localitatea Lețcani, județul Iași. În coliziune au fost implicate un microbuz și două autoturisme, la bordul cărora se aflau nouă persoane, printre care și un minor. Deși impactul a mobilizat forțe impresionante, toate persoanele implicate au fost găsite conștiente. Un singur bărbat, în [...]
22 ianuarie 2026
11:20
Uneori, cele mai importante lucruri rămân nespuse. Rămân între noi… în priviri, în gesturi mici, în momente pe care le purtăm cu noi ani întregi. Nu tot ce simți are nevoie de cuvinte. DAMES – Brandul tău românesc Personalizare pe ✂dimensiunile dorite ✔Transport și schimb gratuit Intră pe pagina de Facebook AICI Intră pe pagina [...]
11:00
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea
10:00
Elevii Liceului Tehnologic „Petru Poni” Iași – experiență europeană de practică în domeniul Chimiei Industriale, la Torino # IasiTV Life
Liceul Tehnologic „Petru Poni" anunță realizarea unei mobilități de practică pentru elevii de la specializarea Chimie Industrială, în cadrul proiectului nr. 2025-1-RO01-KA121-VET-000335151. Proiectul a fost aprobat în urma obținerii Acreditării Erasmus+ nr. 2024-1-RO01-KA120-VET-000294846, valabilă pentru perioada 2025–2027. Vedeți și Iașul, pe locul 3 în țară în topul privind calitatea vieții Activitatea se va desfășura în [...]
05:30
Maia Sandu, invitată la Iași de Ziua Unirii. Program inedit pentru ceremoniile din 24 ianuarie # IasiTV Life
Manifestările dedicate Unirii Principatelor Române de la Iași ar putea beneficia de o prezență istorică în acest an. Potrivit unor surse politice, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost invitată să participe la evenimentele din Piața Unirii, o confirmare oficială fiind așteptată în perioada imediat următoare, scrie stirileprotv.ro. Tot la Iași va fi prezent și [...]
05:20
Piața muncii din Iași oferă în această perioadă peste 800 de oportunități de angajare, conform celor mai recente date furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Oferta este una diversificată, adresându-se tuturor categoriilor de candidați, de la cei fără calificare până la specialiști cu studii superioare. Pentru persoanele cu studii universitare sunt [...]
05:20
O persoană a fost găsită decedată pe strada Vulpe, după ce pompierii au spart ușa locuinței # IasiTV Life
O intervenție de rutină pentru deblocarea unei uși s-a transformat într-o descoperire macabră în municipiul Iași. Pompierii au fost solicitați pe strada Vulpe, după ce un locatar nu a mai răspuns apelurilor. Echipele de intervenție, formate din pompieri, polițiști și personal medical, au forțat intrarea în locuință, unde au găsit trupul neînsuflețit al unei persoane [...]
05:10
Rămași doar cu hainele de pe ei: Drama unei familii cu trei copii, după un incendiu devastator # IasiTV Life
Gerul din ultimele zile a lăsat în urmă un bilanț tragic la nivel național. În județul Caraș-Severin, o familie cu trei copii și-a pierdut locuința, distrusă complet de flăcări; din fericire, membrii familiei au scăpat nevătămați. Probleme au fost și în Mehedinți, unde un incendiu izbucnit la o magazie de lemne a afectat o casă, [...]
05:10
Se reiau cursele feroviare Galați–Cahul: Conexiunea feroviară transfrontalieră va fi operațională din vara aceasta # IasiTV Life
În urma discuțiilor oficiale recente de la Chișinău, România și Republica Moldova au stabilit un calendar riguros pentru modernizarea infrastructurii feroviare transfrontaliere. Punctul central al discuțiilor l-a reprezentat linia Cahul–Galați, proiect considerat vital pentru conectarea sudului Republicii Moldova cu porturile dunărene și coridoarele europene de transport. Deși axată pe transportul de marfă, ruta va deservi [...]
21 ianuarie 2026
17:50
Descoperire macabră la fosta Fabrică de Țigarete din Iași: Bărbat de 39 de ani, găsit fără suflare # IasiTV Life
O descoperire șocantă a mobilizat autoritățile ieșene în cursul zilei de 11
15:30
INVITAT / Prof. univ. dr. DIANA CIMPOEȘU – Medic şef UPU-SMURD Iaşi, coordonator SMURD The post DEZBATEREA ZILEI / FRIGUL FACE VICTIME first appeared on IasiTV Life.
14:00
INVITAT / Ana-Maria Bostan – Expert Contabil și Analist Financiar The post BUSINESS ROMÂNESC / Noutăți Legislative în Afaceri first appeared on IasiTV Life.
11:50
Premierul Ilie Bolojan a fost atacat în ședința PNL de liberalii Rareș Bogdan, Alina Gheorghiu, Nicoleta Pauliuc și Toma Petcu. De exemplu, Rareș Bogdan i-a reproșat că nu este preocupat de clasa de mijloc, iar când premierul a spus că va veni cu un plan de relansare economică, Alina Gheorghiu l-a întrebat: „Sunt măsurile de [...] The post Bolojan, atacat de liberali în ședința PNL – ce spun stenogramele first appeared on IasiTV Life.
06:40
Atenție, linkuri periculoase! Cum să eviți fraudele online care circulă în această perioadă # IasiTV Life
Reducerile de început de an vin la pachet cu riscuri majore pentru siguranța datelor. DNSC a identificat o nouă campanie de phishing prin SMS: utilizatorii primesc notificări false despre un presupus colet, fiind direcționați către site-uri care imită perfect platformele de curierat. Pentru a nu deveni victimă, urmați recomandările experților: Citiți și Incident în centrul [...] The post Atenție, linkuri periculoase! Cum să eviți fraudele online care circulă în această perioadă first appeared on IasiTV Life.
06:30
Incident în centrul Iașului: O altercație verbală s-a transformat într-o bătaie în toată regula # IasiTV Life
O petrecere nocturnă într-un club de manele din centrul municipiului Iași s-a transformat într-o scenă de violență extremă. Un tânăr de 20 de ani a ajuns direct pe masa de operație după ce a fost bătut și înjunghiat în urma unui conflict izbucnit în local. Scandalul, pornit de la un schimb de replici cu agenții [...] The post Incident în centrul Iașului: O altercație verbală s-a transformat într-o bătaie în toată regula first appeared on IasiTV Life.
06:20
Radu Drăgușin (23 de ani) a bifat marți cea mai importantă reușită pe plan personal. Stoperul celor de la Tottenham s-a căsătorit civil cu Ioana Stan, studentă la Arhitectură, oficializând astfel o relație solidă de șase ani. Ceremonia a avut loc la Primăria Sectorului 1, imediat după amiază. Citiți și Incendiu în localitatea Horpaz: Pompierii [...] The post Radu Drăgușin și aleasa inimii sale au spus „DA” după șase ani împreună first appeared on IasiTV Life.
06:10
Un bărbat din Iași a fost găsit înghețat în propria casă! Medicii se luptă să îi salveze viața # IasiTV Life
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost transportat de urgență la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, după ce a fost găsit inconștient în propria locuință din satul Bradicești, comuna Dolhești. Apelul la 112 a fost recepționat miercuri seară, în jurul orei 19:00. La fața locului a intervenit o ambulanță cu medic [...] The post Un bărbat din Iași a fost găsit înghețat în propria casă! Medicii se luptă să îi salveze viața first appeared on IasiTV Life.
06:10
Incendiu în localitatea Horpaz: Pompierii au salvat o casă de la distrugere după ce un garaj a luat foc # IasiTV Life
Pompierii ieșeni au intervenit de urgență miercuri seară în satul Horpaz, comuna Miroslava, pentru a lichida un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Flăcările au cuprins un garaj și camera centralei, manifestându-se pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. La locul incidentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă [...] The post Incendiu în localitatea Horpaz: Pompierii au salvat o casă de la distrugere după ce un garaj a luat foc first appeared on IasiTV Life.
20 ianuarie 2026
13:00
INVITAT / ROMEO VATRĂ – Director general RA Aeroportul Iași The post DEZBATEREA ZILEI / 2025 – AN DE EXCEPȚIE PENTRU AEROPORTUL IAȘI first appeared on IasiTV Life.
12:50
INVITAT / ANDREI APREOTESEI – Director Palatul Culturii din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / ÎNCEPUT ÎN FORȚĂ LA PALATUL CULTURII first appeared on IasiTV Life.
12:50
INVITAȚI / Ovidiu Ivan – actor independentGeorge Gușuleac – actor independent The post DAREA DE SEAMĂ / Teatru de improvizație – pasiune și curaj first appeared on IasiTV Life.
11:50
Un mesaj apărut pe pagina de Facebook a grupului Cluj-Napoca a stârnit un val de reacții și dezbateri aprinse. Este vorba despre o relatare misterioasă, legată de un fenomen neobișnuit dintr-un bloc din oraș. Unii utilizatori spun că povestea este reală, alții sunt convinși că a fost inventată sau chiar generată cu ajutorul inteligenței artificiale, [...] The post Ce se întâmplă în fiecare noapte, la ora 3.17, într-un lift din Cluj first appeared on IasiTV Life.
10:30
Potrivit datelor Numbeo, o platformă online globală care colectează şi publică date comparative despre costul vieţii, calitatea vieţii şi indicatori socio-economici din oraşe şi ţări din întreaga lume, oraşe precum Timişoara, Cluj-Napoca și Iași oferă un echilibru mai bun între venituri, costul locuirii şi confortul zilnic, în timp ce Bucureştiul este penalizat de trafic, poluare [...] The post Iașul, pe locul 3 în țară în topul privind calitatea vieții first appeared on IasiTV Life.
05:00
Tribunalul Iași a pronunțat o primă sentință în cazul cutremurător al unei tinere de 29 de ani din localitatea Tomești, acuzată de rele tratamente aplicate minorului. Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare după ce ancheta a scos la iveală un șir de agresiuni de o cruzime rară asupra unuia dintre fiii săi [...] The post Trei ani de închisoare pentru mama care și-a mutilat bebelușul de un an first appeared on IasiTV Life.
05:00
O intervenție de urgență a pompierilor din cadrul Detașamentului Focșani s-a încheiat tragic luni seară. Cinci echipaje au fost mobilizate pentru a stinge un incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe din municipiu. După localizarea flăcărilor, salvatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 30 de ani. Acesta este al doilea eveniment [...] The post Tragedie în Focșani: Bărbat găsit carbonizat în subsolul unui bloc first appeared on IasiTV Life.
04:40
Polițiștii Locali din cadrul Serviciului 1 au intervenit luni seară pentru salvarea unui bărbat aflat în stare de hipotermie. Acesta a fost identificat într-un mijloc de transport de pe traseul 6, unde se urcase în încercarea de a se încălzi. Deși bărbatul figurează cu un domiciliu stabil, lipsa surselor de încălzire din locuință l-a forțat [...] The post Bărbat preluat de ambulanță după ce s-a adăpostit într-un tramvai din cauza frigului first appeared on IasiTV Life.
04:40
Iașul continuă să fie destinația preferată a persoanelor fără adăpost din întreaga regiune a Moldovei și nu numai. Vin din Bacău, Botoșani, Hunedoara, Neamț sau Vrancea, atrași de potențialul de a obține bani din cerșetorie, în ciuda faptului că mulți figurează ca beneficiari de ajutoare sociale în localitățile de domiciliu. Cea mai recentă intervenție a [...] The post „Raiul cerșetorilor”: Iașul, asaltat de persoane fără adăpost din tot restul țării first appeared on IasiTV Life.
