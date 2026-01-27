Vremea rea schimbă programul de lucru în Republica Moldova

04:40

Polițiștii Locali din cadrul Serviciului 1 au intervenit luni seară pentru salvarea unui bărbat aflat în stare de hipotermie. Acesta a fost identificat într-un mijloc de transport de pe traseul 6, unde se urcase în încercarea de a se încălzi. Deși bărbatul figurează cu un domiciliu stabil, lipsa surselor de încălzire din locuință l-a forțat [...]