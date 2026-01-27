Pe Profit Insider: Schimbare complexă, creșterea numărului de jucători

20:30

Cele două companii auto rivale din Franța, Stellantis și Renault, au încheiat anul 2025 cu aceeași ierarhie ca în anul precedent, la o diferență de câteva sute de mii de vehicule, în condițiile în care între cele două există o diferență uriașă de număr de mărci. Diferența dintre ele s-a diminuat, din cauza declinului înregistrat de Stellantis.