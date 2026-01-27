Pe Profit Insider: Schimbare complexă, creșterea numărului de jucători
Profit.ro, 27 ianuarie 2026 06:10
Schimbare complexă, creșterea numărului de jucători. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
• • •
Acum 10 minute
06:40
Alexandru Nazare: Inflația ar putea începe să scadă din iulie și să ajungă spre 4% în decembrie # Profit.ro
Ministrul Finanțelor estimează o scădere a inflației în a doua jumătate a acestui an, iar la finalul anului va ajunge la 4 procente.
Acum o oră
06:10
Acum 8 ore
00:10
Guvernul a împrumutat anul trecut, potrivit informațiilor Profit.ro, suma de 265 miliarde lei, care depășește însă nevoia de finanțare (revizuită) a statului, formată din circa 99 miliarde lei pentru plata datoriei vechi ce a a ajuns la scadență în cursul anului și din aproximativ 145 miliarde lei pentru deficitul bugetar de circa 7,7%.
00:10
Ionuț Negoiță, fostul proprietar al echipei de fotbal Dinamo, a început construcția celui mai mare ansamblu rezidențial din București, pe mai multe terenuri din fosta platformă industrială Chimopar, amplasată în estul orașului. El poate construi aici peste 7.000 de apartamente, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:10
Dacia se pregătește de finalul motoarelor GPL, dar le înlocuiește cu noi tehnologii eco. „Lucrăm la generația următoare” # Profit.ro
În acest moment, motorizările cu GPL sunt un pilon important al vânzărilor Dacia, pentru că oferă o serie de avantaje importante clienților și companiei. Dar noile prevederi legislative în zona de emisii le vor face inutilizabile peste numai cinci ani.
00:10
Noua companie creată de Mercedes și Toyota, care deține brandul de camioane Fuso, a semnat un contract de distribuție pentru 21 de țări europene, printre care și România, cu cel mai mare distribuitor de automobile din Europa.
Acum 12 ore
22:00
X, companie deținută de Elon Musk, este anchetată de Comisia Europeană pentru că nu a împiedicat chatbotul Grok AI să răspândească imagini deepfake „ce pot constitui material susceptibil de abuz sexual asupra copiilor”.
21:30
GRAFIC Bursa atinge un nou maxim istoric pe tranzacții de 100 milioane lei. Acțiunile Digi sunt în top # Profit.ro
Indicele principal de la BVB reușește să surmonteze impulsul de vânzare de săptămâna trecută și doboară un nou record.
21:10
Comisia Europeană a decis că serviciul de mesagerie WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în UE.
21:00
Pliculețele cu ketchup, maioneză, zahăr vor dispărea. Nu veți mai găsi nici pungile de plastic subțiri de la raftul magazinului și nici micile flacoane de șampon din hoteluri - Interdicție din 2030 # Profit.ro
Din luna august intră în vigoare noul regulamentul UE privind ambalajele.
20:50
UniCredit pregătește două tranzacții semnificative de securitizare sintetică, prin care va transfera riscurile asociate unor credite în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro.
20:40
Bolojan și Nazare se văd din nou cu reprezentanții agenției Fitch, înainte de buget și de o nouă evaluare a ratingului de țară # Profit.ro
Premierul Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se vor întâlni cu reprezentanții agenției de rating Fitch, cu care vor discuta ultimele măsuri pregătite de Guvern și perspectivele bugetare pentru anul curent.
20:30
Cele două companii auto rivale din Franța, Stellantis și Renault, au încheiat anul 2025 cu aceeași ierarhie ca în anul precedent, la o diferență de câteva sute de mii de vehicule, în condițiile în care între cele două există o diferență uriașă de număr de mărci. Diferența dintre ele s-a diminuat, din cauza declinului înregistrat de Stellantis.
20:30
Postul de președinte al Autorității Vamale Române (AVR) a fost preluat de Mihai Savin, anterior vicepreședinte al instituției. Decizia de numire a lui Savin a fost semnată de către premierul Ilie Bolojan, odată cu eliberarea din funcție a fostului președinte, Bogdan Bălan.
20:00
Marea Britanie face un pas uriaș pentru a interzice accesul pe rețelele de socializare al persoanelor sub 16 ani # Profit.ro
Marea Britanie se îndreaptă rapid spre o interdicție totală pentru copii pe rețelele sociale, până la vârsta de 16 ani.
19:50
Credite ieftine pentru când rămâneți fără curent: România cumpără sute de generatoare mobile, de 66 MW, mai mult decât turbina cu abur a CET Vest, pentru cazurile de avarie din sistemul energetic # Profit.ro
Componenta de protecție și apărare civilă a programului SAFE al României, finanțat prin credite ieftine de la UE, include și achiziția a 200 de generatoare mobile de energie electrică, destinate asigurării continuității în funcționare a sistemului energetic național în cazuri de avarie, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.
19:30
Avatar: Fire and Ash a fost detronat din fruntea box office-ului nord-american de thrillerul SF Mercy.
18:40
Planul Italiei de a reduce fluxul de produse ieftine din China a avut un efect neașteptat.
18:30
Acționarul semnificativ sloven de la Fondul Proprietatea solicită returnări de cash. Cerere pentru o evaluare a participației la Compania Națională Aeroporturi București # Profit.ro
Un grup de acținari care concentrează peste 5% din acțiunile FP, între care și fondurile de investiții care au realizat investiții consistente vara trecută, solicită returnări de aport la capitalul social de peste 80 milioane lei.
18:20
Mii de voluntari pe bani așteptați în Armata Română anul acesta. Aproape 6.000 euro pentru 4 luni de pregătire militară # Profit.ro
În funcție de limitele bugetare care vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, între 1.000 și 3.000 de voluntari sunt așteptați să intre în programul de pregătire intrat în vigoare de anul acesta, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.
18:00
FOTO ANAF îți explică prin ANA: Ce obligații ai dacă inchiriezi o casă și când trebuie să depui Declarația. La întrebarea "Va câștiga Rapid campionatul de fotbal?" s-a blocat. Doar un robot conversațional, cu răspunsuri presetate, nu cu AI # Profit.ro
Chatbot-ul ANA lansat astăzi de ANAF este doar unul conversațional, un asistent virtual inteligent, care poate furniza răspunsuri la întrebări doar în baza unor informații și documente pregătite anterior de către angajații ANAF și nu un serviciu bazat pe inteligență artificială, precum Chatgpt.
17:50
România și Bulgaria cu o autostradă până în Grecia. Bulgarii vor să iasă în stradă la protest pentru întârzieri # Profit.ro
Bulgaria intenționează să lege Ruse de capitala Sofia pe autostradăm, iar apoi aceasta să ajungă către granița cu Grecia.
17:50
PPC Energie menține noua ofertă specială, cu preț fix timp de 3 ani de la încheierea contractului.
Acum 24 ore
17:40
ULTIMA ORĂ LISTA de cumpărături militare a României pe credit ieftin de la UE. Aproape 10 miliarde euro # Profit.ro
Aproape 10 miliarde euro din creditele ieftine de circa 16,7 miliarde de euro pentru înarmare aprobate pentru România de UE prin programul Security Action for Europe (SAFE) vor fi alocate Ministerului Apărării Naționale (MApN), a anunțat ministrul de resort, vicepremierul Radu Miruță.
17:30
Incident rar - Ce mai fură românii în străinătate: Un tren întreg! Un tânăr a încercat să plece cu trenul din gară # Profit.ro
Un român, în vârstă de de 37 de ani, s-a urcat într-un tren, aflat într-o gară din Austria, cu un ciocan de urgență și a încercat să plece.
17:30
România alocă peste 4 miliarde euro pentru infrastructura de apărare. Guvern: Oportunitate și pentru mediul privat. ”O companie care produce componente auto ar putea să facă o tranziție către industria de apărare.” # Profit.ro
Din cele 16,68 miliarde euro distribuite în Programul SAFE României ca finanțare prin credite pentru apărare, 4,2 miliarde euro vor fi alocate infrastructurii duale, respectiv cele două capete de autostradă Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni, alte 9,6 miliarde euro vor fi alocate achizițiilor Ministerului Apărării Naționale și 2,8 miliarde de euro vor fi alocate zonei de apărare civilă cât și instituțiilor din zona de siguranță și securitate națională.
17:20
Finanțele iau 3 miliarde lei dintr-un foc de la bănci. Cerere mare. Randamentele scad ușor după calmarea cazului MAGA-Groenlanda GRAFICE # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a deschis săptămâna cu împrumuturi ridicate, pe fondul unui interes deosebit din partea investitorilor în titlurile de stat în lei. După un ușor deranj pe fondul tensiunilor dintre SUA și Europa cu privire la Groenlanda, calmarea dosarului, cel puțin temporară, a dus la o reducere a randamentelor. În regiune, țările cu o libertate mai mare de mișcare a cursului de schimb au văzut și o întărire a monedelor.
17:10
În primele două săptămâni din acest an au avut loc peste 800 de incendii în România.
17:00
Pro TV a anunțat noile seriale turcești difuzate în locul emisiunii La Măruță, care se va opri din 6 februarie.
16:50
Diferența dintre anxietatea psihologică și anxietatea neurofiziologică. Când creierul are nevoie de ajutor real # Profit.ro
Anxietatea este un termen tot mai des folosit, mai ales într-o societate marcată de stres cronic, multitasking, suprastimulare digitală și lipsa pauzelor reale.
16:50
Datele din ultima raportare financiară indică diferențe între principalii producătorii de mezeluri din România.
16:40
ULTIMA ORĂ România vrea răspunderea penală a minorilor inclusiv sub pragul vârstei minime # Profit.ro
Ministrul Justiției a dispus constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului Justiției care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor raspunderii penale a minorilor.
16:40
Continuă campaniile de fraude prin platforme populare de mesagerie precum WhatsApp, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
16:40
Grupul austriac de retail Spar, cu sediul în Salzburg, a renunțat total la filiala sa de retail sportiv Hervis, după mai bine de 50 de ani.
16:20
Gigantul japonez Nidec, cel mai mare producător de motoare electrice din lume, prezent cu 3 companii în România și 800 de angajați, încearcă să se recupereze după un amplu scandal contabil, care a pus compania în pericol de delistare și a atras retrogradarea datoriilor sale la statutul de “junk”.
16:20
Primăria Sector 6 anunță noi străzi cu sens unic, prezentate ca o metodă de fluidizare a traficului rutier.
16:00
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Noul Duster - lansat. Diferențe mari față de cel din Europa. "Cel mai bun Duster construit vreodată!" # Profit.ro
Renault a dezvăluit noul Duster, creat și produs pentru piețele internaționale, în primul rând India și, ulterior, posibil America de Sud. Noul Duster aduce diferențe importante la nivel de design și de motorizări, față de cel pe care îl pot cumpăra europenii.
15:40
Banca Transilvania anunță clienții - probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo UPDATE Problema a fost rezolvată # Profit.ro
Banca Transilvania anunță că are la acest moment probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo.
15:40
Proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana (Etapa a II-a), a primit acordul de mediu, potrivit Ministerul Mediului.
15:30
România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului # Profit.ro
România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.
15:30
Banca Transilvania anunță clienții - probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo # Profit.ro
Banca Transilvania anunță că are la acest moment probleme temporare cu funcționarea aplicațiilor de internet și mobile banking BTGo.
15:30
Constructorul turc Makyol avansează alert cu lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș.
15:10
Cu impact în România - MOL va plăti până la 1 miliard de euro pentru participația Gazprom la singura rafinărie din Serbia. Vucic reclamă - Noi dădeam mai mult! # Profit.ro
Grupul maghiar MOL va plăti între 900 milioane și 1 miliard de euro pentru participația de 56% deținută de Gazprom în compania petrolieră a Serbiei, Naftna Industrija Srbije (NIS), a anunțat președintele sârb, Aleksandar Vucic.
15:00
Terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, prin care este exportat țițeiul kazah procesat și de rafinăriile din România, a revenit la capacitatea maximă # Profit.ro
Principala rută de export petrol a Kazahstanului, terminalul din portul rusesc Novorosisk, al Caspic Pipeline Consortium, de unde importă și rafinăriile din România, a revenit duminică la capacitatea maximă de încărcare, după finalizarea lucrărilor de mentenanță la unul dintre cele trei puncte de acostare și încărcarea unui petrolier cu țiței.
14:50
Ilie Bolojan efectuează, marți și miercuri, o vizită oficială în Republica Federală Germania, unde va fi primit de cancelarul Friedrich Mertz.
14:40
ULTIMA ORĂ Gazele rusești, interzise complet în UE din toamna anului viitor. Ungaria și Slovacia s-au opus, Bulgaria s-a abținut. Rolul-cheie al Neptun Deep # Profit.ro
Statele membre UE și-au dat astăzi OK-ul final asupra unui proiect de Regulament european care prevede interzicerea completă a importurilor de gaze naturale din Federația Rusă din toamna anului viitor, atât a celor transportate pe uscat prin conducte, cât și a cantităților de gaze naturale lichefiate (LNG) sosite pe cale maritimă, a anunțat Consiliul Uniunii Europene.
14:30
Ryanair și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea traficului anual de pasageri.
14:30
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a vizitat Portul Constanța.
14:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0960 lei, de la 5,0943 lei, curs înregistrat vineri.
14:20
În condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală, regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic.
