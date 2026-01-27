GRAFIC 5 motive pentru care depășirea maximului istoric din 2007 și a nivelului de 100.000 de puncte pe indicele BET-FI nu aduce entuziasm

Indicele fondurilor alternative de investiții BET-FI a trecut la acest început de an de pragul psihologic de 100.000 de puncte, pe care l-a ratat de puțin în “boom”-ul bursier care a premers crizei financiare din 2008. Semnificația, însă, este redusă având în vedere devalorizarea de peste ani, structura diferită a indicelui, diminuarea importanței relative pe bursă a emitenților săi, modificări în metodologia de calcul și schimbarea în ansamblu a peisajului bursier față de realitățile de acum aproape 20 de ani.

