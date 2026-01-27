Meta vrea să vândă abonamente cu funcții premium pe Facebook, Instagram și WhatsApp

08:00

Segmentul de automobile premium a înregistrat un ușor regres la nivel global, ca urmare a condițiilor tot mai dificile din China, unde concurența mărcilor locale este tot mai puternică, în timp ce pe piețele occidentale condițiile au fost potrivnice. BMW a reușit să-și conserve poziția de lider, atât la nivel de companie, cât și la nivel de marcă, dar anul 2026 ar putea aduce schimbări în clasament, potrivit datelor analizate de Profit.ro.