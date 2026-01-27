Casa Albă deplânge „tragedia” de la Minneapolis, dar acuză că democrații ar fi responsabili de producerea ei
Aktual24, 27 ianuarie 2026 07:20
Casa Albă a declarat luni că președintele Donald Trump nu dorește să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni pe străzile din Statele Unite și consideră că uciderea unui infirmier la Minneapolis de către ofițeri federali a fost o tragedie, subliniind însă că aceasta este rezultatul ”rezistenței deliberate și ostile” a democraților. Secretara de presă […]
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
07:40
Premierul italian Georgia Meloni a cerut înființarea unei echipe comune de anchetă în cazul incendiului de la Crans-Montana # Aktual24
Guvernul italian a cerut luni înființarea unei echipe comune de anchetă în cazul incendiului de la barul din Crans-Montan, în Elveția, produs în noaptea de Anul Nou, care a dus la moartea a 40 de persoane, între care șase italieni. Până când această condiție nu va fi îndeplinită, Roma a avertizat că ambasadorul său în […]
Acum 30 minute
07:20
Casa Albă deplânge „tragedia” de la Minneapolis, dar acuză că democrații ar fi responsabili de producerea ei # Aktual24
Acum o oră
07:10
Rusia a cheltuit circa 350 de milioane de euro pentru a influența alegerile parlamentare din 2025, anunță președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Aktual24
Moscova a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (ceea ce reprezintă circa 7 miliarde lei moldovenești) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025, potrivit unei declarații făcute de președintele R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a relatat portalul Deschide.md. „Estimăm că […]
Acum 8 ore
00:10
Grindeanu caută să-i învrăjbească pe Bolojan și Nicușor Dan: ”Îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan, că nu era nevoie să creștem TVA-ul” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, la România TV, că măsurile de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan nu sunt susținute nici măcar de toți membrii PNL, afirmând că, în ultima perioadă, tot mai mulți liberali contestă aceste politici. Întrebat dacă este de acord cu colegii săi de partid care consideră […]
00:00
Șeful Armatei: „România va găzdui un detașament de soldați americani”. Ce armament vor avea cu ei # Aktual24
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că în perioada următoare pe teritoriul României va fi dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrams, printre cele mai performante echipamente militare din lume, potrivit TVR Info. Generalul Vlad a precizat că NATO își va menține contribuția la apărarea României, iar Statele […]
Acum 12 ore
23:20
Doi dintre agenți implicați în împușcarea lui Alex Pretti purtau camere de corp – presa americană # Aktual24
Doi dintre agenții Departamentului de Securitate Internă care erau prezenți în timpul atacului armat fatal căruia i-a căzut victimă Alex Pretti, purtau camere de corp, potrivit CBS News, partenerul media american al BBC, precum și altor publicații americane. Un oficial al Departamentului de Securitate Internă a declarat presei americane că agenția analizează în prezent imagini […]
23:00
Convorbire „pe aceeași lungime de undă”: Donald Trump spune că guvernatorul Walz l-a sunat să colaboreze în ceea ce privește Minnesota, iar Walz spune că Trump este de acord să „ia în considerare” retragerea unora dintre agenții ICE # Aktual24
Președintele Trump susține că guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, l-a sunat „cu solicitarea de a colabora în ceea ce privește Minnesota” și a spus că guvernatorul s-a bucurat că țarul frontierei, Tom Homan, a fost trimis în statul său, potrivit The Guardian. „A fost o convorbire foarte bună și, de fapt, păream să fim pe […]
23:00
Șeful Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino și unii dintre agenții săi ar urma să părăsească Minneapolis # Aktual24
Șeful Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino, și unii dintre agenții săi, urmează să părăsească Minneapolis marți, potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile, lăsând pe margine un jucător cheie în represiunea administrației Trump privind imigrația, relatează CNN. Această mișcare vine după ce președintele Donald Trump a anunțat că îl trimite pe țarul frontierei de la […]
22:20
Autoritățile italiene estimează că 380 de oameni s-ar fi înecat săptămâna trecută în încercarea de a traversa Marea Mediterană în timpul ciclonului Harry care a lovit sudul Italiei și Malta # Aktual24
Aproximativ 380 de persoane s-ar fi putut îneca încercând să traverseze Marea Mediterană săptămâna trecută, în timp ce ciclonul Harry a lovit sudul Italiei și Malta, a declarat garda de coastă italiană, după ce autoritățile malteze au confirmat un naufragiu soldat cu pierderea a 50 de vieți. Doar o persoană, care a fost spitalizată în […]
22:10
Rămășițele ultimului ostatic israelian din Gaza, sergentul de poliție Ran Gvili, care a fost ucis luptând împotriva militanților conduși de Hamas pe 7 octombrie 2023, au fost returnate Israelului. Cadavrul lui Gvili a fost găsit într-un cimitir din nordul Gazei, în zona controlată de Israel, în spatele „liniei galbene”, a declarat armata. El a fost […]
21:10
Comisia Europeană ia măsuri împotriva botului de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk # Aktual24
Comisia Europeană lansează o nouă anchetă împotriva companiei X a lui Elon Musk, cu privire la presupuse încălcări ale chatbot-ului său Grok. Comisia își propune să stabilească dacă X a luat măsuri suficiente pentru a preveni presupusa distribuire de deepfake-uri ilegale, cu conținut sexual explicit, prin intermediul lui Grok. Imaginile generate de inteligență artificială, care […]
21:10
Reciclare: Bradul de Crăciun din Piața Sfatului va fi transformat în mobilier pentru locurile de picnic # Aktual24
Bradul de Crăciun din Piața Sfatului din Brașov va fi folosit pentru realizarea unor elemente de mobilier pentru locurile de picnic, a anunțat Primăria Brașov. Decizia a fost luată în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, potrivit BizBrasov. „Trunchiul bradului va fi depozitat până la primăvară, când lemnul va fi […]
21:00
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario a început o serie de teste la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. De acolo a fost dus de mama sa într-o locație care rămâne cunoscută doar DGASPC # Aktual24
Băiatul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde împreună cu prietenii lui a rămas în familie sub monitorizarea părinților, iar luni s-a aflat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, unde a început evaluările. De acolo a plecat de acolo împreună cu mama sa într-o locație care rămâne cunoscută doar celor de la […]
20:40
Fosta ministră de Interne, Suella Braverman, a devenit cel mai recent deputat conservator care trece la Reform UK, partidul „suveranist” și populist din Marea Britanie. Ea este al treilea deputat conservator în funcție care se alătură partidului condus de Nigel Farage în ultimele unsprezece zile, iar numărul total de parlamentari ai Reform UK urcă astfel […]
20:30
Irakul, sub semnul avertismentului american privind relațiile cu Iranul și viitorul guvern # Aktual24
Tensiunile din Orientul Mijlociu capătă din nou contururi dramatice, iar Irakul se află, încă o dată, în centrul unui joc geopolitic periculos. Statele Unite au transmis un avertisment ferm Bagdadului: orice apropiere de Iran riscă să împingă țara într-o spirală de instabilitate, izolând-o de partenerii occidentali și compromițându-i viitorul politic și economic, potrivit Agerpres. Mesajul […]
20:20
Cei doi adolescenți de 15 ani implicați în crima de la Cenei au bătut un tânăr de 18 ani chiar înainte de Crăciun. Acesta a depus plângere la Poliție pe 23 decembrie. La acel moment, polițiștii au început cercetările, însă 3 săptămâni mai târziu victima și-a retras plângerea. „În data de 23.12.2025, la Postul de […]
20:10
Se termină „nebunia” din Minnesota? Trump și guvernatorul au vorbit, retragerea ICE e posibilă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel „foarte bun” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, afirmând că cei doi par să fie „pe aceeași lungime de undă”. E un anunț care le dă speranțe celor care vor retragerea agenților antiimigrație de la ICE din acest stat în care doi cetățeni au […]
20:10
Ministrul Justiției anunță un grup de lucru care să analizeze modificarea condițiilor răspunderii penale a minorilor # Aktual24
După crima din Cenei, care a șocat întreaga țară, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, constituirea unui grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor. Grupul de lucru va transmite invitații de conlucrare către mai multe instituții și organizații judiciare, medicale, asociații ale profesioniștilor și alte componente ale societății […]
20:00
Rheinmetall intenționează să construiască rețeaua germană de sateliți pe modelul Starlink împreună cu compania aerospațială OHB # Aktual24
Compania din industria de apărare Rheinmetall, cu sediul la Düsseldorf, și compania aerospațială și tehnologică OHB, cu sediul la Bremen, intenționează să construiască împreună un sistem de sateliți pentru forțele armate germane. Cele două companii sunt în discuții despre proiect, conform relatării din Financial Times (FT). Potrivit Financial Times, discuțiile sunt în stadii incipiente. Rheinmetall […]
19:50
De ce este grăsimea viscerală extrem de periculoasă și ce efecte surprinzătoare apar atunci când pacientul slăbește # Aktual24
Grăsimea viscerală este una dintre cele mai periculoase forme de grăsime din corpul uman, deși rămâne invizibilă ochiului liber. Ea nu se așază sub piele, acolo unde poate fi observată și măsurată ușor, ci se infiltrează adânc între organele interne, în jurul ficatului, pancreasului, rinichilor și intestinelor. Este o prezență tăcută, dar cu efecte devastatoare […]
19:40
ANALIZĂ. Regimul din Iran a ucis până la 30.000 de protestatari. Vor rămâne lucrurile așa? # Aktual24
Regimul de la Teheran a reprimat sângeros protestele din ianuarie 2026. Crimele în masă au constituit singura cale pentru ca guvernarea condusă de liderul religios Ali Khamenei să supraviețuiască. Și asta a făcut. Bilanțul ar putea ajunge chiar la 30.000 de protestatari uciși. Iar informația nu vine de la vreo publicație obișnuită cu exagerările, ci […]
19:20
Centrul Capitalei se transformă. Proiectul de regenerare urbană din zona Casei Poporului se află pe agenda CGMB # Aktual24
Pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) se află joi un proiect ambițios care ar putea transforma profund zona centrală a Capitalei. Consilierii urmează să aprobe încheierea unui protocol între Municipiul Bucureşti, Guvern, Camera Deputaţilor, Senat, Academia Română, Metrorex şi Patriarhia Română, care vizează realizarea în parteneriat a unui proiect de […]
19:10
Instalația de stocare se află în mijlocul Mării Nordului, la aproximativ 200 de kilometri de coasta daneză, exact acolo unde se extrage încă petrol de pe fundul mării. Câmpul petrolier de aici a fost aproape complet pompat până la golire. Acest lucru a creat spațiu în adâncul pământului – care urmează să fie umplut cu […]
18:50
Veste proastă pentru ”băieții deștepți”. Miruță: ”Achizițiile SAFE nu vor merge cu șmecherii. Dacă își face cineva planul să obțină anumite criterii care să-l avantajeze, vă spun că nu există această opțiune” # Aktual24
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat luni că achizițiile realizate prin programul european SAFE nu vor fi afectate de „șmecherii” sau criterii stabilite pentru a avantaja anumite companii, subliniind că prioritar va fi exclusiv interesul României. „Aceste achiziții SAFE nu vor merge cu șmecherii. Dacă își face cineva planul să obțină anumite criterii care […]
Acum 24 ore
18:40
Gazul rusesc va fi interzis complet în Uniunea Europeană din 2027, iar importurile de gaz lichefiat vor fi oprite începând de anul acesta # Aktual24
Într-o decizie care marchează un moment istoric pentru Uniunea Europeană, statele membre au aprobat luni interzicerea completă a importurilor de gaze naturale provenite din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Măsura face parte dintr-un plan amplu al blocului comunitar de a-și reduce dependența de energia rusă, după ani de tensiuni geopolitice și incertitudini în aprovizionare, […]
18:20
Arme de ucidere în masă: Dronele ar fi provocat majoritatea zdrobitoare a deceselor în Ucraina # Aktual24
Dronele sunt responsabile pentru între 70% și 80% dintre cei răniți sau uciși de ambele părți în războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport al unuia dintre principalele servicii de informații din Letonia. „Asta face războiul mai dinamic la nivel tactic, dar reduce șansa ca oricare dintre părți să obțină o străpungere strategică”, se arată […]
18:10
Baronul Thuma (PNL), primul atac deschis la adresa lui Bolojan: ”Nu ne dorim ca sumele produse în comunităţile noastre să fie ‘confiscate’ de bugetul central/de stat” # Aktual24
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a declarat, luni, că nu doreşte ca sumele „produse” în comunităţi să fie „confiscate” de bugetul de stat şi, totodată, nu vrea ca autorităţile locale să aibă mai puţină autonomie locală. În opinia sa, până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total Bucureşti – […]
18:00
Marea Britanie se va alătura unui proiect major de parcuri eoliene. Proiect dezvoltat cu alte opt țări europene # Aktual24
Marea Britanie urmează să susțină o nouă flotă vastă de proiecte eoliene offshore în Marea Nordului, alături de alte opt țări europene, inclusiv Norvegia, Germania și Olanda. Pentru prima dată, unele dintre noile parcuri eoliene vor fi conectate la mai multe țări prin cabluri submarine cunoscute sub numele de interconectori, despre care susținătorii spun că […]
17:40
Plămânii noștri muncesc neobosiți, zi de zi, fără ca noi să le acordăm prea multă atenție. Respirăm fără să ne gândim la complexitatea incredibilă a alveolelor sau la fragilitatea țesutului pulmonar. Însă, paradoxal, tocmai această discreție a plămânilor face ca bolile care îi afectează să treacă adesea neobservate până în stadii avansate. Organizația Mondială a […]
17:40
Înarmarea României, ce vom cumpăra prin programul SAFE. Ministrul Apărării: ”Rachete Mistral, 12 elicoptere H225, 12 radare, precum și sisteme de apărare antiaeriană realizate în cooperare cu Germania” # Aktual24
România a depus o aplicație în valoare de 16,6 miliarde de euro pentru finanțare prin Programul SAFE, a doua cea mai mare dintre statele membre ale Uniunii Europene, au anunțat luni oficiali guvernamentali, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în […]
17:20
Moscova pregătește terenul pentru o noi invazii. Serviciul secret al Letoniei: ”Rusia se vede deja într-o confruntare directă cu Occidentul” # Aktual24
Serviciul securităţii statului din Letonia, Biroul de Protecţie Constituţională (SAB), avertizează asupra unei ameninţări tot mai mari din partea Rusiei, relatează dpa, citată de Agerpres. Riscurile de securitate provenite din Rusia cresc semnificativ în Europa, scrie instituţia în raportul său anual pentru 2025, publicat luni. Deşi raportul concluzionează că Rusia nu reprezintă în prezent o […]
17:00
PSD crede, în mod mult prea optimist, că poate bate AUR la jocul extremism-populismului. Cărare pe care pășește apăsat. De la a arăta că e mai apropiat de ideile lui Donald Trump decât auriștii care fac coadă să se pozez în SUA cu republicani din eșalonul cinci la opoziția populistă față de acordul Mercosur la […]
16:50
Curtea de Apel București invocă „respectarea legii” și „nevoile instanței” pentru a evita explicații clare privind hotărârile secrete ale conducerii, mutarea judecătorilor penali la civil și verificarea unui magistrat cu trecut în serviciul secret al MAI. În decembrie anul trecut, am transmis Curții de Apel București trei întrebări, în baza legii 544/2001 privind liberul acces […]
16:50
Realizare a inginerilor români: cea mai mare rafinărie din Pakistan. Ambasador: ”Rafinăria din Karachi, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români” # Aktual24
Industria energiei, în special cea a gazelor naturale şi a petrolului, continuă să crească, iar în Karachi se află cea mai mare rafinărie a ţării, dezvoltată cu contribuţia inginerilor români, a declarat noul ambasador al Republicii Islamice Pakistan în România, Ilyas Mehmood Nizami, la o întâlnire cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului […]
16:40
Primul tren de mare viteză din România va lega două orașe importante, circulând cu viteze de până la 250 km/h pe o distanță de 800 km # Aktual24
România se pregătește să inaugureze primul coridor feroviar de mare viteză, un proiect ambițios care va lega Constanța de Oradea și va permite viteze de până la 250 km/h, reducând semnificativ timpii de călătorie între marile orașe și conectând țara la rețeaua europeană de transport rapid, potrivit Profit.ro. Investiția totală este estimată la aproape 15 […]
16:20
Bărbați înarmați au luat cu asalt un teren de fotbal din Mexic și au ucis cel puțin 11 persoane # Aktual24
Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 12 rănite când bărbați înarmați au deschis focul asupra localnicilor care se adunaseră pe un teren de fotbal în orașul Salamanca, din centrul Mexicului, duminică. Martorii au declarat că bărbați înarmați au sosit la teren în mai multe vehicule și au tras asupra celor adunați acolo, […]
16:20
Evadarea ”regelui veiozelor”. 442 de deținuți condamnați pentru omor au primit permisiuni de o zi în 2025 # Aktual24
Surse oficiale au prezentat redacției aktual24.ro o statistică privind numărul de permisiuni acordate deținuților, date comparative 2024–2025. Reamintim că Abdullah Ataș, afaceristul turc condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, nu s-a mai întors în penitenciar după ce a beneficiat de o ”permisie”. În […]
16:00
Ce au discutat Bolojan și Dan, azi, la Palatul Cotroceni. Apoi la sediul Guvernului s-au reunit din nou liderii coaliției # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi prim-ministrul Ilie Bolojan au avut, luni, o întrevedere la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia au discutat despre pregătirea vizitei oficiale a şefului Guvernului în Germania şi despre bugetul de stat pe 2026, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale. „Discuţiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum […]
15:50
Pentru o relație mai bună cu contribuabilii, Fiscul apelează la ANA. Ce este și cum funcționează # Aktual24
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat ANA, un chatbot inteligent menit să ofere contribuabililor informații rapide și clare despre obligațiile fiscale. Noua platformă marchează un pas concret în modernizarea serviciilor digitale ale administrației fiscale. Într-o primă etapă, aflată în faza de testare, ANA va fi disponibil exclusiv în conturile Spațiului Privat Virtual (SPV), […]
15:40
Primul transport cu petrol venezuelean a plecat spre SUA. Ce cantitate au luat americanii pentru început # Aktual24
Un tanc petrolier încărcat cu aproximativ un milion de barili de țiței greu Merey a plecat duminică din portul Jose, Venezuela, cu destinația Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), în Statele Unite. Este primul transport trimis direct către un port american în cadrul acordului de 50 de milioane de barili convenit recent între Caracas și Washington, […]
15:40
Bruxelles devine din nou epicentrul deciziilor europene, pe 26 ianuarie 2026, odată cu reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene (CAG). Miniștrii afacerilor europene se vor concentra pe teme cruciale: statul de drept, Scutul european pentru democrație și prioritățile președinției cipriote a UE, potrivit Agerpres. În centrul atenției se află evaluarea situației statului de drept […]
15:10
Impozitul francez pe veniturile mari dezamăgește. Bogații au găsit modalități de a-și salva veniturile # Aktual24
Impozitul pe veniturile mari, introdus anul trecut, se așteaptă să strângă doar 650 de milioane de euro în acest an, comparativ cu 1,65 miliarde de euro prevăzute inițial, au declarat jurnaliștilor surse din cadrul Ministerului Conturilor Publice. Concepută inițial sub fostul prim-ministru Michel Barnier, „contribuția diferențială pentru veniturile mari” (CDHR) a fost introdusă în bugetul […]
14:30
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să nu se implice în politicile țării sale, pe care președintele Donald Trump a declarat că vrea să le dicteze. „Destul cu ordinele de la Washington către politicienii venezueleni. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve diferențele și conflictele interne. Destul cu puterile străine”, […]
14:10
Relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană sunt tensionate. Într-un atac amplu, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, atacă acum oficialii UE. O femeie în special este un spin în coasta Rusiei. Pe fondul căutării unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina, Kremlinul a criticat conducerea politică a UE ca fiind incompetentă și a exclus negocierile […]
13:50
București: S-a sinucis o doctoriță în vârstă de 39 de ani. Numele acesteia este Viviana Niță # Aktual24
O femeie în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără semne vitale, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei, anunță poliția. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, polițiștii de la Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apelul de urgență 112, în jurul orei […]
13:00
Canada nu are de gând să încheie un acord de liber schimb cu China. Trump a amenințat cu tarife mărite cu 100% # Aktual24
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat duminică că țara sa nu are nicio intenție de a încheia un acord de liber schimb cu China. El a răspuns amenințării președintelui american Donald Trump de a impune un tarif de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va continua cu un acord comercial […]
12:50
A evadat ”regele veiozelor” de la Rahova. El era condamnat la 22 de ani pentru uciderea unui polițist și beneficia de ”permisii” # Aktual24
Abdullah Ataș, afaceristul turc condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, nu s-a mai întors în penitenciar după ce a bebeficiat de o ”permisie”. ”Astăzi, Poliția Capitalei a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitatea turcă (Atas Abdullah), […]
12:40
Împușcăturile Poliției de Frontieră din Minnesota alimentează temerile privind blocarea activității guvernului SUA # Aktual24
Casa Albă speră că „gândirea la rece va prevala”, deoarece democrații încep să-și retragă sprijinul pentru legea de finanțare a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), amenințând să deraieze eforturile de a evita o blocare parțială a activității guvernului. „Democrații au fost parteneri egali în negocierea acestor proiecte de lege, care sunt produsul unui proces bipartizan, […]
12:10
Ucraina, în top 20 al celor mai puternice armate din lume – România este abia pe poziția 52 a clasamentului dominat de SUA, Rusia și China # Aktual24
Clasamentul anual Global Firepower Index 2026 plasează Ucraina pe locul 20 din 145 de țări evaluate, confirmând transformarea rapidă a forțelor armate ucrainene într-una dintre cele mai eficiente și experimentate armate din lume. Statele Unite rămân pe primul loc, urmate de Rusia (locul 2) și China (locul 3). Clasamentul ia în calcul peste 60 de […]
12:10
Accident foarte grav la Poiana Mărului: o fată de 14 ani a murit, alți patru copii au fost răniți # Aktual24
O fată de 14 ani a murit, luni, după ce maşina în care se afla, împreună cu alte cinci persoane, s-a răsturnat şi a ieşit în afara carosabilului, în localitatea Poiana Mărului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. „Din primele date, conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, care se afla […]
