Hoții de biciclete, varianta mioritică: Un român, prins de poliția elvețiană după ce a furat zeci de biciclete și trotinete electrice

13:00

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat duminică că țara sa nu are nicio intenție de a încheia un acord de liber schimb cu China. El a răspuns amenințării președintelui american Donald Trump de a impune un tarif de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va continua cu un acord comercial […]