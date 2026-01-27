Bătaie scumpă: Statul trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după o sentință ciudată a Curții de Apel Oradea
Bihoreanul, 27 ianuarie 2026 08:50
Statul român a mai obținut o distincție europeană. Nu e premiu, ci condamnare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după ce Curtea de Apel Oradea a tratat un dosar de violență domestică cu o lejeritate ce frizează absurdul...
Scandal la Maternitate: Șefa ATI este judecată pentru că a batjocorit o asistentă care ar fi pus în pericol viața unei gravide # Bihoreanul
Dublu malpraxis - profesional și etic - la Maternitatea din Oradea: șefa ATI este judecată pentru că a batjocorit o asistentă care ar fi pus în pericol viața unei gravide. Pentru că, în loc s-o reclame regulamentar conducerii spitalului, a făcut-o troacă de porci pe asistenta Cosmina Cîmpan, de față cu pacienta căreia aceasta era gata să-i administreze greșit un anestezic, doctorița Alexandra Gociu riscă până la 6 luni de închisoare și plata unor daune morale de 50.000 lei subalternei, care a scăpat doar cu o „reinstruire” profesională într-o altă secție.
La „shopping” de arme: S-a aflat pe ce va cheltui România cele 16,6 miliarde euro din programul SAFE # Bihoreanul
Au fost desecretizate achizițiile de armament pe care le va face România. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, secretarii de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat și Bogdan Despescu, au prezentat, luni, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE și care vor trebui finalizate până în 2030. Vezi pe ce vor fi cheltuite cele peste 16,6 miliarde de euro.
Primăria Oradea a atras 7 oferte pentru reabilitarea Parcului Nicolae Bălcescu, în valoare de 3,6 milioane euro (FOTO) # Bihoreanul
Un constructor și șase asocieri de firme concurează pentru lucrările de modernizare a Parcului Nicolae Bălcescu în valoare de 17,8 milioane lei, echivalentul a 3,6 milioane euro, plus TVA. Investiția vizează, printre altele, plantarea a 116 arbori, stabilirea stării de sănătate a celor existenți, refacerea aleilor, a spațiilor verzi, a teatrului de vară și plantarea de arbori.
Montarea primelor grinzi la pasajul suprateran construit pe Calea Aradului, la ieșirea din Oradea spre Arad (DN 79), a început luni, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Bihor. Potrivit CJ Bihor, „în total, vor fi montate 25 de grinzi”, lucrările desfășurându-se în paralel cu execuția rampelor de acces. „Stadiul lucrărilor a ajuns la 65%”, se mai arată în comunicat, acesta fiind principalul progres tehnic anunțat în această etapă.
Poliția din Salonta, mutată dintr-o clădire pericol public. Sediul vechi urmează să fie demolat # Bihoreanul
Sediul Poliției Municipiului Salonta a fost mutat temporar deoarece clădirea în care funcționa până acum se află într-o stare avansată de degradare, fiind considerată improprie și periculoasă pentru orice activitate, potrivit surselor BIHOREANULUI. Polițiștii vor funcționa în noua locație cel puțin trei ani, timp în care autoritățile locale intenţionează să demoleze vechea clădire şi să construiască un sediu nou.
Oradea a fost din nou prezentă pe podium la Campionatele Naționale de scrimă pentru juniori U20 și cadeți U17, desfășurate săptămâna trecută la București, prin rezultatele obținute de sportivii bihoreni în probele de spadă, atât la individual, cât și în întrecerile pe echipe.
Grofu a „lucrat” în deplasare. Urmărit internațional pentru furturi comise în Suedia, capturat la Oradea # Bihoreanul
Un bărbat din Oradea, căutat de autoritățile suedeze pentru furt calificat, a fost găsit şi ridicat de polițiștii bihoreni. Roștaș Grofu a fost condus la Curtea de Apel Oradea unde judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis pe numele lui un mandat de arestare provizoriu pentru 15 zile, în vederea predării.
Antreprenor pentru Bihor: Cine sunt cei mai mari contribuabili la buget în Oradea și județ, în 2025 (FOTO) # Bihoreanul
Gala Antreprenor pentru Bihor, ediția 2026, a avut loc duminică la sediul companiei Stihl, din Parcul Industrial Eurobusiness I, în prezența premierului Ilie Bolojan. Evenimentul este o continuare a galei Antreprenor pentru Oradea, organizată în municipiu de Bolojan în vremea în care era primar de Oradea. Vezi cine sunt câștigătorii de anul acesta!
Ministerul Justiției analizează scăderea vârstei răspunderii penale a minorilor, după crima de la Cenei. Peste 250.000 de semnături pentru „Legea Mario” # Bihoreanul
Ministerul Justiției a anunțat luni, constituirea unui grup de lucru care va analiza „oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor”. Demersul vine în contextul crimei de la Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani, Mario, a fost ucis de alți trei minori, doi 15 ani și unul de 13 ani, iar cel de 13 ani a fost lăsat liber, pe motiv că este prea mic pentru a răspunde penal. O petiție lansată online pentru modificarea Codului Penal a strâns peste 250.000 de semnături.
HiSky a anulat, fără explicații, zborurile Oradea – Londra, până la mijlocul lunii februarie. Primăria și CJ Bihor știau, dar n-au anunțat nici ele # Bihoreanul
Compania aeriană HiSky, singura care operează zboruri între Oradea și Londra, în baza unui contract cu autoritățile locale, a anulat toate cursele programate din 11 ianuarie până în 12 februarie, fără explicații și fără ca Primăria și Consiliul Județean Bihor să fi anunțat această modificare. Compania Air Oradea, în care cele două administrații sunt asociate, nu a plătit HiSky ultima tranșă de bani și îi reduce plățile corespunzător zborurilor neefectuate.
Oradea sub restricţii. Traficul auto pe Splaiul Crişanei către podul Decebal se închide pentru o lună (FOTO) # Bihoreanul
Comisia de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a instituit luni noi restricţii de circulaţie în municipiu. Traficul auto pe strada Splaiul Crişanei va fi închis până pe 5 februarie, în zona podului Decebal, cu excepţia tronsonului dintre strada William Shakespeare şi linia de tramvai. Constructorii vor mai restricţiona până la sfârşitul lunii ianuarie circulația pe un tronson al străzii Ciheiului şi vor opri traficul pe strada Codrilor în mod repetat până pe 3 februarie.
Afaceristul turc care a ucis un polițist român a fost lăsat în permisie și nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova # Bihoreanul
Un cetățean turc condamnat definitiv pentru omor calificat este căutat de polițiști, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul București-Rahova la finalul unei permisii. Este vorba despre Abdullah Atas, afacerist turc condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unui agent de poliție rutieră, faptă comisă în anul 2015.
Se întâmplă în Bihor: o firmă de salubritate nu doar îți ia, ci îți și lasă alte gunoaie în fața porții! (VIDEO) # Bihoreanul
O situație bizară a avut loc, zilele trecute, în comuna Vadu Crișului, unde proprietarul unei case nelocuite a văzut, pe camerele de supraveghere, că o mașină a firmei de salubritate i-a lăsat mai mulți saci cu gunoaie în fața porții. Ulterior, o altă mașină a ridicat gunoaiele, dar proprietarul tot descumpănit a rămas. Reprezentanții firmei de salubritate explică de ce s-a întâmplat asta: autogunoiera nu încape pe străzile înguste din sat...
Vreme schimbătoare, dar mai caldă decât normalul perioadei, în Crișana. Precipitații frecvente în următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Vremea din regiunea Crișana, care include și județul Bihor, va avea o evoluție oscilantă din punct de vedere termic în intervalul 26 ianuarie - 8 februarie, însă valorile se vor menține, în general, peste mediile multianuale ale perioadei, potrivit estimărilor publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie.
Taximetrist atacat cu cuțitul într-o stație PECO din Bihor. Victima: „Era gata să mă înjunghie”, agresorul – arestat # Bihoreanul
Un tânăr de 21 de ani din comuna Ciumeghiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de furt calificat și tâlhărie calificată, după ce a atacat cu un cuțit un taximetrist, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, într-o stație de alimentare cu carburant din localitatea Leș. Vezi mărturia victimei!
Olguța, această Lady a Băniei reduse la sclipici de Crăciun, consortul Manda, cu tupeu de șmecheraș sătesc (dar aspirând la șefia SRI!), Ciolacu, autorul celui mai mare dezastru bugetar din istoria țării (însă refugiat la Buzău), plus clona lui spână, Grindeanu, haita s-a năpustit asupra premierului Ilie Bolojan să-i conteste reușita astupării găurilor, să-i pună în cârcă prețul dureroasei operații, cu concluzia declamată în cor cu AUR: „Ilie sărăcie!”. Și, firește, cu corolarul: eliminarea lui Bolojan este imperios necesară.
Băiatul care a murit căzând de pe un bloc din Oradea era un elev model de la Colegiul Onisifor Ghibu (VIDEO) # Bihoreanul
Adolescentul care a murit luni dimineața după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu, avea doar 13 ani și învăța bine. În această fază a anchetei, nu există suspiciuni că băiatul ar fi fost victima unei infracțiuni, astfel că nu este exclus ca acesta să se fi sinucis.
Zăpadă „parcată” pe locurile pentru persoane cu dizabilități, în parcarea unui magazin din Oradea # Bihoreanul
În parcarea magazinului Lidl din Nufărul, zăpada înghețată rămasă după ninsorile din ultima perioadă a fost adunată „frumos” și depozitată exact unde nu trebuia: pe locurile de parcare dedicate persoanelor cu handicap.
Îngrijirea pisicilor a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar 2026 confirmă un lucru clar: stăpânii de feline sunt mai informați, mai atenți și mai exigenți decât oricând. De la alimentație premium și jucării interactive, până la igiena zilnică, fiecare detaliu contează. În acest context, nisipul pentru litieră nu mai este un simplu produs de bază, ci o alegere care influențează direct confortul pisicii și calitatea vieții în locuință.
Simulare județeană de bacalaureat în Bihor: peste 4.200 de elevi își testează cunoștințele # Bihoreanul
Simularea județeană a examenului național de bacalaureat a debutat luni în județul Bihor cu prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română. Testările se vor desfășura în 50 de unități de învățământ și îi vizează pe cei 4.210 elevi înscriși în clasele terminale de liceu.
Control în pădurea din Felix: Garda Forestieră verifică fiecare copac din cei peste 700 pe care Direcția Silvică vrea să-i doboare (FOTO) # Bihoreanul
Defrișările din Băile Felix, unde Direcția Silvică Bihor a comandat tăierea a peste 700 de arbori, au declanșat luni un amplu control al Gărzii Forestiere. Două echipe de inspectori au mers în pădure și verifică fiecare copac tăiat, dar și pe cei care urmează să fie doborâți. La scurt timp de la demararea verificărilor, inspectorii au depistat deja cioate de arbori care au fost tăiați fără să fie marcați.
Săptămână culturală la Oradea, ce include și evenimente dedicate Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: două concerte ale Filarmonicii de Stat la Sinagoga Sion, expoziția In Absentia la Sinagoga Aachavas Rheim - Muzeul Istoriei Evreilor, dar și spectacolul Oglinda spartă la Teatrul Regina Maria. Vor fi și o mulțime de alte spectacole, expoziții, tururi ghidate la Muzeul Francmasoneriei, dar și Salonul cultural orădean și lansare de carte.
Revoluționar la Psihiatrie: Pe când să își facă partid, celebrul Daniel Ivanov s-a trezit internat din nou # Bihoreanul
Premiul merge la un personaj aparte al Oradiei. Se numește Daniel Ivanov și este cunoscut la nivel național încă din perioada în care a „semnat” cu fecale pe ușa sediului PNL Bihor, a împrăștiat manifeste în timpul festivităților dedicate Centenarului eliberării Oradiei, s-a plimbat nud pe un peron din Gara de Nord şi a împânzit cu mesaje biblice zidurile din fața palatului lui Gigi Becali, pe care îl consideră responsabil, direct sau indirect, pentru toate problemele sale personale și, posibil, pentru mersul lucrurilor în lume.
Un nou standard de confort la Hotel Continental Forum Oradea, după o renovare amplă: Toate camerele au fost modernizate. Urmează piscina termală! (FOTO) # Bihoreanul
Cu o istorie de peste jumătate de secol în inima orașului, Hotel Continental Forum Oradea (odinioară Dacia) traversează una dintre cele mai ample etape de modernizare din existența sa. Un proces complex, desfășurat pe parcursul ultimului an, a transformat hotelul din temelii, cu un obiectiv clar: creșterea confortului pentru oaspeți și adaptarea la exigențele actuale ale turismului urban și de business.
Tragedie în Oradea: Un adolescent a murit luni dimineața, după ce ar fi căzut de la înălțime dintr-un bloc din cartierul Nufărul # Bihoreanul
Un minor a murit luni dimineața în Oradea după ce ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu opt etaje, situat pe strada Eforiei din cartierul Nufărul. Echipajele de urgență trimise la fața locului după un apel 112 au constatat decesul. Din primele informații, victima avea 14 ani.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Birtașul despre conflictul cu Tanda, nevasta lui Manga # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria viziune despre evenimentele săptămânii trecute: Birtașul s-a luat în gură cu Tanda, nevasta lui Manga: „I-am propus doamnei un schimb: noi le dăm niște apă caldă, ea ne lasă să ne holbăm la târgul de Crăciun”. „Păi, nu a venit și ea să primească lecții de la voi pentru o administrație locală performantă?”. „Ba da, dar a aplicat doar partea cu panseluțele și luminițele. Chestia cu termoficarea o enervează”.
Compania AVE România intră în 2026 decisă să își depășească obiectivele de anul trecut, într-un climat dificil, marcat de incertitudini economice și geopolitice (cu un război atât de aproape) și cu o activitate a cărei importanță este de multe ori subevaluată.
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Proces neobișnuit la Oradea, cu o doctoriță inculpată pentru că a umilit o asistentă din subordine # Bihoreanul
Luni, 26 ianuarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Șefa ATI de la Maternitate, judecată pentru că a batjocorit o asistentă; Ce facem cu ploșnițele, insectele groazei aduse în casă prin haine sau bagaje; Salubritatea orădeană ar putea aduce o nouă modalitate de tarifare; După o dramă în familie, o asistentă orădeancă face voluntariat pentru bolnavi...
Marea Britanie, tot mai aproape de interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani # Bihoreanul
Marea Britanie se îndreaptă rapid spre introducerea unei interdicții aproape totale privind accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele de socializare. Un amendament la „Legea copiilor și școlilor”, care obligă platformele online să introducă, în termen de 12 luni, „verificări de vârstă extrem de eficiente”, urmează să fie supus votului, după ce a obținut deja susținere în Camera Lorzilor.
Revoltă în satul unde stătea copilul de 13 ani care și-a omorât un prieten: localnicii au înconjurat casa bunicilor adolescentului, care a fost scos de jandarmi din imobil # Bihoreanul
O revoltă a comunității din Sânmihaiu Român, localitate situată lângă Timișoara, a izbucnit duminică, după ce s-a aflat că băiatul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde a fost mutat în casa bunicilor săi din comună. Vestea s-a răspândit rapid, iar aproximativ 150 de localnici s-au adunat în fața locuinței, cerând ca minorul să fie îndepărtat din sat.
După aproape 12 ani de la accident, vești bune despre Michael Schumacher: nu mai este imobilizat la pat! # Bihoreanul
La aproape 12 ani de la accidentul grav suferit pe pârtia de schi din Méribel, în Alpii francezi, apar informații noi despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Potrivit presei britanice, fostul campion mondial de Formula 1 a făcut progrese semnificative și nu mai este imobilizat la pat.
O mică pădure de brazi, pe cale să devină compost: Ce se întâmplă cu pomii de Crăciun ridicați de RER Vest # Bihoreanul
După ce au adus bucurie și un strop de magie de sărbători, brazii naturali părăsesc casele orădenilor și sunt pe cale să devină compost. Ca și în anii precedenți, RER Vest vine în întâmpinarea problemei și ridică gratuit pomii de Crăciun uscați de la populație.
Raportul de activitate al Jandarmeriei bihorene arată că banii obținuți de ei prin prestații către terți - pază la evenimente, transport valori și altele - sunt mai mari decât fondul de salarii. Iată o veste care l-ar face până și pe Ilie Bolojan să mimeze un zâmbet: o instituție publică cu bugetul pe plus.
Ministrul Energiei anunță eliminarea plafonării la gaze de la 31 martie: „Nu vor exploda facturile” # Bihoreanul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că plafonarea prețurilor la gazele naturale va fi eliminată începând cu 31 martie 2026, însă procesul se va face treptat, pentru a evita șocuri majore în facturile consumatorilor.
Dealerii adolescenților implicați în uciderea lui Mario Berinde, reținuți de DIICOT Timișoara. Copiii s-ar fi drogat după crimă # Bihoreanul
Procurorii DIICOT Timișoara au reținut doi tineri, de 24 și 17 ani, suspectați că le-ar fi furnizat droguri adolescenților implicați în uciderea lui Mario Berinde, adolescentul în vârstă de 15 ani omorât de doi prieteni. Măsura a fost luată după mai multe percheziții desfășurate în localitatea Cenei.
Calendarul propus pentru anul școlar 2026–2027: cursuri din 7 septembrie, vacanța „la alegere” restrânsă la două opțiuni # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri în consultare publică proiectul de ordin privind structura anului școlar 2026-2027. Potrivit propunerii, elevii se vor întoarce la cursuri pe 7 septembrie, iar anul școlar se va încheia pe 18 iunie, una dintre noutăți fiind reducerea opțiunilor pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare.
Cod galben în zona montană a județului Bihor: ploi abundente, ninsori și viscol la altitudine # Bihoreanul
Zona montană a județului Bihor intră sub atenționare Cod galben de vreme severă, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea este valabilă de luni, 26 ianuarie, ora 08:00, până marți, 27 ianuarie, ora 10:00, și vizează mai multe regiuni montane din țară, inclusiv Munții Apuseni.
Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru final de ianuarie, care au ajuns sâmbătă la 11 grade Celsius, au adus primele semne de primăvară în Oradea. În mai multe zone din oraș, ghioceii au înflorit cu mult mai devreme decât în alți ani, oferind trecătorilor o imagine rară pentru această perioadă a iernii.
Casa lui Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest și consilier al lui Ilie Bolojan, a fost spartă de hoți # Bihoreanul
Locuința deputatului PNL Marilen Pirtea, care este rector al Universității de Vest din Timișoara și, totodată, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost spartă de hoți sâmbătă seară. În aceeași seară, și în aceeași localitate, a fost spartă și casa unui manager de spital din Timișoara.
Încă o persoană ucisă de ICE, în America. Imaginile video contrazic versiunea oficială: bărbatul a fost împușcat după ce fusese deja imobilizat (VIDEO) # Bihoreanul
Un cetățean american în vârstă de 37 de ani, Alex Jeffrey Pretti, a fost împușcat mortal sâmbătă de agenți federali în sudul orașului Minneapolis, într-un incident care a declanșat proteste masive și a amplificat tensiunile dintre autoritățile locale și administrația federală. Cazul este al treilea în care o persoană este împușcată de agenți federali în acest oraș, doar în cursul lunii ianuarie.
Vacanțe de top: Ce oportunități oferea turismul bihorean interbelic. O comparație după o sută de ani (FOTO) # Bihoreanul
Turismul bihorean interbelic oferea oportunități inedite pentru petrecerea timpului liber, chiar dacă nu era foarte dezvoltat. Scalda în apele termale, drumețiile pe munte și călătoriile cu trenul erau între cele mai frecvente alegeri ale turiștilor în Bihorul de acum o sută de ani, în care apăreau tot mai multe hoteluri, în Băile Felix, Băile Episcopești sau Stâna de Vale.
Handbaliştii de la CSM Oradea au remizat spectaculos cu CSM Făgăraș, scor 31-31, în primul meci disputat pe teren propriu în 2026. Partida de la Arena Antonio Alexe, contând pentru etapa a 13-a a Diviziei A – Seria C, a oferit un final dramatic, cu golul egalizator marcat de bihoreni în ultimele secunde. Rezultatul nu afectează poziția de lider a formației orădene, deja calificată în play-off.
Mega-furtună de iarnă în Statele Unite ale Americii: stare de urgență în zeci de state, mii de zboruri anulate și avertizări de frig extrem # Bihoreanul
O furtună de iarnă de proporții, descrisă de meteorologi drept „istorică și periculoasă”, traversează în aceste zile Statele Unite, punând în alertă peste 180 de milioane de oameni – aproape două treimi din populația țării. Fenomenul se întinde pe mai bine de 3.200 de kilometri, de la Texas până în New England, și aduce ninsori abundente, depuneri masive de gheață și temperaturi extrem de scăzute, potrivit relatărilor CNN și ABC News.
Un fost pompier din Oradea a fost găsit mort într-o pădure. Bărbatul ieșise recent la pensie # Bihoreanul
Un bihorean în vârstă de 51 de ani a fost găsit mort, sâmbătă, într-o pădure de lângă Borod. Bărbatul, fost pompier la un detașament din Oradea, de unde s-a pensionat în decembrie, era la vânătoare cu niște prieteni și, aparent, a suferit un infarct. Un echipaj al Ambulanței s-a dus la fața locului, dar medicii n-au putut decât să constate decesul bărbatului.
Un orădean și-a amenințat iubita că se sinucide cu medicamente, iar la văzul medicilor, a vrut să-și dea foc. A ajuns la Psihiatrie # Bihoreanul
Echipaje ale Poliției și ale Ambulanței au intervenit, sâmbătă, pe strada Podgoria din Oradea, unde un bărbat în vârstă de 55 de ani a amenințat că se va sinucide. Inițial, bărbatul i-a spus iubitei sale că a înghițit mai multe medicamente, iar când la poartă au ajuns medicii chemați de femeie, a pretins că-și va da foc. Până la urmă, polițiștii l-au convins să nu-și îndeplinească amenințarea și l-au dus la spital.
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, în localitatea Chiribiș, în timp ce se afla în mers. Din fericire, șoferul a reușit să iasă singur și la timp din mașină.
Abia venit din Vietnam, unde-și căuta probabil diploma de BAC, fostul prim-ministru sinistru Marcel Ciolacu a sărit la gâtul premierului. Omul, deși termenul e măgulitor pentru Marcel, susține că de fapt i-a lăsat lui Bolojan o țară țiplă, fără datorii, și că Ilie doar a manipulat cifrele, să bage spaima în români.
Președintele Nicușor Dan, huiduit și la Iași. „Aveți respectul și simpatia mea, pentru că și eu am huiduit politicieni”, le-a spus șeful statului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După ce a fost fluierat și huiduit sâmbătă dimineață la Focșani, cu prilejul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, președintele Nicușor Dan a avut parte de aceeași întâmpinare și la Iași, unde a participat la o ceremonie similară. Dan le-a spus oamenilor că îi respectă și îi simpatizează, pentru că și el a huiduit politicieni în trecut, dar le-a cerut și să nu huiduie în timpul imnului național sau în timpul comemorării eroilor.
FC Bihor Oradea a început seria meciurilor amicale din această iarnă cu o victorie. Bihorenii s-au impus cu 2-1 în fața echipei U Cluj U19, sâmbătă, pe terenul sintetic al Bazei Sportive Motorul. Partida a fost primul test înaintea cantonamentului din Antalya.
