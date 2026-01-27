Bătaie scumpă: Statul trebuie să plătească 26.000 euro daune morale după o sentință ciudată a Curții de Apel Oradea

18:30

Echipaje ale Poliției și ale Ambulanței au intervenit, sâmbătă, pe strada Podgoria din Oradea, unde un bărbat în vârstă de 55 de ani a amenințat că se va sinucide. Inițial, bărbatul i-a spus iubitei sale că a înghițit mai multe medicamente, iar când la poartă au ajuns medicii chemați de femeie, a pretins că-și va da foc. Până la urmă, polițiștii l-au convins să nu-și îndeplinească amenințarea și l-au dus la spital.