Dați-mi un „board of peace” și vom stăpâni lumea!

Nimic nu este mai devastator pentru o naţiune decât festivismul kitsch ce se revarsă asupra sa, sufocându-i demnitatea şi spiritul critic. În clipa în care demagogia domneşte nimic nu se mai poate ridica pe acest teren al rătăcirii colective. Patriotismul, ca sentiment al comunităţii şi al solidarităţii cu cei de dinaintea noastră, devine imposibil de […] Articolul 24 ianuarie: despre patrie şi destin apare prima dată în Contributors.