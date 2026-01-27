A început „Revoluția La Cocoș”, în Vitan. Schimbări majore sunt în toi în supermarketul din Vitantis Shopping Center
B365.ro, 27 ianuarie 2026 10:30
„La Cocoș" este, după cum se știe, supermarketul acela din Vitan, din Vitantis Shopping Center, la care îți faci simultan plan și curaj să te duci la cumpărături. Există o mare probabilitate ca alte legiuni […]
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
10:30
Frustrare nivel superior: un bucureștean a făcut plângere penală împotriva Termoenergetica, din cauza frigului din casă. Acuză compania de fals în declarații și abuz în serviciu # B365.ro
Sebastian Matișa, același bucureștean care a creat petiția boicot pentru facturile de la întreținere care au un preț exagerat de mare față de consumul de căldură, a depus o plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica pentru […]
10:30
A început „Revoluția La Cocoș”, în Vitan. Schimbări majore sunt în toi în supermarketul din Vitantis Shopping Center # B365.ro
„La Cocoș" este, după cum se știe, supermarketul acela din Vitan, din Vitantis Shopping Center, la care îți faci simultan plan și curaj să te duci la cumpărături. Există o mare probabilitate ca alte legiuni […]
Acum 2 ore
09:50
Buimăceala bucureștenilor din S3, care au promit noile contracte de salubritate și nu înțeleg ce vrea, de fapt, dl. Negoiță. Marea dilemă e legată de ghena din bloc # B365.ro
Deși în Sectorul 3 al Capitalei subiectul colectării selective a gunoiului a fost dezbătut și întors pe toate părțile încă există neclarități în rândul cetățenilor care locuiesc acolo.E dificil să te dezobișnuiești de obișnuit, iar […]
09:40
Șantiere deschise pe străzile Bacriului și Chemării din Militari. Muncitorii repară trotuarele și schimbă bordurile uzate # B365.ro
Administrația locală a transmis că s-au pornit lucrările de pe străzile Bacriului și Chemării, din Sectorul 6. Muncitorii se vor ocupa de refacerea carosabilului și a trotuarelor, printre altele. Se refac trotuarele Administrația locală a […]
09:00
BREAKING | Număr record de blocuri au azi probleme majore cu apa caldă și căldura. În 2.000, calorifere călduțe și apă călâie, în peste 300 e lipsă totală # B365.ro
Este o nouă zi în care mii de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sistemuld e termoficare funcționează puțin peste 70%. Iar sunt blocuri în București fără apă caldă și căldură […]
Acum 4 ore
08:40
VIDEO | Dl. Băluță, liniștitor cu populația: Nu construim un buncăr, consolidăm clădiri vechi”. Cum evoluează lucrările de la Liceul „Traian Vuia” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat noi imagini de la lucrările de la Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia". Aici vechile clădiri ale unității de învățământ sunt consilidate și modernizate. Se continuă consolidarea clădirilor […]
08:40
Bucureștean din Berceni, înnebunit că i-a venit întreținerea 1.000 de lei. Și asta după ce, de aproape o lună, are calorifere bocnă și apă cel mult călâie # B365.ro
În ultimul timp în Capitală bucureștenii simt mai mult vântul din calorifere decât pe cel de afară. Explicația este una mult prea cunoscută: conductele vechi de peste 50 de ani la care se formează avarii. […]
07:00
FOTO | Nostalgia pasarelei de la Gara Obor, care lega cele două jumătăți de cartier, și ce s-a ales din ea # B365.ro
În locul vechii autogări Obor au rămas șinele de tramvai, transformate în dărăpănături. În locul traseelor pe care oamenii călătoreau șed acum mașini parcate și bălți prin care nu prea ai vrea să treci cu […]
Acum 8 ore
03:10
Când răspundem la ură cu ură. Crima din Timiș și lecțiile pe care ar fi grozav să le învățăm # B365.ro
Una dintre cărțile care m-au marcat în ultimii ani este "Băiatul care a fost crescut ca un câine". E scrisă de un psihiatru american din experienţa sa cu copii sau adolescenţi cu probleme semnificative. Unul […]
Acum 24 ore
21:10
VIDEO | O mașină de butelii răsturnată pe Șoseaua Fundeni, apogeu de haos într-o zi de luni în traficul din București. A dus la blocaj pe ambele sensuri și linii STB deviate # B365.ro
În traficul aglomerat și plin de accidente din București, finalul unei zile de luni a venit cu un accidente extrem: o mașină de butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni, în dreptul Spitalului, și a blocat […]
19:40
FOTO | Zilnic sunt curățate autobuzele și troleibuzele STB după ce se retrag din circulație. PMB are explicații de ce bucureștenii le văd murdare pe traseu # B365.ro
Primăria Generală arată cum sunt curățate autobuzele și troleibuzele STB din Capitală. De interior, se ocupă o echipă de șapte oameni. Zilnic sunt curățate autobuzele și troleibuzele Primăria Generală a publicat mai multe imagini cum […]
18:40
FOTO | Lucrările de la Prelungirea Ghencea s-au reluat pe anumite tronsoane, pe altele mai sunt restante. Mizeria de la șantiere a distrus trotuarele pentru pietoni # B365.ro
Grupul „Inițiativa Prelungirea Ghencea" a reluat monitorizarea șantierelui de aici. Reprezentanții au precizat la început de an au reînceput lucrările în anumite zone, iar în altele încă sunt restante. Se lucrează, dar pietonii nu au […]
17:40
Peste 1000 de mașini lăsate aiurea au fost ridicate în Sectorul 2, anul trecut. „Numărul depășește totalul autovehiculelor luate între anii 2021 și 2024”, spune Hopincă # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a avut o reușită pe parcursul anului trecut. Administrația locală a transmis că în 2025 au fost ridicate peste 1000 de mașini din locuri unde parcarea nu este permisă. Mașinile lăsate aiurea […]
17:00
„Cenaclul Flacăra – O Istorie”: o seară de muzică, memorie și emoție, concepută de Andrei Păunescu # B365.ro
Parteneriat media Pe 15 februarie 2026 „Cenaclul Flacăra – O Istorie" va reveni pe scena Sălii Palatului pentru încă o ediție ce va ține publicul într-o vrie de emoții, așa cum numai la Cenaclu se […]
16:40
Două autoutilitare s-au lovit pe A0, Centura Modernă a Capitalei. Centrul Infotrafic: Circulația este îngreunată pe sensul spre Autostrada A2 # B365.ro
În urmă cu puțin, a avut loc un accident între două autoutilitare pe Autostrada A0. Centrul Infotrafic a anunțat că traficul rutier este îngreunat pe sensul de mers spre autostrada A2, în apropierea localității Jilava, […]
16:20
Mai multe străzi din Drumul Taberei și Militari devin cu sens unic. Pe unele dintre ele, PS6 va amenaja noi locuri de parcare de reședință sau cu plată # B365.ro
Administrația locală a transmis că vor fi mai multe schimbări rutiere pe câteva străzi din Sectorul 6. Unele artere vor deveni cu sens unir. Primăria spune că în curând vor apărea și noi locuri de […]
16:00
Turul motanului „Turtă Dulce” prin cartier, în acest weekend. Copiii pot născoci povești ilustrate despre viața la bloc în București # B365.ro
Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, va avea loc „Turul lui Turtă Dulce prin cartier". Acest eveniment este dedicat copiilor cu vârste între 6 și 9 ani. Cei mici vor crea povești ilustrate prin ochii unui personaj […]
15:50
FOTO | Accident grav pe A2, la Medgidia, unde un TIR a intrat în separatoarele de sensuri. Trafic deja îngreunat spre București # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Autostrada A2 București Constanța. Un TIR a intrat în gardul separator de pe carosabil. Centrul Infotrafic anunță că circulația este îngreunată și traficul este […]
15:10
Doctoriță găsită moartă, în condițiii misterioase, în casa ei din București. Polițiștii încearcă să afle ce anume s-a întâmplat. Avea doar 39 de ani # B365.ro
O femeie, medic radiolog, a fost găsită moartă în locuința sa din Sectorul 1, București. Cazul a fost sesizat de un bărbat, iar polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili circumstanțele. Polițiștii anchetează cazul […]
14:40
Deținut condamnat pentru omor este căutat de polițiști. Bărbatul nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova după ce a fost în permisie # B365.ro
Penitenciarul București – Rahova a transmis că un deținut, închis pentru omor calificat, nu a mai revenit în închisoare după permisia de trei zile pe care a avut-o, între 23 și 26 ianuarie. Acesta este […]
14:30
ESENȚIAL | Dezastrul IOR, episod crucial. La Tribunalul București e, marți, termen în dosarul prin care se cere anularea retrocedării, după care parcul a fost mutilat # B365.ro
Marți, 27 ianuarie, la Tribunalul București are loc un termen important în procesul privind anularea retrocedării unei părți din Parcul IOR, retrocedare considerată abuzivă de comunitatea locală. Dosarul vizează terenul pe care au fost defrișați […]
14:20
„Piața Ilie Ilașcu” ar putea fi amenajată la intersecția dintre străzile Maior Ion Coravu și Tony Bulandra. Proiectul este pe ordinea de zi a ședinței CGMB de joi # B365.ro
În Sectorul 2, ar putea fi amenajat un nou spațiu public la intersecția dintre străzile Ion Coravu, maior cu Aleea Pan Halippa și strada Tony Bulandra. Acesta ar urma să fie denumit „Piața Ilie Ilașcu". […]
13:50
Curs gratuit de puericultură pentru viitorii părinți din București. Workshop-ul va avea loc joi, la Biblioteca Națională # B365.ro
Un curs gratuit de puericultură pentru viitorii părinți va fi organizat de ASSMB – Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, alături de partenerii săi, fiind susținut de medici, moașe, psihologi și specialiști din maternitățile publice […]
13:20
Se redeschide Galeria Madrigal! ❤️ Expoziția „Toate liniile converg către mine”, a artistei Mariana Papară, de miercuri, 29 ianuarie # B365.ro
Corul Național Madrigal și Centrul de Cultură Arcuș au transmis că se va redeschide Galeria Madrigal. Un eveniment pentru redeschidere va avea loc miercuri, 28 ianuarie, cu vernisajul expoziției „Toate liniile converg către mine", care […]
13:20
FOTO | „Mutați mașinile de pe șinele de tramvai de pe Calea Călărași, se montează gardurile pentru șantier”. Urmează ridicările # B365.ro
Prea ruptele șine de tramvai de pe Calea Călărași, pe unde circulația tramvaielor a fost suspendată tocmai din cauza stării proaste a căii de rulare, vor intra în reabilitare. Și, cum se întâmplă în București […]
12:50
Șefa Gropilor din București e, astăzi, craterulul acesta de trotuar de pe lângă MȚR. „Zici că-i mare living de șobolani, unul mobilat” # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, în apropierea Muzeului Țăranului Român, se află o groapă extrem de periculoasă. Aceasta continuă să crească. Din nefericire se află chiar la o gură de canal pe troruar. Aceasta poate […]
12:40
Gardul Palatului Parlamentului, mai aproape de promisa demolare. Un proiect care prevede refacerea întregii zone Dealul Arsenalului, în ședința de joi a CGMB # B365.ro
Un proiect propune ca gardul Palatului Parlamentului să fie demolat. Acesta va fi dezbătut joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București. Gardul Palatului Parlamentului ar putea fi demolat În cursul ședinței de joi, consilierii […]
12:20
VIDEO | Moment halucinant pe A3, autostrada București-Ploiești. Un camion, nonșalant pe contrasens, face slalom printre mașinile care merg regulamentar # B365.ro
Astăzi, 26 ianuarie, pe Autostrada A3 București – Ploiești, un șofer a făcut o întoarcere pe bandă care a speriat șoferii. El conducea un camion și a trecut printre mașini ca și cum îi este […]
11:40
Fiecare sezon aduce cu sine oportunitatea de a ne reinventa stilul și de a adăuga piese noi în garderobă care să ne definească personalitatea. Dintre toate articolele vestimentare și accesoriile disponibile, încălțămintea joacă un rol […]
11:40
Petiția Boicot în București: „Nu plătim facturile pe ianuarie la Termoenergetica”. Mii de oameni au semnat deja, furioși c-au tremurat în case pe ger # B365.ro
Un bucureștean din cartierul Vitan a inițiat o petiție prin care le propune locuitorilor fără căldură și apă caldă să nu mai achite facturile de întreținere pentru luna ianuarie. În acest moment petiția depășește 3.000 […]
11:10
M Park Titan, un centru comercial uriaș, se deschide joi în București. La ce magazine ne putem face cumpărăturile # B365.ro
Square 7, parte din grupul M Core, va inaugura săptămâna aceasta în București un nou parc de retail, M Park Titan, pe un teren de 3,2 hectare. Unele magazine, printre care Flanco și Mesopotamia, sunt […]
Ieri
10:40
TERMO-CRIZA București | Ciucu acuză primari de sector că au blocat lucrările la rețeaua de termoficare: “Nu au dat avizele! Voi regla situația” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit iar despre termo-criza din București, în iarna asta una dintre cele mai mari din ultimii ani, iar de data asta a dat vina pe primari de sector […]
10:10
FOTO | Un Rolls Royce Phantom care costă cât vreo zece shaormerii, parcat aproape pe tejghea la Amid Kebab Militari # B365.ro
În București, parcarea nu mai este o simplă necesitate, ci o adevărată formă de creativitate. Străzile Capitalei s-au transformat într-un muzeu în aer liber al parcărilor creative, unde șoferii își lasă mașinile pe te miri […]
09:40
„În curând, livratorii din București vor aduce bidoane cu apă caldă”. Haz de termo-necaz, inclusiv cu oferta „la trei ligheane cumpărate de la noi, primiți bonus un ibric” # B365.ro
Cum se întâmplă de cele mai multe ori când lucrurile rele devin o constantă enervantă în viețile noastre, bucureștenii reacționează, după năduf, cu umor. Fac bestial haz de necaz, acum fiind vorba despre termo-nenorocirra în […]
09:30
„Cum a ajuns așa, acolo?!?” Accident incredibil, dimineață, pe Podul Grozăvești. la intrarea spre Bd. Doina Cornea, cum mergi spre AFI Cotroceni # B365.ro
În această dimineață a avuat loc un accident pe Podul Grozavești, la intrarea spre Bulevardul Doina Cornea, sensul spre Afi Cotroceni. Până în acest moment, nu sunt cunoscute informații cu privire la existența victimelor sau […]
09:10
FOTO | „Bun venit în MocirLand”, cadoul dlui Negoiță pentru București. Ce-a rămas în urma Târgului de Crăciun din Piața Alba Iulia, zis și Winter Wonderland # B365.ro
După încheierea târgului de Crăciun „Winter Wonderland", organizat de Primăria Sectorului 3, rondul Pieței Alba Iulia a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Au fost pubicate noi imagini de la fața locului. Cum arată acum rodul […]
08:40
VIDEO | Dl. Negoiță, frecându-și mâinile la ghenă, face un „anunț important referitor la contractele de salubritate”: dacă nu merge online-ul, e om la Primărie # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a transmis bucureștenilor că începând de luni, 26 ianuarie, la sediul primăriei va fi disponibilă o persoană dedicată care îi va ajuta pe cei ce nu se descurcă cu platforma […]
08:20
Una caldă, una rece cu dl. Ciucu. Cea rece e clasică: La PMB e sărăcie lucie, trebuie tăieri, comasări, revoluție. Calda: Ne zâmbește un pic din internet, că prea s-a încruntat la noi # B365.ro
De la începutul anului, domnul Ciucu este deosebit de încruntat în aparițiile sale publice, pe pagina sa de Facebook – acolo unde era foarte activ ca primar al sectorului 6 și unde acum legumește postările […]
07:50
Parcul Sticlăriei din București. Diversitate, natură autentică și farmec fără alei și gazon, pe doar 5 hectare # B365.ro
Parcul Sticlăriei este unul dintre cele mai atipice spații verzi din București: nu încearcă să „îmblânzească" natura cu betoane, pavele și gazon perfect. Aici se cultivă un singur lucru, și anume caracterul semi-sălbatic, care îi […]
06:10
Mai țineți minte când trebuia să cumpărăm bilet ca să circulăm cu autobuzul? Nu existau cartele din plastic, nici plata cu cardul sau prin SMS și aplicații. Trebuia să cumperi fizic un bilet din hârtie […]
03:10
EXCLUSIV I Misterul seifului imposibil de deschis din Vila Gh.Tătărescu. Reședința din inima Bucureștiului a fostului premier poate fi vizitată pentru prima dată # B365.ro
Vila "Arethia și Gheorghe Tătărescu" se află în inima Bucureștiului, pe strada Polonă numărul 19, și are o uriașă valoare memorială și arhitecturală, în ciuda istoriei sale infame postbelice. După arestarea lui Gheorghe Tătărescu din […]
25 ianuarie 2026
17:50
VIDEO | Orașul lipit de București unde străzile sunt pline de gropi, gropițe și cratere – Pantelimon. „E ireal! Asfaltul zici că e din plastilină” # B365.ro
Străzile din Pantelimon, oraș aflat la o aruncătură de băț de București, arată ca după război. Gropile sunt atât de mari încât, peste ceva timp, mai mult ca sigur se vor întrepătrunde, iar stratul asfaltic […]
17:10
Mărturia șoferului STB care l-a găsit pe băiatul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert. „Mi-am dat seama că e singur. Părea speriat, timid” # B365.ro
Șoferul STB care l-a găsit, seara trecută, pe puștiul de 11 ani, dat dispărut prin RO-Alert, a povestit întreaga scenă din troleibuzul 90, în care copilul urcase, vrând să ajungă în comuna Pante
17:00
Grav incident la Metrorex, în Biroul de Mișcare din Depoul Berceni. O impiegată a fost bătută de două femei # B365.ro
O impiegată a Metrorex a fost bătută în Biroul de Mișcare din Depoul Berceni de două femei. Club Feroviar spune că pătrunderea unor persoane străine într-un spațiu tehnic Metrorex reprezintă un eveniment extrem de grav, […] Articolul Grav incident la Metrorex, în Biroul de Mișcare din Depoul Berceni. O impiegată a fost bătută de două femei apare prima dată în B365.
16:00
Furt în Sectorul 4 al Capitalei: Un tânăr de 17 ani i-a smuls unei femei geanta, pe Bulevardul Unirii. El a fost reținut # B365.ro
Polițiștii din București au reținut un adolescent de 17 ani care i-a smuls geanta unei femei și a fugit, fiind prins când avea la el o parte dintre bunurile victimei. S-a întâmplat vineri, 23 ianuarie, […] Articolul Furt în Sectorul 4 al Capitalei: Un tânăr de 17 ani i-a smuls unei femei geanta, pe Bulevardul Unirii. El a fost reținut apare prima dată în B365.
15:00
4 linii STB ar putea avea traseele modificate, diseară, pentru meciul FCSB și CFR Cluj. Partida de fotbal se joacă pe Arena Națională # B365.ro
În această seară, pe Arena Națională, se joacă partida dintre echipele FCSB și CFR Cluj, motiv pentru care 4 linii STB vor avea traseele modificate în zona stadionului, dacă situația o va impune. Este vorba […] Articolul 4 linii STB ar putea avea traseele modificate, diseară, pentru meciul FCSB și CFR Cluj. Partida de fotbal se joacă pe Arena Națională apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | Dispar plăcuțele comerciale de lângă indicatoarele rutiere din Sectorul 6. Primăria avertizează: „Le dăm jos rapid! Sunt ilegale” # B365.ro
În tot Bucureștiul astfel de plăcuțe cu mesaje comerciale, ilegale de altfel, sunt amplasate lângă semne rutiere. În Sectorul 6, administrația locală spune că sunt date jos rapid, poliția locală și ADPDU acționând pentru a […] Articolul FOTO | Dispar plăcuțele comerciale de lângă indicatoarele rutiere din Sectorul 6. Primăria avertizează: „Le dăm jos rapid! Sunt ilegale” apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Trenul regional PESA a început probele de anduranță pe traseul București-Constanța. Pe ce rute vor fi testate celelalte rame # B365.ro
ARF anunță că trenul regional PESA începe azi, 25 ianuarie, probele de anduranță pe rețeaua feroviară din România. Rama electrică va efectua aceste probe pe ruta București-Constanța. Un al treilea tren PESA a ajuns sâmbătă […] Articolul FOTO | Trenul regional PESA a început probele de anduranță pe traseul București-Constanța. Pe ce rute vor fi testate celelalte rame apare prima dată în B365.
12:00
VIDEO | Intervenție specială în Capitală pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul concubin. Bărbatul avea ordin de protecție # B365.ro
O femeie și copilul ei de un an au fost salvați în urma unei intervenții a polițiștilor, aceștia fiind sechestrați de fostul concubin al femeii, sub amenințarea unui cuțit, într-un apartament din Sectorul 6 al […] Articolul VIDEO | Intervenție specială în Capitală pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul concubin. Bărbatul avea ordin de protecție apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
FOTO | British-motanul din București, care plângea pe la uși după hrană și adăpost, are acum o familie. Până să ajungă la căsuța lui, a trecut prin multe peripeții # B365.ro
British-motănelul din București care mergea din ușă-n ușă, să-l primească și pe el cineva în casă și să-i dea de mâncare, a ajuns în brațele unei noi familii. Felina a trecut prin multe peripeții, întrucât, […] Articolul FOTO | British-motanul din București, care plângea pe la uși după hrană și adăpost, are acum o familie. Până să ajungă la căsuța lui, a trecut prin multe peripeții apare prima dată în B365.
