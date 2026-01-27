Binecuvântare arhierească pentru credincioșii suceveni

18:00

Preasfințitul Părinte Vin­cențiu, Episcopul Sloboziei și Călăra­șilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfân­tul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.