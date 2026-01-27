Marin Sorescu omagiat printr-o expoziție
Muzeul Național al Literaturii Române din București găzduieşte expoziția „Marin Sorescu 90”, care oferă publicului ocazia de a vedea în premieră o parte semnificativă din arhiva scriitorului, pusă la
Pentru atragerea turiştilor şi promovarea obiectivelor naturale şi culturale aflate pe teritoriul geoparcului Oltenia de sub Munte, promotorii acestuia intenţionează să realizeze o reţea de trasee turistice prin
Deși creștinismul își are originile într-un mediu vorbitor de limbă aramaică, faptul că în interiorul creștinismului a existat dintotdeauna o astfel de tradiție este uneori uitat. Dar cu toate că,
În contextul „Anului Brâncuși”, astăzi, în Aula Academiei Române, va avea loc simpozionul „Când arta îmbrăţişează medicina - ecorşeul şi lucrările de tinereţe ale lui Constantin Brâncuşi”.
În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, și Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la mănăstirea din localitatea 23 August, județul Constanța. În cinstea ocrotitorului spiritual al așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a surprins mai multe aspecte din viața pilduitoare a Sfântului Bretanion: „Acest sfânt semănase credință curată în sufletele tuturor credincioșilor săi. Avea mănăstiri, călugări, preoți și credincioși devotați. Bretanion a fost un ierarh care a apărat credința aici, la noi, cum au apărat-o și înaintașii lui, cum o vor apăra și cei de după el. Odată cu Sfântul Bretanion, noi îl pomenim și pe marele ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului”.
În ziua pomenirii Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, 27 ianuarie, Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, împreună cu diaconul Cristian Copceag, slujitor al sfântului lăcaș bucureștean. Credincioșii prezenți au putut să se închine la o părticică din sfintele moaște ale marelui teolog antiohian, păstrată în paraclis din anul 2011.
Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și cele ale fiilor ei se află sub Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou # Ziarul Lumina
Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost una dintre cele mai iubite soții de domnitori români. Plină de eleganță și discreție, ea și-a înveșnicit numele prin binefacerile realizate pentru cei săraci și
În ziua pomenii Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, 26 ianuarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strâmbu‑Găiseni din
În ziua pomenirii Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, 27 ianuarie, Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit luni, 26 ianuarie, în mijlocul obștii monahale și al pelerinilor care au trecut pragul Mănăstirii Radu Vodă
Lucrare dedicată Centenarului Patriarhiei Române, prezentată la Facultatea „Justinian Patriarhul” # Ziarul Lumina
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a fost lansată luni, 26 ianuarie, lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, în două volume.
Credincioșii Parohiei Crivina de Jos, Protopopiatul Lugoj, județul Timiș, au fost vizitați duminică, 25 ianuarie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a binecuvântat cu această
În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea 23 August din județul Constanța. În cinstea
De la ultima drumeție montană, făcută în 30 octombrie 2025, Ciprian Tănasă, de 17 ani, este imobilizat la pat, ca urmare a accidentului suferit pe munte, când a căzut într‑o prăpastie de 350 de metri.
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a marcat ziua ocrotitorului său duhovnicesc printr‑o serie de evenimente liturgice și culturale deosebite. Acestea au debutat sâmbătă, 24 ian
Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, prima parohie ortodoxă română din Țările de Jos, şi‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual duminică, 25 ianuarie, precum și împlinirea a 45 de ani
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a slujit duminică, 25 ianuarie, în Parohia „Buna Vestire” din München, Germania, înconjurat de un sob
La Duminica a 32‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a propus într‑un Decalog ce poartă și amprenta gândirii filocalice câteva
Duminică, 25 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Ivești I, Protopopiatul Bârlad.Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit duminică, 25 ianuarie, la Biserica „Învierea Domnului” din car
1. Informaţii generale privind achizitorul: BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL, Str. Sfîntul Atanase, nr. 20, Iași, judeţul Iași, telefon +40745355902, fax -,
Am, nu de azi, de ieri, sentimentul că sunt posesorul unui prețios cufăr vechi. Timpul, în măcinișul lui implacabil, parcă l-a acoperit în dantele grele, cenușii, care, însă, miraculos, de cum mă apropii,
În contextul proclamării, în Patriarhia Română, a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar, ne îndreptăm privirea asupra celor ce au dat
Pentru un ortodox, când pronunţă cuvântul familie înţelege legătura dintre un bărbat şi o femeie, binecuvântată prin căsătoria creştină. El ştie că cea mai veche formă de conveţuire umană între
Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.
Muzeul Geologic Național din Bucureşti găzduiește expoziția „Apuseni, țara de piatră”, realizată în cadrul proiectului „Romania Student Tour”, program naţional de redescoperire şi promovare a
Muzeul Colecțiilor de Artă reia, anul acesta, seria prezentărilor tematice despre artă și meșteșug cu colecția soților Iosefina și Eugen Taru. Vizita ghidată are loc astăzi, 27 ianuarie, de la ora
Asociația „Chitara Nova” și Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul astăzi, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la „Umbre și reverii”, primul concert din Stagiunea de Chitară - Spotlight.
Muzeul Municipiului Bucureşti și Asociația „De basm” organizează, în 31 ianuarie, la Casa Filipescu-Cesianu, un atelier de meșterit povești din pâine, alături de scriitoarea Cristina Andone, în cadrul
La Sala „Dalles” din București va avea loc, în 29 ianuarie 2026, conferința „Fizica și civilizația umană”, susținută de academicianul Nicolae-Victor Zamfir, vicepreședinte al Academiei Române.
O finanțare europeană de aproape 10 milioane de lei va acoperi costurile digitalizării Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române şi realizarea tururilor virtuale pentru trei edificii culturale
Reţeaua Băncilor pentru Alimente a reuşit anul trecut să salveze de la risipă şi să redistribuie în total peste 10.800 tone de alimente, oferind sprijin pentru 325.000 de persoane vulnerabile, a anunţat recent
Sistemul spitalicesc va avea un nou model de organizare, cu spitale strategice și spitale de categoriile I, II și III, potrivit unui proiect legislativ pus în transparenţă decizională. „Este o clasificare
Preţul unei călătorii metropolitane în București urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei. În
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în următoarele două săptămâni se va lua o decizie privind plafonarea la gazele naturale care expiră în aprilie, în baza rezultatelor unei analize. „Nu este certă
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui au făcut apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, care se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului
Iubiților, cel ce voiește «să iubească viața și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug; să se ferească de rău și să facă bine; să caute pacea
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur la Constantinopol în anul 438 şi aşezarea lor în Biserica Sfinţilor Apostoli. El a fost Arhiepiscop al
„În vremea aceea au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva și va rămâne femeia fără copii, să ia
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, pp. 370-371„Creștinismul afirmă că chipul actual al lumii va
Românii din Transilvania, de la granița fostului Imperiu Austro-Ungar, treceau deseori munții, pe cărări doar de ei cunoscute, la frații români. Un astfel de exemplu emblematic a fost Badea Cârțan. Dacă despre
Aproape 40.000 de exemplare de păstrăv indigen vor fi eliberate în râul Putna şi în alţi afluenţi, pentru refacerea ecosistemelor acvatice afectate de secetă, viituri şi variaţii de debit, a anunţat
Sfântul Ierarh Iosif Naniescu - păstorul milostiv al Moldovei și cinstitorul Sfintei Parascheva # Ziarul Lumina
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Își pune viața pentru oile Sale” - aceste cuvinte ale Mântuitorului străbat veacurile asemenea unei raze neînserate, adunând în jurul Său inimile celor care au
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 25 ianuarie, Sfânta Liturghie la biserica din Lehliu Gară, județul Călărați, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”, conform sfesc.ro. Din sobor au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, vicar eparhial; consilieri eparhiali, părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; preoți și arhidiaconi. Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și-a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.
Împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, la Catedrala Unirii din Focșani, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”, printr-un program liturgic special. Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment a fost pr. Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie, apoi a luat parte la manifestările din Piața Unirii.
Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu, prilej cu care a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. În
