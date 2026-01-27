Marin Sorescu omagiat printr-o expoziție

19:20

În Biserica noastră a fost pomenit duminică, 25 ianuarie, și Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului. Acesta a fost cinstit în mod deosebit la mănăstirea din localitatea 23 August, județul Constanța. În cinstea ocrotitorului spiritual al așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a surprins mai multe aspecte din viața pilduitoare a Sfântului Bretanion: „Acest sfânt semănase credință curată în sufletele tuturor credincioșilor săi. Avea mănăstiri, călugări, preoți și credincioși devotați. Bretanion a fost un ierarh care a apărat credința aici, la noi, cum au apărat-o și înaintașii lui, cum o vor apăra și cei de după el. Odată cu Sfântul Bretanion, noi îl pomenim și pe marele ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului”.