Anchetă în cazul turcului evadat. Ieșirea din închisoare, aprobată de șeful ANP: „Detinuții sunt responsabili să respecte regulile”
,
27 ianuarie 2026 12:20
Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat, în direct la Digi24, că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru ca milionarul turc să iasă de după gratii. Burcu susține că decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT și avertizează că eliminarea permisiunilor ar putea bloca procesul de reintegrare. Omul de afaceri cunoscut drept ”regele veiozelor din România” ar fi fugit în Turcia în timpul permisiei primite. Milionarul este acum pe lista Most Wanted și este dat în urmărire internațională. Bărbatul este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri. Ministrul justiției a anunțat un control la penitenciarul Rahova, unde bărbatul își ispășea pedeapsa.
12:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit în cadrul Consiliului European despre „cele două războaie pe care le poartă Rusia în Europa”. Potrivit liderei de la Chișinău, Putin nu se va opri în Moldova dacă Ucraina va pierde războiul.
12:20
12:20
Progresele din chirurgia ginecologică au mutat accentul de pe inciziile mari pe precizie, control și recuperare rapidă. În același timp, selecția corectă a cazurilor și experiența echipei rămân decisive pentru rezultate bune și sigure.
12:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a suferit în doar o lună pe frontul ucrainean de două ori mai multe pierderi umane decât în cei 10 ani de război din Afganistan.
12:10
Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix. Firma care face defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Firma are doar doi agajați, dintre care unul este soțul femeii. Ei au tăiat inclusiv copaci sănătoși, nemarcați. Inspectorii Gărzii de Mediu au descins acolo pentru a evalua pagubele făcute.
12:10
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters.
12:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un astfel de demers ar avea nevoie de cel puțin un an sau chiar un an și jumătate pentru a putea fi pus în aplicare în condiții funcționale.
12:00
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
12:00
Aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, iar procentul este într-o ușoară creștere față de luna septembrie a anului trecut, arată un sondaj INSCOP. Totuși, în mod paradoxal, aproape 38% dintre aceștia cred că limitarea suveranității naționale din cauza apartenenței la Uniunea Europeană ajută la creșterea nivelului de trai.
11:40
Escrocii din online devin tot mai inventivi și găsesc noi metode pentru a goli conturile oamenilor care le pică în capcane. Capcana vine, spre exemplu, sub forma unei rugăminți primite de pe numărul unor apropiați sau de la curier. Amploarea escrocheriilor online e demonstrată și de datele poliției: Una din trei plângeri pentru înșelăciune a fost făcută de victime din mediul online. Numărul acestor cazuri s-a dublat în ultimii ani.
11:30
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027, a anunțat luni această țară, relatează Euronews.
11:30
Un drum județean din Dolj a fost complet acoperit de apă pe o porțiune mare, din cauza inundațiilor. Este principalul drum de acces către o localitate în care trăiesc sute de oameni. La fața locului au ajuns și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care, împreună cu autoritățile locale, caută soluții pentru gestionarea situației, anunță Digi24.
11:30
Administrația lui Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Kievului, încercând să condiționeze acordarea garanțiilor de securitate de acceptul acestuia de a ceda Rusiei teritoriile din Donbass pe care nu le-a ocupat, scrie Financial Times. Volodimir Zelenski, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială.
11:20
Printr-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile tarife care trebuie plătite în 2026 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan. Valorile sunt mai mari decât cele din 2025, ca urmare a indexării cu rata inflației de 7,3%, comunicată de INS, și se aplică deja, fiind valabile până la 31 decembrie 2026.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre desfășurarea ședințelor din Coaliția de guvernare, precizând că atunci când cineva se uită la declaraţiile din spaţiul public „ar crede că ne-am scos ochii acolo”. Șeful Executivului susține că, în timpul ședințelor, unii colegi „se comportă absolut rațional”, iar ulterior în declarațiile publice au un comportament total diferit.
11:10
Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, la un show de comedie din Londra. Prim-ministrul de la Londra a participat la emisiunea The Political Party Live de la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat în fața publicului.
11:10
Surparea carosabilului pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Brăila, unde un autobuz al societăţii Braicar a căzut cu ambele roţi din spate într-un crater format în asfalt, a fost provocată de o avarie la o conductă veche din reţeaua publică de alimentare cu apă, potrivit Companiei de Utilităţi Publice (CUP) „Dunărea" Brăila.
11:00
Prim-ministrul canadian Mark Carney a dat înapoi „agresiv” de la unele dintre comentariile pe care le-a făcut în timpul discursului său de la Davos, de săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri cu preşedintele american Donald Trump de luni, a declarat secretarul trezoreriei Scott Bessent, citat de Reuters.
11:00
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii eliberatori” sunt torturați cu bestialitate pentru că și-ar fi părăsit pozițiile. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
10:40
Polonia și țările baltice se tem din anumite motive de Rusia și o demonizează, ceea ce este o mare greșeală, s-a plâns purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu adresat jurnalistului „Life” Alexander Iunashov.
10:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar a precizat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Executivului a ținut să sublinieze totuși că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate, făcând referire la opoziția social-democraților.
10:30
Prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, UE și India arată o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, scrie Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
10:30
SUA iau în considerare posibilitatea de a lansa „lovituri punctuale” asupra unor înalți oficiali și comandanți iranieni care, potrivit Washingtonului, sunt implicați în reprimarea protestelor și uciderea protestatarilor, a declarat pentru Middle East Eye o sursă bine informată dintr-una dintre țările din Golful Persic. Potrivit acestuia, dacă planurile nu se vor schimba, loviturile ar putea fi lansate până la sfârșitul acestei săptămâni.
10:30
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius.
10:10
Fostul ministru și deputat Dan Vîlceanu va afla, marți, dacă va fi judecat în dosarul în care este acuzat, printre altele, de ultraj după ce l-a agresat fizic pe colegul său din PNL, Florin Roman, în Parlament.
10:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică.
10:00
Bucureștiul și alte opt orașe europene se luptă pentru a găzdui o nouă agenție vamală la nivel european, care să controleze milioane de colete ieftine, multe dintre ele provenind din China, care inundă zilnic terminalele de marfă din Europa, scrie Politico într-un articol în care evaluează avantajele și dezavantajele fiecărui candidat, dar și șansele de a deveni viitorul sediu al noii insituții UE.
09:50
Gregory Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Patrulei de Frontieră a SUA și se va întoarce la fostul său loc de muncă din California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând, a raportat luni Atlantic, citând un oficial al Departamentului Securității Interne și două persoane care au cunoștință despre această schimbare.
09:30
PSD pune condiții în Coaliție ca să accepte adoptarea pachetului 3 de reformă. Aceștia vor la pachet un set de măsuri pentru relansarea economiei. Pachetul 3 se referă la reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrație și a fost negociat încă de la instalarea guvernului Bolojan. Despre viitoarele măsuri de relansare s-a discutat în ședința Coaliției în care s-a convenit și amânarea angajarii răspunderii Guvernului. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare discută marți cu reprezentanții agenției de rating Fitch.
09:30
Aproximativ 300 de elevi ai Colegiului Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați din cauza unei posibile scurgeri de gaze. Autoritățile au fost anunțate că se simte miros de gaz în unitatea de învățământ.
09:30
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
09:20
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters.
09:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 ianuarie și 23 februarie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații mai frecvente, mai ales în zonele montane.
09:10
Șeful diplomației franceze Jean-Noel Barrot a reacționat la declarațiile șefului NATO, potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA, contrazicându-l și susținând că europenii „pot și trebuie” să-și asume propria apărare, relatează AFP.
09:00
Sarcina Forţelor de Apărare ale Ucrainei este să asigure un nivel atât de mare al pierderilor armatei de ocupaţie încât aceasta din urmă să nu-și poată reface efectivul, ideal fiind de 50 de mii pe lună, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în timpul prezentării iniţiativei E-Score pentru evaluarea eficacităţii unităţilor de drone, conform Ukrinform.
08:50
„Toată lumea este în pericol” în Statele Unite, a avertizat scriitorul Salman Rushdie, care a supraviețuit, la rândul său, unui atac violent cu cuțitul în urmă cu trei ani, după ce doi americani au fost uciși de agenți federali în Minneapolis, scrie AFP.
08:40
Rusia riscă o catastrofă nucleară prin pregătirea repornirii unui reactor la centrala nucleară din Zaporojie, a declarat pentru The Times șeful întreprinderii atomice de stat din Ucraina. Pavlo Kovtoniuk, președintele interimar al Energoatom, a acuzat Kremlinul de „terorism nuclear” și de „declanșarea unui război împotriva civililor” prin atacurile sale asupra substațiilor vitale pentru funcționarea în siguranță a celorlalte centrale nucleare din Ucraina.
08:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de 25%, argumentând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP.
08:40
Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele sociale pe care le deţine, care ar urma să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar.
08:20
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul Marilen Pirtea, membru în Biroul Executiv al PNL, explică într-o postare pe Facebook de ce imobilul în care locuieşte şi care a fost ţinta unui jaf nu figurează în declaraţia sa de avere. El relatează că există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului, însă până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.
08:10
De la 1 februarie 2026, se vor aplica noile reguli pentru plata concediilor medicale, stabilite prin OUG nr. 91/2025, potrivit cărora prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni, nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate. Potrivit specialiștilor consultați de Digi24.ro, schimbarea va avea un impact direct asupra angajaților, care vor pierde automat o zi de venit de fiecare dată când intră în concediu medical, și va crea dificultăți juridice și administrative pentru angajatori.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie.
07:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că pachetul de relansare a economiei include o componentă de sprijin pentru companiile care activează în zone considerate strategice şi unde există un deficit în ceea ce priveşte balanţa comercială şi o componentă care vizează întreprinderile mici şi modul în care acestea funcţionează în relaţia cu statul.
07:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că „nu încape discuţie” în interiorul PNL pe tema unei eventuale schimbări a premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, el arătând că „nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol”. Nazare susţine că este nevoie de stabilitate şi că, de pe urma stabilităţii, şi partidele, şi ţara au de câştigat.
07:10
Urmele domniei imperiale de 250 de ani a Danemarcei sunt încă vizibile pe insulele St. Thomas, St. Croix și St. John, care împreună cu alte zeci de insulițe din Marea Caraibilor formează astăzi Insulele Virgine Americane. În timp ce președintele american Donald Trump negociază un nou acord cu Danemarca privind Groenlanda, unii locuitori ai insulelor tropicale cumpărate de SUA în urmă cu mai bine de un secol spun că întreg scandalul le aduce aminte de propriul lor trecut.
07:10
Temperatura din locuință influențează direct calitatea somnului și procesele de refacere ale organismului pe timpul nopții. În sezonul rece, utilizarea frecventă a sistemelor de încălzire poate transforma confortul termic într-un factor de risc.
07:10
Costul sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome” (n.r. „Domul de Aur”) ar putea depăși 170 de miliarde de dolari. În prezent, acesta este unul dintre cele mai scumpe, dacă nu chiar cel mai scump proiect din cadrul bazei industriale de apărare a Statelor Unite. Însă America riscă să piardă ocazia de a implementa scutul antirachetă. Această îngrijorare a fost exprimată de reprezentantul republican Jeff Crank, fondatorul grupului parlamentar cu același nume, „Golden Dome”. Grupul parlamentar își propune să servească drept „centru educațional” și să îmbunătățească coordonarea între armată și industrie, anunță Defense News.
07:10
Un director în vârstă de 33 de ani din domeniul apărării a acumulat mai multă avere în acest an decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk. Michal Strnad a câștigat 22 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și ocupă acum locul 64 în lista celor mai bogați oameni din lume. Valoarea participației lui Strnad la gigantul din domeniul apărării CSG a crescut vertiginos după ce acesta a fost lansat pe bursă, relatează Business Insider.
07:10
China își intensifică treptat influența politică, economică și tehnologică asupra Federației Ruse, absorbind-o efectiv pe fondul presiunii sancțiunilor asupra Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei.
07:10
Alocația de hrană reprezintă un sprijin oferit de stat pentru a acoperi mesele zilnice ale persoanelor aflate în dificultate. Suma nu ajunge direct la beneficiari, ci este alocată instituțiilor care se ocupă de prepararea și furnizarea hranei celor care nu se pot întreține singuri.