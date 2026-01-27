SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor

08:10

De la 1 februarie 2026, se vor aplica noile reguli pentru plata concediilor medicale, stabilite prin OUG nr. 91/2025, potrivit cărora prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni, nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate. Potrivit specialiștilor consultați de Digi24.ro, schimbarea va avea un impact direct asupra angajaților, care vor pierde automat o zi de venit de fiecare dată când intră în concediu medical, și va crea dificultăți juridice și administrative pentru angajatori.