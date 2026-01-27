Imagini cu impact emoțional! Cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina
Digi24.ro, 27 ianuarie 2026 11:00
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii eliberatori” sunt torturați cu bestialitate pentru că și-ar fi părăsit pozițiile. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
• • •
Acum 5 minute
11:20
Cât costă scoaterea terenurilor din circuitul agricol în 2026. MADR a majorat tarifele în funcție de inflație # Digi24.ro
Printr-un ordin publicat recent în Monitorul Oficial, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit noile tarife care trebuie plătite în 2026 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan. Valorile sunt mai mari decât cele din 2025, ca urmare a indexării cu rata inflației de 7,3%, comunicată de INS, și se aplică deja, fiind valabile până la 31 decembrie 2026.
Acum 15 minute
11:10
Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre desfășurarea ședințelor din Coaliția de guvernare, precizând că atunci când cineva se uită la declaraţiile din spaţiul public „ar crede că ne-am scos ochii acolo”. Șeful Executivului susține că, în timpul ședințelor, unii colegi „se comportă absolut rațional”, iar ulterior în declarațiile publice au un comportament total diferit.
11:10
Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour” # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer l-a ironizat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator, la un show de comedie din Londra. Prim-ministrul de la Londra a participat la emisiunea The Political Party Live de la Teatrul Duchess, unde a fost intervievat în fața publicului.
11:10
Care este cauza surpării asfaltului pe strada din Brăila unde un autobuz de călători a rămas blocat. Anunțul autorităților # Digi24.ro
Surparea carosabilului pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Brăila, unde un autobuz al societăţii Braicar a căzut cu ambele roţi din spate într-un crater format în asfalt, a fost provocată de o avarie la o conductă veche din reţeaua publică de alimentare cu apă, potrivit Companiei de Utilităţi Publice (CUP) „Dunărea" Brăila.
Acum 30 minute
11:00
Într-o convorbire cu Trump, premierul Canadei a dat înapoi „agresiv” de la comentariile din discursul său viral de la Davos # Digi24.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a dat înapoi „agresiv” de la unele dintre comentariile pe care le-a făcut în timpul discursului său de la Davos, de săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri cu preşedintele american Donald Trump de luni, a declarat secretarul trezoreriei Scott Bessent, citat de Reuters.
11:00
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii eliberatori” sunt torturați cu bestialitate pentru că și-ar fi părăsit pozițiile. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
Acum o oră
10:40
Dmitri Peskov se plânge că Polonia și Țările Baltice „demonizează Rusia”. URSS a sute de mii de oameni în acea zonă # Digi24.ro
Polonia și țările baltice se tem din anumite motive de Rusia și o demonizează, ceea ce este o mare greșeală, s-a plâns purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu adresat jurnalistului „Life” Alexander Iunashov.
10:30
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin scandal cu PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD, dar a precizat că acest scenariu nu este de dorit, fiind nevoie de stabilitate politică. Șeful Executivului a ținut să sublinieze totuși că dacă ar fi fost respectat protocolul de guvernare, multe reforme ar fi fost deja adoptate, făcând referire la opoziția social-democraților.
10:30
Prin încheierea unor acorduri istorice în domeniul comerțului și securității, UE și India arată o cale de urmat în lumea fragmentată în care trăim, scrie Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
10:30
SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor # Digi24.ro
SUA iau în considerare posibilitatea de a lansa „lovituri punctuale” asupra unor înalți oficiali și comandanți iranieni care, potrivit Washingtonului, sunt implicați în reprimarea protestelor și uciderea protestatarilor, a declarat pentru Middle East Eye o sursă bine informată dintr-una dintre țările din Golful Persic. Potrivit acestuia, dacă planurile nu se vor schimba, loviturile ar putea fi lansate până la sfârșitul acestei săptămâni.
10:30
Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară # Digi24.ro
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius.
Acum 2 ore
10:10
Fostul deputat Dan Vîlceanu află astăzi dacă va fi judecat pentru că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman # Digi24.ro
Fostul ministru și deputat Dan Vîlceanu va afla, marți, dacă va fi judecat în dosarul în care este acuzat, printre altele, de ultraj după ce l-a agresat fizic pe colegul său din PNL, Florin Roman, în Parlament.
10:10
Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi adoptate prin OUG. Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică.
10:00
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE: ce șanse are capitala României # Digi24.ro
Bucureștiul și alte opt orașe europene se luptă pentru a găzdui o nouă agenție vamală la nivel european, care să controleze milioane de colete ieftine, multe dintre ele provenind din China, care inundă zilnic terminalele de marfă din Europa, scrie Politico într-un articol în care evaluează avantajele și dezavantajele fiecărui candidat, dar și șansele de a deveni viitorul sediu al noii insituții UE.
09:50
Șeful Patrulei de Frontieră a SUA, scos din dispozitiv. Gregory Bovino a fost demis după decesul a doi americani în Minneapolis # Digi24.ro
Gregory Bovino a fost demis din funcția de „comandant general” al Patrulei de Frontieră a SUA și se va întoarce la fostul său loc de muncă din California, unde se așteaptă să se pensioneze în curând, a raportat luni Atlantic, citând un oficial al Departamentului Securității Interne și două persoane care au cunoștință despre această schimbare.
09:30
Ilie Bolojan discută la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri # Digi24.ro
PSD pune condiții în Coaliție ca să accepte adoptarea pachetului 3 de reformă. Aceștia vor la pachet un set de măsuri pentru relansarea economiei. Pachetul 3 se referă la reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrație și a fost negociat încă de la instalarea guvernului Bolojan. Despre viitoarele măsuri de relansare s-a discutat în ședința Coaliției în care s-a convenit și amânarea angajarii răspunderii Guvernului. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare discută marți cu reprezentanții agenției de rating Fitch.
09:30
Alertă la un liceu din Baia Mare după ce în clădire s-a simțit miros de gaze: au fost evacuați aproximativ 300 de elevi # Digi24.ro
Aproximativ 300 de elevi ai Colegiului Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați din cauza unei posibile scurgeri de gaze. Autoritățile au fost anunțate că se simte miros de gaz în unitatea de învățământ.
09:30
Cum evaluează ministrul Finanțelor creșterea economică pentru 2026: abordare „precaută” din partea lui Nazare. Anunț despre inflație # Digi24.ro
Creşterea economică pentru 2026 este evaluată precaut la 1%, iar scăderea inflaţiei este aşteptată începând cu trimestrul al treilea, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 4 ore
09:20
„Mama tuturor acordurilor” este gata. India și UE au parafat înțelegerea comercială care reprezintă un sfert din economia mondială # Digi24.ro
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters.
09:20
Vremea se încălzește în toată țara, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 26 ianuarie și 23 februarie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații mai frecvente, mai ales în zonele montane.
09:10
Șeful diplomației franceze îl contrazice pe Mark Rutte pe tema apărării europene fără ajutorul SUA: „Pot şi trebuie” # Digi24.ro
Șeful diplomației franceze Jean-Noel Barrot a reacționat la declarațiile șefului NATO, potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA, contrazicându-l și susținând că europenii „pot și trebuie” să-și asume propria apărare, relatează AFP.
09:00
Câți soldați ruși trebuie eliminați lunar de pe front pentru ca „Moscova să nu-și poată reface armata”. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Sarcina Forţelor de Apărare ale Ucrainei este să asigure un nivel atât de mare al pierderilor armatei de ocupaţie încât aceasta din urmă să nu-și poată reface efectivul, ideal fiind de 50 de mii pe lună, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în timpul prezentării iniţiativei E-Score pentru evaluarea eficacităţii unităţilor de drone, conform Ukrinform.
08:50
„Toată lumea este în pericol”, trage un semnal de alarmă Salman Rushdie împotriva violenţei politice din SUA # Digi24.ro
„Toată lumea este în pericol” în Statele Unite, a avertizat scriitorul Salman Rushdie, care a supraviețuit, la rândul său, unui atac violent cu cuțitul în urmă cu trei ani, după ce doi americani au fost uciși de agenți federali în Minneapolis, scrie AFP.
08:40
Rusia „riscă o catastrofă nucleară” prin repornirea unui reactor al centralei Zaporojie: „Ar putea afecta întregul continent” # Digi24.ro
Rusia riscă o catastrofă nucleară prin pregătirea repornirii unui reactor la centrala nucleară din Zaporojie, a declarat pentru The Times șeful întreprinderii atomice de stat din Ucraina. Pavlo Kovtoniuk, președintele interimar al Energoatom, a acuzat Kremlinul de „terorism nuclear” și de „declanșarea unui război împotriva civililor” prin atacurile sale asupra substațiilor vitale pentru funcționarea în siguranță a celorlalte centrale nucleare din Ucraina.
08:40
Produsele sud-coreene vor fi taxate cu 25%, anunță Donald Trump. Replica autorităților de la Seul nu s-a lăsat așteptată # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că taxele vamale asupra anumitor bunuri sud-coreene vor fi acum de 25%, argumentând că parlamentul de la Seul nu a ratificat suficient de repede acordul comercial semnat între cele două ţări, notează AFP.
08:40
Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele sociale pe care le deţine, care ar urma să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar.
08:20
Liberalul Marilen Pirtea explică de ce casa în care locuiește nu apare în declarația de avere. Imobilul a fost ținta unui jaf # Digi24.ro
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul Marilen Pirtea, membru în Biroul Executiv al PNL, explică într-o postare pe Facebook de ce imobilul în care locuieşte şi care a fost ţinta unui jaf nu figurează în declaraţia sa de avere. El relatează că există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului, însă până la finalizarea tranzacţiei şi transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal.
08:10
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce pierd angajații și ce probleme apar pentru firme # Digi24.ro
De la 1 februarie 2026, se vor aplica noile reguli pentru plata concediilor medicale, stabilite prin OUG nr. 91/2025, potrivit cărora prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni, nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate. Potrivit specialiștilor consultați de Digi24.ro, schimbarea va avea un impact direct asupra angajaților, care vor pierde automat o zi de venit de fiecare dată când intră în concediu medical, și va crea dificultăți juridice și administrative pentru angajatori.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie.
07:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că pachetul de relansare a economiei include o componentă de sprijin pentru companiile care activează în zone considerate strategice şi unde există un deficit în ceea ce priveşte balanţa comercială şi o componentă care vizează întreprinderile mici şi modul în care acestea funcţionează în relaţia cu statul.
07:30
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că „nu încape discuţie” în interiorul PNL pe tema unei eventuale schimbări a premierului Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, el arătând că „nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol”. Nazare susţine că este nevoie de stabilitate şi că, de pe urma stabilităţii, şi partidele, şi ţara au de câştigat.
Acum 6 ore
07:10
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca # Digi24.ro
Urmele domniei imperiale de 250 de ani a Danemarcei sunt încă vizibile pe insulele St. Thomas, St. Croix și St. John, care împreună cu alte zeci de insulițe din Marea Caraibilor formează astăzi Insulele Virgine Americane. În timp ce președintele american Donald Trump negociază un nou acord cu Danemarca privind Groenlanda, unii locuitori ai insulelor tropicale cumpărate de SUA în urmă cu mai bine de un secol spun că întreg scandalul le aduce aminte de propriul lor trecut.
07:10
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund # Digi24.ro
Temperatura din locuință influențează direct calitatea somnului și procesele de refacere ale organismului pe timpul nopții. În sezonul rece, utilizarea frecventă a sistemelor de încălzire poate transforma confortul termic într-un factor de risc.
07:10
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu provocări legate de timp și costuri în implementarea scutului antirachetă # Digi24.ro
Costul sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome” (n.r. „Domul de Aur”) ar putea depăși 170 de miliarde de dolari. În prezent, acesta este unul dintre cele mai scumpe, dacă nu chiar cel mai scump proiect din cadrul bazei industriale de apărare a Statelor Unite. Însă America riscă să piardă ocazia de a implementa scutul antirachetă. Această îngrijorare a fost exprimată de reprezentantul republican Jeff Crank, fondatorul grupului parlamentar cu același nume, „Golden Dome”. Grupul parlamentar își propune să servească drept „centru educațional” și să îmbunătățească coordonarea între armată și industrie, anunță Defense News.
07:10
Magnatul ceh din domeniul apărării care a făcut mai mulți bani în ianuarie decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk # Digi24.ro
Un director în vârstă de 33 de ani din domeniul apărării a acumulat mai multă avere în acest an decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk. Michal Strnad a câștigat 22 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și ocupă acum locul 64 în lista celor mai bogați oameni din lume. Valoarea participației lui Strnad la gigantul din domeniul apărării CSG a crescut vertiginos după ce acesta a fost lansat pe bursă, relatează Business Insider.
07:10
Cum profită China de situația Rusiei: O aprovizionează cu ce-i trebuie, la profituri uriașe. Următorul pas, dependența politică # Digi24.ro
China își intensifică treptat influența politică, economică și tehnologică asupra Federației Ruse, absorbind-o efectiv pe fondul presiunii sancțiunilor asupra Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei.
07:10
Alocația de hrană în 2026: Sumă majorată pentru persoanele vulnerabile. Cine primește indemnizația și cât va fi plata zilnică # Digi24.ro
Alocația de hrană reprezintă un sprijin oferit de stat pentru a acoperi mesele zilnice ale persoanelor aflate în dificultate. Suma nu ajunge direct la beneficiari, ci este alocată instituțiilor care se ocupă de prepararea și furnizarea hranei celor care nu se pot întreține singuri.
07:10
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra statului # Digi24.ro
Președintele Xi Jinping al Chinei a preluat direct conducerea armatei, acest lucru oferindu-i un control incontestabil asupra tuturor aspectelor statului, pe fondul acuzațiilor că cel mai înalt general al său a fost îndepărat pentru scurgerea de secrete nucleare către Statele Unite, scrie The Times.
07:10
Orașul american care se află în război cu guvernul SUA: Cum a devenit operațiunea Metro Surge o luptă contra unei „armate de ocupație” # Digi24.ro
Moartea lui Renee Good și a lui Alex Pretti, care au fost împușcați de agenți federali în luna ianuarie, reprezintă o nouă etapă alarmantă a confruntării dintre locuitorii unui oraș american și ofițeri înarmați ai guvernului Statelor Unite. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în Minneapolis, este vorba despre o luptă împotriva unei armate de ocupație ce are misiunea de a subjuga orașul lor progresist.
07:10
„Este o zonă moartă”: Cum s-a prăbușit „Dubaiul Chinei”, un uriaș proiect imobiliar construit pe un arhipelag artificial # Digi24.ro
Ocean Flower Island este un arhipelag artificial din apropiere de insula Hainan, în Marea Chinei de Sud, în care s-au investit miliarde de dolari pentru a crea o versiune chineză a insulelor în formă de palmier din Dubai. Cu toate că a fost un eșec financiar, autoritățile chineze continuă să promoveze acest „monument al fanteziei și excesului alimentat de datorii”, în încercarea de a-l salva de soarta gigantului imobiliar aflat în spatele uriașului proiect, Evergrande, care s-a prăbușit în 2021.
07:10
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru # Digi24.ro
Un nou ceas de lux, inspirat de o grădină zoologică privată deținută de familia celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost dezvăluit în India. Ceasul include și o figurină pictată manual a celui mai mic fiu al magnatului, Anant, relatează BBC
07:10
Jocurile Olimpice 2026: Unde se vor desfășura competițiile și cine va reprezenta România. Țări care nu pot concura sub drapel național # Digi24.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă din acest an, denumite oficial Milano Cortina 2026, se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase ediții organizate până acum. Pe parcursul a 16 zile, între 6 și 22 februarie 2026, peste 3.500 de sportivi din aproximativ 93 de țări vor concura în 116 probe.
07:10
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar” # Digi24.ro
Gândurile pozitive pot stimula sistemul imunitar, potrivit cercetărilor care indică o legătură între minte și apărarea naturală a organismului nostru, relatează The Guardian.
07:10
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile # Digi24.ro
O doctoriță specializată în oncologie a fost diagnosticată cu cancer la sân fără să aibă simptome. Experiența a făcut-o să-și regândească prioritățile, pentru a se concentra pe obiceiuri sănătoase. Pentru a reduce riscul de cancer, ea recomandă reducerea consumului de alimente procesate și gestionarea stresului zilnic, relatează Business Insider.
07:10
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu) # Digi24.ro
Aproximativ 3,8 miliarde de persoane ar putea fi expuse la valuri de căldură extremă până în 2050, consideră autorii unui studiu publicat în revista Nature Sustainability. Provocarea priveşte mai întâi regiunile tropicale, dar nu va scuti nici regiunile care sunt în prezent mai temperate, ale căror populaţii vor trebui să se adapteze şi ele.
Acum 12 ore
00:10
Curtea Supremă din Slovacia lansează o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului Jan Kuciak, la opt ani după crimă # Digi24.ro
Curtea Supremă din Slovacia a lansat o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kušnírová, la opt ani după ce crimele au șocat țara și au declanșat proteste în masă, scrie TVPWorld.
00:00
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # Digi24.ro
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron.
26 ianuarie 2026
23:50
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual # Digi24.ro
Un fost senator francez este judecat la Paris pentru acuzația că a drogat o altă membră a Parlamentului pentru a o agresa sexual, într-un caz care a zguduit politica franceză, relatează The Guardian.
23:50
Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior # Digi24.ro
O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti și dus la audieri. Anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie.
23:40
Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet # Digi24.ro
O persoană a murit şi alte trei au fost rănite, luni seară, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17, în judeţul Suceava. Traficul este blocat complet în urma accidentului.
