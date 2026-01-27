Doliu în muzica românească. A murit rapperul Nicolae Onea, la 44 de ani
Gândul, 27 ianuarie 2026 13:20
E doliu în muzica românească. Rapperul Nicolae Onea a murit la vârsta de 44 de ani, în Spania, acolo unde era stabilit de mai mult timp, se indică într-un mesaj pe Facebook Marpha Hip Hop. George Nicolae Onea a fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare. El a murit la vârsta de 44 […]
• • •
Acum 5 minute
13:50
Vremea la extreme: de la aproape 49 de grade Celsius la ger năprasnic cu temperaturi de -45 de grade # Gândul
Dacă în unele state din America este un ger năprasnic și se înregistrează temperaturi negative de -45 de grade Celsius, în altă parte pe glob lumea se topește sub o arșiță teribilă. Valul de căldură extremă tinde să bată toate recordurile de până acum. De altfel, într-o anumită regiune s-au și înregistrat temperaturi cum n-au […]
Acum 15 minute
13:40
Tudor Ionescu, despre lupta cu depresia. ”E nasol să fii depresiv, nici nu pot cuprinde în vorbe cam cât de nasol și de serios este” # Gândul
Tudor Ionescu, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre lupta cu depresia. ”E nasol să fii depresiv, nici nu pot cuprinde în vorbe cam cât de nasol și de serios este”, a declarat artistul. Tudor Ionescu, cunoscut publicului larg drept solistul Fly Project, s-a născut pe 3 noiembrie 1979 la Brașov. În 2005, […]
Acum 30 minute
13:30
Bolojan și Nazare s-au întâlnit cu cea mai mare agenție de rating din lume. Ce au discutat despre reforma administrativă # Gândul
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut, marți, o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României, transmite Economedia. Fitch a avertizat că România are nevoie de progrese mai mari în reducere deficitului bugetar în contextul în […]
Acum o oră
13:20
Noi detalii în cazul tragediei de la Crans Montana. Moretti, patronul barului, într-un mesaj audio înainte de tragedie: „Dacă spuma cade, va trebui să o lăsăm” # Gândul
Un schimb de mesaje video între Gaëtan, pe atunci managerul barului Constellation, și regizorul Jacques Moretti, obținut de televiziunea elvețiană, demonstrează că barul funcționa în condiții precare și că existau probleme înainte de tragedia în urma căreia au murit peste 40 de persoane. Din schimbul de mesaje relatat în presă reiese că spuma absorbantă fonic […]
13:20
13:10
Prima lună din an aproape ajunge la final, iar primele roșii românești se pregătesc să apară, deja, pe tarabele din piață. Spre deosebire de lunile în care sunt așteptate să apară în mod special (iunie-iulie), unii dintre agricultori au strâns, deja, roșiile românești timpurii din solarii. Iată cât costă kilogramul. Nu toți românii își vor […]
13:10
Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate # Gândul
Zeci de case din centrul istoric al orășelului Niscemi, din provincia siciliană Caltanissetta, se clatină pe o stâncă deschisă de o alunecare de teren masivă. 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, școlile sunt închise, iar orașul este aproape izolat, relatează Rai News și Il Post. Alunecarea de teren continuă să se deplaseze […]
13:10
(P) Lucrări de infrastructură în Sectorul 5: Noi rampe de acces pe străzile Vicina și Dornească # Gândul
Echipele Infrastructură 5 realizează în această perioadă lucrări importante pentru îmbunătățirea infrastructurii locale. Societatea intervine pentru construirea rampelor de acces pe străzile Vicina nr.1 și nr.4, precum și pe strada Dornească nr.8, asigurând astfel accesibilitate sporită pentru locuitorii din zonă. De asemenea, se efectuează reparații locale pe sectoarele adiacente ales str. Neptun, pentru a corecta […]
13:10
Experții în securitate cibernetică lansează un avertisment clar: nu vă conectați la rețele WiFi publice! Dacă nu există nicio altă opțiune, măcar nu accesați niciodată informații confidențiale sau private. Infractorii cibernetici folosesc o metodă simplă, asemănătoare pescuitului, pentru a „sparge” telefonul cuiva, scrie El Economista. Cum îți „sparg” telefonul hackerii Ei pun momeala și victimele vin […]
13:10
Ouăle sunt considerate o sursă de proteină de înaltă calitate, conțin toți aminoacizii esențiali, vitamine și minerale. Beneficiile includ și susținerea masei musculare, îmbunătățirea funcției cerebrale, protejarea ochilor, dar și sănătatea inimii în cadrul unei diete echilibrate. Cât de benefice sunt ouăle pentru sănătate Experții au dezvăluit câte ouă ar trebui să consume o persoană […]
13:00
Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural # Gândul
Rețelele sociale din SUA sunt asaltate de numeroase zvonuri și comentarii legate de faptul că frigul extrem din această iarnă, mai ales în nordul Americii, ar putea face copacii să „explodeze” cu un zgomot asurzitor. Deși fenomenul este unul foarte rar, el există cu adevărat, susțin oamenii de știință. Iarna cruntă, cu căderi masive de […]
Acum 2 ore
12:50
Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat” # Gândul
Apar noi detalii în cazul crimei din Timiș, care a șocat România. Minorul de 13 ani, considerat de anchetatori „capul” crimei, a practicat fotbal în mod organizat, iar fostul său antrenor, Ciprian Manolache, a oferit detalii cutremurătoare cu privire la impulsivitatea făptașului și la comportamentul agresiv pe care acesta îl manifesta față de colegii de […]
12:50
Schimbarea sau obținerea cărții de identitate vine la pachet cu anumite provocări pentru cetățeni. Una dintre cele mai frecvente se referă la locul în care putem achita taxa de buletin, mai ales că procedurile pot fi diferite în funcție de localitate sau de tipul documentului solicitat. Lipsa unor astfel de informații poate să ducă la […]
12:40
Alina Sorescu face mărturisiri. ”Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință” # Gândul
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturisiri despre cele întâmplate în ultima vreme în viața sa. ”Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință”, a spus artista. Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, […]
12:20
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros” # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți medici neurologi americani trage un semnal de alarmă în privința riscurilor la care se supun oamenii care consumă acest produs. Deși este extrem de popular, în special în rândul tinerilor, consumat zilnic poate crește semnificativ riscul declanșării bolii Alzheimer. Potrivit Daily Mail, dr. Austin Perlmutter, medic și cercetător în neurologie, […]
12:20
Noutate de la WhatsApp. Aplicația va introduce un abonament lunar pentru eliminarea reclamelor # Gândul
Aplicația de mesagerie, WhatsApp, deținută de Meta, se pregătește de introducerea unui abonament lunar care le permite utilizatorilor să scape de reclamele din aplicație. În prezent, ea este gratuită și implică acceptarea reclamelor în secțiunile de Status și Channels, însă acest abonament va oferi și alte beneficii, potrivit indiciilor din codul aplicației. WhatsApp introduce un […]
12:10
Ursula von der Leyen a încheiat „mama tuturor acordurilor“ cu India. Ce presupune și când va intra în vigoare. Taxele la autovehicule, reduse la 10% # Gândul
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, a declarat, marți, premierul indian Narendra Modi, relatează Reuters. După aproape două decenii de negocieri, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă „piața vastă și protejată“, către comerțul liber cu UE, cel mai mare partener comercial al său. „Ieri, a fost semnat un acord […]
12:10
Ion Cristoiu: Două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „două evenimente spectaculoase care ne confirmă că suntem în plin Război pentru crearea Lumii multilaterale”. „În mai mult rânduri, atât în acest editorial video, cât și în jurnalul meu video am atras atenția că faimoasa criză a Groenlandei […]
12:10
În plină austeritate, economiile românilor cresc ca în basme. Depozitele în lei au crescut în decembrie 2025 până la 266,626 miliarde lei # Gândul
Deși ne aflăm în plină criză economică, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut în luna decembrie 2025 cu 3,6%, faţă de luna noiembrie, până la 266,626 miliarde lei, şi cu 5,7% (-3,6% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). La sfârşitul lunii decembrie […]
Acum 4 ore
11:50
Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat # Gândul
O altă crimă a avut loc în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita în vârstă de 35 de ani, după ce, în urmă cu 4 luni, ordinul de protecție emis pe numele lui i-a fost revocat. Incidentul tragic a avut loc ieri seară, 26 ianuarie 2026. Bărbatul se află, acum, în custodia […]
11:50
Greșelile pe care le faci iarna atunci când folosești dezumidificatorul. Cum poți evita asta # Gândul
Dezumidificatoarele pot părea ușor de folosit, însă mulți oameni nu știu că le folosesc greșit, iar asta le crește factura la energie. Dezumidificatoarele sunt printre cele mai utile dispozitive folosite iarna, ele ajută la uscarea mai rapidă a hainelor, iar utilizatorii nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la acumularea de haine ude. Cu toate […]
11:40
Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a dat detalii despre cei doi copii și despre preocupările acestora. ”Sunt la o școală de stat” , a spus acesta. După foarte mulți ani, prezentatorul de televiziune Dan Negru a renunțat la colaborarea cu postul de televiziune Antena 1. La postul respectiv, Dan Negru a […]
11:40
S-a stins din viață doctorul Nicolae Poiană, unul dintre pionierii fertilizării in vitro din România # Gândul
Conf. Dr. Nicolae Poiană, unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii, s-a stins din viață astăzi, pe data de 27 ianuarie. Nicolae Poiană a fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru […]
11:30
Orașul din România plasat pe locul 336 în topul Numbeo al costului vieții. Câți bani îi trebuie unei singure persoane să trăiască aici # Gândul
Cea mai mare bază de date colaborativă despre prețuri și cheltuieli urbane este realizată de cei de la Numbeo, care periodic fac actualizări la informațiile pe care le publică. Un oraș din România se plasează pe locul 336 în clasamentul costului vieții, scrie Ziarul de Iași. În Iași, costul vieții este de două ori și […]
11:30
Angajații care primesc zile în plus de odihnă în 2026. Cine beneficiază de ele și câte vor fi # Gândul
Pe lângă durata normală a concediului de odihnă anual, legislația muncii prevede acordarea unor zile libere în plus pentru anumite categorii de salariați, în funcție de condițiile de muncă, vârstă sau situații medicale specifice. Potrivit Ziarul Unirea, prevederile acestea sunt reglementate prin Codul Muncii și prin acte normative distincte și au ca obiectiv protejarea sănătății […]
11:20
Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani” # Gândul
Fostul premier liberal al României şi fost ministru de Finanţe, Florin Cîţu, atrage atenţia asupra discursului promovat de actualul guvern în spaţiul public. Cîţu consideră că este vorba despre „dictatură economică ambalată în discurs social”, pe care-l cataloghează drept „cel mai periculos discurs din ultimii ani (2022–2026)” Cîţu consideră periculos fenomenul normalizării „intervențiilor statului în […]
11:20
Unele dintre persoane ar putea scăpa de plata întreținerii, potrivit unei noi propuneri de lege. Modul în care se împart facturile lunare ar urma să se schimbe, în condițiile în care se va aproba noul cadru legislativ. Dacă pentru unii se transformă într-un avantaj, pentru alții ar putea să creeze revoltă. Iată mai jos despre […]
11:20
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea: „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an” # Gândul
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când se află sub această măsură preventivă, iar în săptămânile următoare vor fi luate mai multe decizii importante în instanță. Peste 100 de oameni l-au asteaptat pe Georgescu la Poliția Buftea cu flori, steaguri și […]
11:20
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord # Gândul
Poliția portugheză a efectuat o captură record de aproape nouă tone de cocaină, după ce a interceptat un „narco-submarin” în largul Insulelor Azore din mijlocul Oceanului Atlantic, relatează The Guardian. Autoritățile susțin că acesta ar putea fi cel mai mare transport de droguri descoperit vreodată la bordul unei ambarcațiuni semi-submersibile care avea ca destinație Europa. […]
11:10
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar # Gândul
O fotografie care-l suprinde pe moderatorul de emisiuni radio Mihai Morar în compania premierului Ilie Bolojan la masă, în restaurantul Corsarul din Oradea, ascunde o adevărată poveste în care personaje mai sunt nişte corporaţii şi bănci româneşti, scrie jurnalista Sidonia Bogdan, marţi, pe facebook. Aceasta spune că povestea se extinde şi dincolo de graniţele restaurantului […]
11:10
Rapid continuă lupta pentru titlu după 2-1 la Arad, iar noi ne vedem la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45 # Gândul
Ascultăm împreună ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu UTA și vorbim cu fostul președinte din Giulești, Grigore Sichitiu despre debutul lui Moruțan, absența lui Pașcanu și Kramer în următorul meci, împortriva clujenilor lui Bergodi sau despre transferul brazilianului Talisson. Avem și alte subiecte extrem de interesante pe care le dezbatem cu voi. Vă […]
11:10
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă” # Gândul
De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise. Motivul pentru care se consideră „inferior” starului din „Misiune: Imposibilă”. De mai mulți ani, Ethan Hawke se simte „umilit” de Tom Cruise „Veteranul” Tom Cruise a ridicat standardele prea sus pentru colegii săi de breaslă, scrie nypost.com. În timpul promovării noului său film, […]
11:00
Parlamentarii francezi au adoptat proiectul de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Macron spune că „pasul este major” # Gândul
Parlamentarii francezi au adoptat un proiect de lege controversat care interzice accesul copiilor sub 15 la platformele de socializare. Votul a fost unul decisiv, cu 130 de voturi „pentru” și 21 „împotrivă”, iar președintele Emmanuel Macron a salutat imediat rezultatul votului și a transmis un mesaj pe platforma X. Adunarea Națională a Franței a aprobat […]
10:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță noi subvenții deblocate. Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, a anunțat că fermierii urmează să încaseze în umrătoarea perioadă noi sume în contul intervențiilor de plăți compensatorii, fiid deblocate o serie de scheme achitate de bugetul Fondului european agricol pentru dezvoltarea rurală […]
10:50
Plouă cu găleata, inclusiv la munte. Risc mare de inundații. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
România se află sub un cod portocaliu emis de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Codul vizează precipitații importante cantitativ. Este valabil până astăzi, 27 ianuarie, la ora 20:00. Meterologii și hidrologii avertizează, în același timp, că ploiele abundente din ultimele zile și topirea zăpezii atrag riscuri destul de mari de inundații. În zona deluroasă și […]
10:50
Vehiculele hibride-electrice au detronat mașinile exclusiv pe benzină ca principală opțiune de putere în rândul consumatorilor din Europa anul trecut. Aproximativ 1,88 milioane de vehicule noi au fost înregistrate în 2025 în Uniunea Europeană, o creștere de 1,8% față de anul precedent, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile, relatează France24. Vânzările de vehicule hibride-electrice […]
10:40
Val de atacuri cibernetice pe Downing Street: de câți ani accesează chinezii telefoanele oficialilor britanici. Boris Johnson și Rishi Sunak, vizați # Gândul
China a „spart“ telefoanele mobile ale unor înalți oficiali ai Downing Street timp de mai mulți ani, arată un raport publicat de The Telegraph. Potrivit sursei citate, se pare că operațiunea de „spionaj“ a compromis membri de rang înalt ai guvernului britanic și a expuș discuțiile lor private cu Beijingul. Se știe că hackerii, sponsorizați […]
10:40
Ioana din București și-a găsit mașina lovită în parcarea Auchan Militari. Ce bilețel a găsit pe parbriz # Gândul
O femeie din București și-a găsit mașina lovită în parcare Auchan Militari, recent. Pe un grup de Facebook, Ioana, persoana în cauză, a încărcat fotografii cu „pățania”, printre care și un bilețel pe care l-a găsit pe parbriz. Incidente rutiere au loc la ordinea zilei, iar o parte din întâmplări sunt prezente în parcările din […]
10:40
Anunțul începutului de an 2026 a fost făcut de Digi RCS-RDS și îi vizează pe toți abonații din România. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, compania a devenit „principala destinație a portărilor mobile din România în 2025”. Așadar, Digi arată că are ofertele cele mai bune din piață, iar utilizatorii […]
10:30
Bolojan nu exclude un guvern minoritar, dar „nu este de dorit”: „Orice fel de scandal gratuit în coaliție are un cost” # Gândul
Ilie Bolojan nu exclude un guvern minoritar, însă consideră că „nu este de dorit”. Declaraţia a fost făcută marţi dimineaţă în cadrul unui interviu pentru RFI. Premierul i-a acuzat pe social-democrații că „dacă am fi respectat protocolul şi programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate”. „Nu poţi să […]
10:30
Vremea se încălzește în toată țara. Primăvara începe să-și intre în drepturi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, până la finalul lunii februarie. În ultima actualizare a prognozei meteo, specialiștii ANM spun că precipitațiile vor fi frecvente, mai ales în zonele montane. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 26 ianuarie – 23 […]
10:20
Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica pentru transferurile făcute în iarnă, iar președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a replicat că l-a propus pe Daniel Graovac, iar Andre Duarte a jucat doar un meci, în timp ce Ofri Arad nu a debutat la formația roș-albastră. Omul de afaceri a spus că rezultatele slabe […]
10:10
Dosar de trafic de droguri, „păstrat” în sertar de DIICOT Iași vreme de 8 ani. Ce a pus capac la tot cazul # Gândul
Caz incredibil din justiția românească dezvăluit de Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, procurorii DIICOT au ținut la sertat timp de 8 ani un dosar de trafic de droguri, iar cazul a fost trimis în instanță cu doar câteva luni înainte de împlinirea termenului de prescripție. Conform sursei citate, nici n-au apucat judecătorii să stabilească […]
10:10
Miza „Groenlanda”. Instrucțiunile Kremlinului pentru presa de stat din Rusia. „Occident slăbit, NATO fracturată și un președinte american care se inspiră din strategia lui Putin” # Gândul
Presiunea lui Donald Trump pentru controlul SUA asupra Groenlandei a declanșat o nouă serie de instrucțiuni din partea Kremlinului cu privire la modul în care presa de stat rusă ar trebui să prezinte evenimentele actuale. Conform instrucțiunilor media obținute de site-ul independent Meduza, instituțiile de stat și cele pro-guvernamentale au fost sfătuite să prezinte impasul […]
10:10
Premierul Ilie Bolojan se află marţi în Germania, într-o vizită oficială în cadrul căreia va purta discuţii cu cancelarul Friedrich Merz. Bolojan spune că evenimentul are trei componente distincte şi a fost programat de câteva luni bune. Premierul a mai spus că va avea mai multe întâlniri pe componenta de dezvoltare economică, pentru că Germania […]
10:00
Valentine’s Day 2026, mai scump ca niciodată. Cât a ajuns să să coste un buchet de flori în 2026 # Gândul
Se apropie cu pași mari ziua de Valentine’s Day, cunoscută mai simplu drept „ziua îndrăgostiților”, însă în 2026 bărbații mai au de înfruntat un hop, pe lângă eforturile cât mai originele de a impresiona o domnișoară. și anume explozia prețurilor la buchetele de flori. Producătorii invocă majorarea costurilor de încălzire din sere, iar florăriile se […]
10:00
Bolojan se foloseşte de absorbţia banilor din PNRR ca să facă evaluarea miniştrilor din cabinet # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a mai fost întrebat la RFI dacă are în vedere o remaniere a vreunuia dintre miniştrii pe care îi are în cabinetul său. Acesta a răspuns că „fiecare ministru poate să-şi îmbunătăţească activitatea”. Bolojan a mai spus că aprecierlile la adresa miniştrilor din cabinetul său este un fapt care trebuie să se […]
10:00
Andrei Caramitru: „La noi nu mai există leadership. E ca și cum generalul de pe front e paralizat” # Gândul
Andrei Caramitru vorbește într-o postare pe Facebook despre starea leadership-ului la nivel înalt în România. Potrivit acestuia, indecizia și comunicarea „catastrofică” transformă vârful conducerii într-un factor de confuzie și neîncredere, nu într-un motor al decziilor clare și coordonate. Caramitru spune că leadership-ul înseamnă „să dai direcția, după ce ai ascultat toate punctele de vedere, să […]
Acum 6 ore
09:50
Premierul Ilie Bolojan spune că impozitarea progresivă este o soluţie care nu poate să fie implementată în viitorul apropiat # Gândul
Impozitarea progresivă, despre care s-a tot bătut monedă de către PSD, este o măsură fiscală care nu poate fi deocamdată implementată, a declarat premierul Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru RFI, marţi dimineaţă. Premierul a mai spus că, în ultimele luni, nu au mai existat discuţii în coaliţie pe marginea acestui subiect. Explicaţia prim-ministrului […]
09:50
Inundații în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești # Gândul
Drum închis din cauza ploilor, în Dolj. În urma precipitațiilor a fost închis drumul DJ 641, localitatea Pielești (sat Pârșani), pârâul Teslui. În această dimineață, în jurul orei 06:30, ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă, s-au produs scurgeri de pe versanți și torenți, care au condus la creșteri de niveluri și debite pe […]
