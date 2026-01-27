Vremea la extreme: de la aproape 49 de grade Celsius la ger năprasnic cu temperaturi de -45 de grade

10:00

Se apropie cu pași mari ziua de Valentine’s Day, cunoscută mai simplu drept „ziua îndrăgostiților”, însă în 2026 bărbații mai au de înfruntat un hop, pe lângă eforturile cât mai originele de a impresiona o domnișoară. și anume explozia prețurilor la buchetele de flori. Producătorii invocă majorarea costurilor de încălzire din sere, iar florăriile se […]