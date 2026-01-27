Autodenunțul șefului penitenciarelor. Permisia turcului evadat, semnată deși avea aviz negativ

19:40

Un reputat expert fiscal trage un semnal de alarmă cu privire la riscul majorării taxelor în 2026, în pofida asigurărilor date de guvernanți că acest scenariu nu se va aplica. The post Nu scăpați de taxe mărite nici în 2026. TVA, cel mai simplu de crescut – avertisment de la expert fiscal appeared first on Cotidianul RO.